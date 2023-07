La banda británica Saxon confirmó nueva fecha en Bogotá, luego de cancelar su presentación en el Monsters of Rock

Esta sería la primera vez que Saxon se presenta en Colombia, a pesar de que ha anunciado conciertos en otras dos ocasiones (@saxon.official)

La agrupación de heavy metal británica Saxon confirmó que se presentará en Bogotá, Colombia, el próximo 24 de noviembre, esto luego de que no pudieran estar en el Monsters of Rock el pasado 15 de abril.

Te puede interesar: Partido de octavos de final por Copa Colombia de Millonarios tuvo que ser aplazado por concierto en El Campín

El paso de la icónica banda se da en medio de un recorrido que realizarán por Latinoamérica en el que también incluyeron fechas para Brasil, Argentina y Chile.

El 10 de marzo, los rockeros colombianos que se preparaban para vivir el Monsters of Rock, una gran concierto de 12 horas de música en vivo con bandas como Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween y Saxon, recibieron una triste noticia. A través de un comunicado, los últimos cancelaron su presentación y con ella todas las que tenían programadas en la región.

Te puede interesar: El rapero Tekashi sorprendió a Yailín en el hospital con millonarios regalos por su cumpleaños

El motivo en ese momento fue la inesperada salida de su guitarrista Paul Quinn, quien decidió abandonar la banda. El 15 de abril, durante el concierto de rock en El Campín, reemplazó a los británicos la banda de metal progresivo Angra; sin embargo, en los fanáticos de Saxon quedó un sinsabor por no poder ver por primera vez en el país a los intérpretes de himnos del rock como Wheels of Steel, Princess of the Night o Broken Heroes.

Saxon se presentará en el Centro de Eventos Montevideo en Bogotá (@bogmetalfest)

Saxon ha confirmado que la espera para sus fanáticos no será de más de un año, pues en noviembre tienen planeado reponer los shows que les quedaron pendientes con la salida de Quinn, entre esos el de Bogotá. La agrupación traerá a Brian Tatler, guitarrista de Diamond Head, como reemplazo de Quinn para esta presentación.

Te puede interesar: Carolina Acevedo reveló que apareció siete veces en una revista sin recibir pago: “Por gusto”

Los británicos Biff Byford (voz), Doug Scarratt (guitarra), Nibbs Carter (bajo) y Nigel Glockler (batería) llegarán a Bogotá gracias al festival del metal de la ciudad, el Bogota Metal Fest, y se presentarán el 24 de noviembre en el Centro de Eventos Montevideo.

Según informó el festival, la venta de boletería se realizará a partir del 14 de julio en la plataforma eTicketaBlanca y las entradas estarán en un valor de $190.000 para la primera etapa.

La mala racha de Colombia con Saxon

“La tercera es la vencida”, así se ha anunciado este concierto de Saxon en Bogotá y es que es la tercera ocasión en la que la banda británica agenda una fecha para la capital colombiana, pero la primera en la que se presentaría, pues en las dos ocasiones anteriores ha cancelado.

Como reemplazo de Paul Quinn la banda traerá a Brian Tatler, guitarrista de Diamond Head (@saxon.official)

La primera vez que la agrupación de heavy metal nacida en Reino Unido en 1976 anunció un concierto en Bogotá fue en el 2019 y se supone que se iban a presentar en el marco del festival Knotfest. Sin embargo, unos meses antes del show que iban a dar en diciembre, Saxon canceló su primer concierto en Colombia a causa de un problema de salud de uno de sus integrantes.

En ese entonces informaron en un comunicado oficial que su vocalista Biff Byford había sido diagnosticado con una condición cardíaca que requería atención quirúrgica inmediata y cuya recuperación tomaría por lo menos un año.

“Vamos a tener que cancelar algunos de los shows porque necesito una operación en mi corazón que sucederá la próxima semana. No hay nada más que pueda decir realmente, solo que siento decepcionar a las personas que querían vernos”, se leía en el comunicado de Byford en el que también cancelaban fechas en México y Holanda por el mismo motivo.

La banda aseguró en redes sociales que próximamente anunciará nuevas fechas en México (@saxon.official)

Luego de tres años y una pandemia, en diciembre de 2022, se confirmó que la banda haría parte del cartel del Monsters of Rock y que se presentaría en El Campín el 15 de abril de 2023. Pero en marzo la banda publicó un comunicado en el que se leía “después de un largo examen de conciencia, nuestro gran amigo y compañero guerrero Paul Quinn ha decidido retirarse de las giras con Saxon”.

Señalaron que la decisión de Quinn surgió a raíz de posibles problemas de salud que implican el estrés y cansancio de una gira como la que llevará a cabo la banda a nivel mundial. Sobre sus presentaciones aclararon en primera medida que “los conciertos de marzo en Europa continuarán como hasta ahora”, pero en el caso de las fechas del Monsters of Rock por Suramérica agregaron que “la banda cancelará sus fechas de abril en Sudamérica y el crucero MOR para tener tiempo de reagruparse”.

Tal y como lo prometieron en su comunicado, donde concluyeron “estos territorios se volverán a programar tan pronto como el tiempo lo permita”, Saxon ha anunciado una nueva fecha en Colombia. Los fans cruzan los dedos para que finalmente los británicos puedan llegar al país en esta ocasión y ningún inconveniente lo impida de nuevo.