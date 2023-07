Crónica | Un día con Juan Daniel Oviedo desde Bosa

El aspirante a la alcaldía lleva cuatro semanas viviendo en la localidad de Bosa. Juan Manuel Arias (Infobae colombia).

Una entrevista con el creador de contenido Leoni Páez cambió por completo el plan de Juan Daniel Oviedo en sus aspiraciones por convertirse en candidato a la Alcaldía de Bogotá y así poder llegar al Palacio de Liévano, pues lo que fue una pregunta normal para algunos, terminó haciendo que Oviedo cambiara el centro de la ciudad por la localidad número siete de la capital, o sea Bosa.

“Yo creo que es parte de la experiencia que nosotros queremos que suceda. Feliz de poder hacer ese tipo de inmersiones urbanísticas y conocer cómo es la vida en Bosa por un mes”, fue la respuesta de Juan Daniel Oviedo cuando fue cuestionado para vivir en Bosa.

Aunque en un principio se pensó que todo terminaría en una de tantas respuestas que podía entregar Oviedo en el proceso de recolección de firmas para oficializarse como candidato a la Alcaldía de Bogotá, aquella pregunta de Páez se convirtió en un reto personal para Juan Daniel, por lo que ante todo pronóstico terminó mudándose a Bosa y con ello llevar a cabo la “inmersión urbanística”.

Con esta entrevista se planteó la posibilidad de que Juan Daniel Oviedo pudiera vivir en Bosa. @leonipaezz/TikTok

Tras cuatro semanas viviendo en Bosa Brasilia, Juan Daniel Oviedo compartió con Infobae Colombia un día dentro de su rutina desde el suroccidente de Bogotá. Un cambio que ha modificado sus costumbres cotidianas, la relación con sus nuevos vecinos y que, de acuerdo con Oviedo, ha sido una experiencia que califica como “un reto personal”.

En medio de la entrevista con Infobae Colombia, el precandidato dio detalles de su día a día y confesó que se levanta temprano para hacer ejercicio antes de iniciar su jornada de recolección de firmas, preparar y asistir a encuentros, reuniones, charlas y lo que normalmente compone una jornada de trabajo para cumplir con su objetivo, el de lograr que su nombre aparezca entre los candidatos a alcalde de Bogotá.

La meta de Oviedo es el de sumarse a las elecciones del 29 de octubre de 2023 desde un rol que es nuevo para él, ya que debe convencer a los bogotanos de que puede ser su próximo alcalde, algo que se espera volver una realidad gracias a la buena imagen que dejó por su paso como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Una de las ediciones de Oviedo para oreja se realizó en Bosa La Libertad, el barrio llamó la atención de Juan Daniel Oviedo y su novio, Sebastián Reyes; por lo que unas semanas más tarde decidieron volver, no con el fin de escuchar a la comunidad, sino para buscar un apartamento en arriendo y con ello cumplir con su palabra. De hecho, fue una asistente de la charla con la comunidad la que le ayudo a encontrar un espacio en el primer piso de una vivienda en el barrio Brasilia, lugar que se ha convertido en el nuevo hogar de la pareja.

El trabajo de Sebastián como diseñador, la sede de campaña de Oviedo, y la cercanía para cumplir muchos compromisos, hacían del centro de Bogotá un lugar ideal para vivir; por lo que su llegada a Bosa ha cambiado varios aspectos de lo que era un día en la vida del aspirante a alcalde de la capital y de su pareja.

Juan Daniel Oviedo compartió un día en su camino a la Alcaldía de Bogotá con Infobae Colombia. Crédito: Infobae Colombia

¿Cómo es un día viviendo en Bosa para Juan Daniel Oviedo?

