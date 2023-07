Disidencias de las Farc de nuevo ejercieron control y vigilancia en plena calle en el Huila: en video quedó el operativo que incluyó a una menor de edad armada

Los habitantes del corregimiento Gallego, jurisdicción de La Plata, Huila, permanecen atemorizados por la presencia de las disidencias de las Farc. (Captura de video - Twitter)

Recientemente salieron a la luz los videos que dejan en evidencia los patrullajes que estarían realizando miembros de las disidencias de las Farc en el corregimiento Gallego, jurisdicción de La Plata, Huila.

A través de las redes sociales se divulgaron las imágenes que dan cuenta de la presencia de la estructura criminal en el casco urbano de ese pequeño sector ubicado en el suroccidente del departamento.

Inicialmente las imágenes empezaron a viralizarse sin mayor información, incluso no se tenía clara la fecha en que fueron tomadas; sin embargo, en la mañana de este martes 11 de julio de 2023 medios locales y ciudadanos en redes han asegurado que los videos son recientes.

Aparentemente los patrullajes de las disidencias de las Farc en el corregimiento Gallego, de La Plata (Huila) se registraron en los últimos días. Un ciudadano fue quien, desde la parte externa de su casa, grabó el momento en algunos miembros de esa estructura caminan por las calles altamente armados.

Es de resaltar que el corregimiento donde se registraron los patrullajes está ubicado a solo media hora del casco urbano de La Plata, Huila. Así mismo, se presume que los hechos se registraron entre el sábado 8 y el lunes 10 de julio de 2023.

Disidencias de las Farc patrullando en un corregimiento de La Plata, Huila.

Extorsiones y toques de queda ilegal en Gallego, Huila

De acuerdo con información revelada por la emisora Blu Radio, además de los patrullajes por parte de la estructura ilegal, los delincuentes estarían hostigando a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), con el objetivo de solicitar dinero.

Según lo que indicaron desde la emisora en mención, las disidencias estarían exigiendo aproximadamente 700 mil pesos a las JAC de las 20 veredas que hacen parte del corregimiento Gallego, en el Huila.

Así mismo, en ese medio de comunicación aseguraron que los integrantes del frente Ismael Ruíz, presuntos responsables de los patrullajes ilegales, estarían adelantando toques de queda en esa zona del suroccidente del departamento.

Esas versiones indican que, al parecer, los integrantes de esa estructura le habrían comunicado a los pobladores de Gallego, que queda totalmente prohibido transitar por las calles del corregimiento después de las 8:00 p. m.

El comandante de la Novena Brigada del Ejército Nacional, coronel Pedro Pablo León Silva, ya tendría información de la situación de orden público en ese corregimiento de La Plata. Por lo anterior, se espera que la fuerza pública tome medidas respecto a ese tema.

Usuarios de redes sociales exigen la atención del Gobierno nacional

Ante las imágenes que se viralizaron rápidamente en las redes sociales, internautas salieron a exigir atención a esta situación por parte del Gobierno nacional.

Algunos cuestionaron que este tipo de hechos se estén registrando durante el Gobierno que tiene por bandera la “paz total”.

!Ayer la guerrilla patrullando centro poblado de Gallego a escasos 30 minutos de la plata Huila, paz total???”, escribió un usuario de Twitter que compartió el video.

Así mismo, hubo quienes se dirigieron directamente al ministro de Defensa, Iván Velásquez, solicitando que se replantee la política contra las estructuras criminales en el territorio nacional.

“Señor ministro Defensa esto pasa en Gallego . Un corregimiento a 35 minutos del Municipio de La plata al suroccidente del Huila. Por favor replanteen la política de la paz total, esto ya no tiene control”, escribió un usuario de Twitter.

“Si saben desde hace cuento no veíamos esto?? En plena luz del día la Guerrilla Patrullando en Gallego, La Plata Huila”. “En el corregimiento de Gallego , Huila al sur Occidente del Departamento. Por favor no dejen que estos sujetos generen sobra en mi departamento y ojalá no se termine de salir de las manos”, son otros de los comentarios.