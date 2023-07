Habló el policía agredido por un boxeador canadiense en el aeropuerto El Dorado: “Quise evitar una tragedia”

De acuerdo con lo que está establecido en el Código Penal, este tipo de actitudes ilegales dan entre 4 y 8 años de cárcel, y multas de más de 17 millones de pesos

Esta semana se hizo público en redes sociales un video en el que se ve cómo un uniformado de la Policía Nacional es agredido por parte de un ciudadano en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá.

Te puede interesar: Los cargos a los que se enfrenta el canadiense que agredió a puñetazos a un policía en El Dorado de Bogotá

Las imágenes, que causaron la indignación de la comunidad, dejaron conocer la identidad del agresor y evidenciar los golpes que le dio al patrullero: el victimario fue identificado como Vince-Tong Sozio.

En entrevista con varios medios de comunicación, frente a las instalaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá, Largacha Moreno aseguró que fue atacado por la espalda, por lo que intentó evitar que el ciudadano canadiense le quitara su arma de dotación. El patrullero destacó que el sujeto lo golpeó con tanta fuerza que lo dejó mareado.

Te puede interesar: En pleno aeropuerto El Dorado, ciudadano canadiense agarró a golpes a un agente de Policía

“Me encontraba de servicio en el aeropuerto, en la plataforma número dos, en la parte externa, cumpliendo funciones propias de la especialidad de tránsito. Le informo al comandante directo que se encuentra en el momento que voy a dirigirme al baño. Ingreso al interior del aeropuerto y al regresar a la salida se acerca un sujeto. El señor me llega por detrás y trata de cogerme el arma de dotación”, relató sobre los hechos en una charla con Blu Radio.

Según recuerda, al sentir que alguien quería quitarle su armamento se dio la vuelta para preguntarle al acusado si necesitaba algo. “Se encontraba disgustado, no sé, por algo. No me responde, da unos pasos adelante. Lo sigo y pido apoyo”, relató en el testimonio que otorgó a la emisora. Posterior a esto, recuerda el patrullero, sin mediar palabra, el ciudadano ‘se abalanza’ sobre él para, de nuevo, intentar quitarle el arma.

En la mañana del 11 de julio un hombre de nacionalidad canadiense atacó a un uniformado de la Policía en el aeropuerto El Dorado. Intentó quitarse el arma. Twitter

Con el fin de evitar que una tragedia ocurriera, el patrullero forcejeó con el hombre para no dejarse quitar el armamento. “El señor reacciona y me ocasiona un golpe en el rostro. Yo quedo un poco mareado”, relató al insistir que el hombre seguía buscando la forma de quitarle el arma. En su mente, dice, lo único que tenía era salvar su propia vida y la de quienes se encontraban en el terminal aéreo internacional.

Te puede interesar: Capturaron a alias “Pirulo”, el hombre que lanzó ‘papa bomba’ a un policía en la Universidad Nacional

“Yo tomo una posición, me alejo y protejo el armamento, teniendo en cuenta que es un aeropuerto internacional y ahí se está protegiendo no solo mi vida, la del señor, sino también la de todo el personal”, añadió.

En su conversación con ese medio de comunicación aprovechó para agradecer a los ciudadanos que lo auxiliaron en el momento del ataque, y aseguró que la Policía Nacional ha estado prestándole acompañamiento constante luego de la agresión por parte del sujeto.

“Fue de mucha ayuda la gente al ver ese procedimiento o ese mal acto del ciudadano, se nota el apoyo (...) los comandantes, compañeros, han sido un apoyo anímico y muy cercano”, concluyó en las palabras que le dio a Blu Radio.

Vince-Tong Sozio, el ciudadano extranjero de 34 años señalado de ser el agresor, fue acusado por los delitos de agresión a un servidor público y lesiones personales. De acuerdo con lo que está establecido en el Código Penal, este tipo de actitudes ilegales dan entre 4 y 8 años de cárcel, y multas de más de 17 millones de pesos.

Se supo que llegó a Colombia desde Panamá el 4 de julio del 2023, así mismo, que en su país natal, Canadá, practicó boxeo. En la actualidad, reveló él mismo tras ser llevado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la capital del país, se está realizando un tratamiento de desintoxicación, pues tiene un historias de adicción a las drogas. “Él manifiesta que tiene problemas con sustancias, con drogas y mentalmente no se le nota bien. A veces dice incoherencias”, dijo un fuente enterada del caso en el portal informativo de City TV.