Cuando nos dijeron que íbamos a ir a entrevistar al candidato a la alcaldía de Bogotá Juan Daniel Oviedo nos dieron una dirección que, según Google Maps, iba a dar a una calle rota y que no tenía una carretera fácil para su acceso. En ese momento, lo único que hicimos fue guardar la dirección y esperar que llegara el sábado primero de julio para dirigirnos al sitio lo más temprano posible. La gran sorpresa fue que Google mintió y cuando llegamos al barrio donde Oviedo está viviendo era una calle bastante bonita y con unas casas muy bien arregladas. Parqueamos el carro y aprovechamos los 20 minutos que teníamos para revisar las preguntas que le íbamos a hacer al candidato y por dónde íbamos a dirigir la entrevista.

Sobre las 9:50 de la mañana le escribimos a Mauricio Ortiz, el jefe de prensa de Juan Daniel Oviedo, y le confirmamos que ya habíamos llegado al lugar que nos habían compartido y donde el candidato se encuentra viviendo junto a su pareja, Sebastián Reyes. La única indicación que teníamos era la dirección, pero unos segundos después una reja negra se abrió y de ahí vimos salir al candidato.

Oviedo afirmó que cuenta con las firmas necesarias para ser candidato a la alcaldía de Bogotá.

Se trata de un apartamento de dos alcobas en la planta baja de una casa de tres pisos, que luego nos enteraríamos, fue remodelada hace poco tiempo.

Reconocer que la persona que estaba abriendo la puerta era el mismo candidato fue fácil, pues tenía un saco naranja con el símbolo de Con toda por Bogotá, el lema de la campaña con la que espera conectar con los habitantes de la capital, también, tenía su característico cabello, un poco canoso y crespo en las puntas, lo que le ha dado ese sello personal al candidato. Detrás de Oviedo salió su pareja, también estaba Mauricio Ortiz y confirmamos que nosotros éramos los periodistas de Infobae Colombia con los que iba a compartir las próximas tres horas.

Después de unos momentos en la calle donde estaban coordinando algunas cosas para la reunión que tenían en el barrio Antonio Nariño en las horas de la tarde, nos invitaron a seguir al apartamento que de entrada se veía acogedor, sin mucha decoración, pero muy hogareño. Desde la calle se podían ver las dos alcobas al fondo, una pequeña mesa de comedor y unos tapetes en el suelo.

Al pasar la puerta negra, a mano izquierda vimos un escritorio con papeles de la campaña, también había unas gorras con el eslogan de Oviedo. Ese escritorio, según lo que nos explicaron, cumplía la función de oficina del candidato cuando se encontraba en el apartamento, pues es el único lugar en donde tiene buena señal de celular, por lo que tomó sentido que los dispositivos electrónicos con los que manejan la parte digital de la campaña estuvieran apoyados contra el marco de la ventana que daba a la calle.

Juan Daniel Oviedo compartió un día en su camino a la Alcaldía de Bogotá con Infobae Colombia. Crédito: Infobae Colombia

También, había dos tapetes, que después nos enteramos, fueron llevados por Sebastián Reyes con el fin de decorar un poco el apartamento y que decidieron sacarlos hacia la parte exterior para tener un sitio donde sentarse más cómodamente. Al lado del escritorio –oficina de Juan Daniel Oviedo– había una mesa pequeña con cuatro revistas que nos llamaron la atención porque no estaban en español y no sabíamos si era más para decorar o porque de verdad Oviedo las lea, pues estaban escritas en francés, idioma que el candidato aprendió cuando vivió en Francia mientras hacía su doctorado.

Después estaba la cocina, un cuarto pequeño que tenía un lavaplatos y una mesa en donde ubicaron la estufa de dos fogones y algunos platos que, aunque no se veían mucha vajilla, si se alcanzaba a apreciar que suplían las necesidades básicas de la pareja, pues contaba con varios pocillos y vasos. Al final, Oviedo no necesita más, si su única compañía en la noche es su pareja y su perra Mora.

Juan Daniel Oviedo compartió un día en su camino a la Alcaldía de Bogotá con Infobae Colombia. Crédito: Infobae Colombia

En la parte de abajo de la mesa había una botella de whisky y varios paquetes de comida, como para hacer un desayuno sencillo y una comida tranquila; también, estaba el paquete de la comida de Mora que le servían en dos tazas naranjas ubicadas en la entrada de la cocina. Luego de la cocina estaba un baño sencillo y hacia el fondo, dos habitaciones. La que más nos llamó la atención era la de la izquierda, pues tenía una decoración con una luz morada que contrastaba con el resto del apartamento.

En esa habitación, había un espejo grande vertical y es usada para guardar la ropa de la pareja. Juan Daniel Oviedo nos confesó que se sentía satisfecho cómo quedó organizada su ropa y la de su pareja en un perchero que fue idea de su mamá, pues le ayudó a decorar el apartamento. Pero, aparte del espejo y el color de la habitación, algo más nos llamó la atención, pues apenas ingresamos nos percatamos de dos velas, una larga y delgada y otra que se encontraba al interior de una olla que, según la explicación de Juan Daniel Oviedo, están ahí porque le gustan mucho las velas y porque también sirve como decoración.

Juan Daniel Oviedo compartió un día en su camino a la Alcaldía de Bogotá con Infobae Colombia. Crédito: Juan Manuel Arias / Infobae Colombia

Nos dirigimos a la habitación contigua que estaba decorada con luz azul y donde se podían apreciar los productos de aseo de la pareja sobre una mesa pequeña. A lado derecho de la alcoba estaba un sofa cama donde Oviedo y Reyes pasan sus noches. Por último, estaba el comedor, donde nos sentamos para hacer la entrevista, y a su lado se podía ver una mata que sirve como símbolo del recuerdo del abuelo de Juan Daniel Oviedo y de la que nos hablaría más adelante en la entrevista.

Mientras organizábamos los implementos para la entrevista, Juan Daniel Oviedo se nos acercó y nos preguntó si queríamos café. Nosotros estábamos buscando la mejor locación para que el video quedara bien, pero nos dimos cuenta cuando el mismo candidato tomó el hervidor eléctrico y calentó el agua y preparó el café.

Con el olor del café, recién preparado, nos sentamos en la mesa y fue momento de comenzar la entrevista. A Juan Daniel Oviedo se le nota que conoce muy bien la ciudad, pues hizo apreciaciones que solo alguien que se ha dedicado a recorrer las localidades que conforman la capital podría decir. A él no le interesa que la gente crea que viene de una familia con pasado político porque no es así, simplemente quiere darle a entender a las personas que él puede hacer una buena labor como quedó demostrado en su paso por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y que es su única bandera.

Juan Daniel Oviedo compartió un día en su camino a la Alcaldía de Bogotá con Infobae Colombia. Crédito: Infobae Colombia

Estar en el Dane tanto tiempo le ayudó a comprender un país que no mucha gente conoce; pues, aunque su trabajo se dio en medio de la pandemia, para respetar su trabajo como funcionario público se dio a la tarea de sacar sus informes y presentar las estadísticas que el país necesitaba para entender qué estaba pasando en un momento en el que la economía se detuvo y las personas no podían salir de su casa.

Con el paso de la entrevista también nos dimos cuenta de que Juan Daniel Oviedo tiene una facilidad para hablar, pues se extendía en cada pregunta mientras disfrutaba de ilustrar cada respuesta, y es que sin tenerlas preparadas se sentía la facilidad con la que exterioriza sus pensamientos y lo que conoce de la capital del país. Para terminar de conocer la ciudad, Juan Daniel Oviedo comenzó algo que él mismo califica como una inmersión urbanística, que lo llevó a vivir en Bosa Brasilia, una localidad que nos confesó no conocía, pero en la que ha disfrutado de la buena acogida por parte de sus nuevos vecinos.

Esa inmersión urbanística también la ha ayudado a entender las problemáticas de la localidad, en la que, por ejemplo, en las madrugadas una banda de atracadores golpea a las personas por la espalda con un bate para robarlas, o el ladrón de celulares que anda en una motocicleta roja, color que alerta sobre la posible presencia del caco en las cuadras del barrio. A medida que transcurría la entrevista aclaró dudas entre las que estaban lo que sería su plan de gobierno y su visión de temas polémicos como el pico y placa; como también, lo que va a suceder con el sistema de transporte de Bogotá al que demostró querer y que luego tendríamos la oportunidad de comparar con el metro de Nueva York.

Luego de una hora de entrevista con Oviedo, empezamos a sentir cómo se activaba la vida en la calle del apartamento del candidato, pues comenzaron a pasar más carros, motos y camiones, lo que nos indicaba que esa calle Bosa Brasilia iba a empezar su día laboral. Mientras tanto, Juan Daniel Oviedo siguió respondiendo preguntas que nos daban una idea sobre la vida personal del candidato, entre la que se encontraba el accidente que tuvo cuando pequeño, las terapias de fonoaudiología a las que asistió para corregir su problema de habla o lo importante que fue su abuelo en su vida.

En ese momento nos confesó que mucha de la decoración que se puede ver en el apartamento era idea de su mamá que le sorprendió que él se fuera a vivir a Bosa, pero que lo apoyó sin dudarlo; el mismo apoyo que le ha dado toda su vida para que sea el hombre que hoy espera ganar las elecciones que le permitan llegar a la Alcaldía de Bogotá.

Detrás de Juan Daniel se podían apreciar varios cuadros que cortaban un poco con el color blanco de la pared y le daban colores al apartamento, al fondo en la esquina del comedor estaba una mata que fue un regalo de su abuelo y con la que lo recuerda y acompaña a todo lado porque para Juan Daniel su abuelo fue un ejemplo y es lo que lo ha motivado a llegar a soñar con convertirse en alcalde de la capital, pues fue un hombre de muchos valores que le enseñó grandes cosas y, que a su manera, Oviedo hoy guarda en su corazón y en su mente.

Juan Daniel Oviedo compartió un día en su camino a la Alcaldía de Bogotá con Infobae Colombia. Crédito: Infobae Colombia

En las casi dos horas que duró la entrevista Juan Daniel Oviedo nos comentó cómo había conocido a Sebastián Reyes y nos aseguró que no le gusta mucho la música popular, que su inclinación musical va hacia la electrónica y la música pop de los años 80′s y 90′s, pero que la llegada a Bosa le ha permitido también entender cómo funciona el gusto de las personas. En un momento nos hablaron de una canción (Un x100to) de Bad Bunny con un grupo mexicano (Grupo Frontera) del que no se acordaba en el nombre, pero que sonaba a cada rato en un pequeño radio que tienen para escuchar emisora, porque al interior de la casa, según Juan Daniel Oviedo, la señal no entra por lo que lo calificó como un búnker.

Esa es la razón por la que para responder mensajes y recibir llamadas debe salir a la calle y así poder tener señal sin ningún problema. Al interior del apartamento, su único contacto con el mundo exterior es esa radio en el que sintonizan una emisora local en la que deben escuchar reguetón y música popular. Cuando confirmamos que las preguntas habían terminado, Juan Daniel Oviedo se levantó de la mesa y comenzó a hablar sobre los tapetes que habían puesto recientemente y en los que se habían acostado Mora y Sebastián Reyes en lo que se podría considerar como la sala del apartamento, también aprovechó para consentir a su mascota.

Ya con el sol de mediodía sobre la localidad de Bosa, abrieron las puertas del apartamento para que el aire comenzara a correr, nos dirigimos a la calle y en ese momento Juan Daniel Oviedo sacó un cigarrillo y lo prendió. Quería descansar, nos dijo que había sido una semana larga y que quería pasar una mañana tranquilo en el barrio por lo que le cayó muy bien la idea de haber hecho la entrevista ese sábado.

Aunque tenía trabajo por la tarde y debía dirigirse al barrio Antonio Nariño en ese momento solo quería estar tranquilo y disfrutar un poco del ambiente de la cuadra y tomar el sol, pero su descanso duró poco, pues sin darse cuenta dos mujeres se le acercaron y le comenzaron a preguntar las razones por las que se encontraba en el barrio. Esa es una pregunta muy frecuente que debe responder el candidato, pues muchas personas creen que el apartamento donde pasa sus noches es su puesto de campaña, a las dos mujeres les aseguró que no y que se encontraba viviendo en el barrio.

En ese momento, nos dimos cuenta de que la gente, bien sea por querer tener la experiencia de saludarlo o por de darle su apoyo, se le iba a acercar durante la hora que íbamos a estar en la calle con él hablando y conversando. Cuando las dos mujeres se fueron, volvió a tomar su cigarrillo y empezó a jugar con una pelota de su perra, la que le lanzaba cuando ella se lo pedía y le meneaba la cola.

De un momento a otro desapareció del panorama, cuando nos percatamos, estaba en la cigarrería, avícola y salsamentaria Faisan donde abrió la nevera para buscar un six pack de Stella artois, pero no la encontró por lo que tuvo que cambiar su plan y sacar uno de cervezas Grolsch. A la salida de la tienda, Oviedo se encontró con una mamá y una niña en un carrito morado a las que también les hizo la charla, inclusive, jugó un momento con la menor.

Juan Daniel Oviedo compartió un día en su camino a la Alcaldía de Bogotá con Infobae Colombia. Crédito: Infobae Colombia

Con el sol de mediodía y sus gafas de marco transparente con lentes morados, Juan Daniel Oviedo cruzó la calle de doble vía para dirigirse hacia una peluquería en la que solicitó un turno para su corte de cabello. En ese momento, su novio Sebastián Reyes ingresó al local de al lado en donde pidió un chorizo con arepa y se sentó a comer. Habían cuadrado comer almuerzo corriente en un restaurante que quedaba en la esquina, pero el tiempo no dio porque Juan Daniel Oviedo se entretuvo atendiendo a las personas que se le acercaban y lo saludaba.

En medio del ruido de los carros y de las personas que pasaban tuvimos la oportunidad de conocer un Juan Daniel Oviedo más tranquilo y que nos habló ya no como candidato sino como persona. Empezó por asegurar que le parecía muy interesante como la gente de Bosa tenía un comportamiento muy europeo, pues como las personas debían pasar tanto tiempo en los largos trayectos para llegar hasta el barrio, las noches del barrio se llenaban de vida, lo que hacía que fuera una cuadra muy activa.

Nos explicó que, en la esquina de su casa, un señor coloca su puesto de chorizo con arepa, producto que calificó como muy sabroso, pues ya le había hecho la compra. También, señaló que en la esquina estaba el paradero del alimentador que recorre el barrio y aseguró que muchas de las noches en las que llega se toma un momento en un bar que está al lado del paradero para disfrutar de una cerveza y un cigarrillo con el que espera terminar con el estrés del día.

Eso sirvió de preámbulo para que nos explicara su rutina de ejercicio. Nos habían pedido que llegáramos a las 10 a. m. porque antes él debía hacer ejercicio, por lo que nos causó curiosidad saber cómo Juan Daniel Oviedo mantenía su estricto régimen en un barrio en el que no tenía preparado vivir ni entrenar. Nos dijo que para cumplir con su ejercicio trotaba hasta un parque cercano y que intentaba salir muy temprano en la mañana. A sus jornadas lo acompaña su perra y de paso aprovecha para pasearla a ella.

Juan Daniel Oviedo ha compartido en sus redes el parque en el que hace ejercicio en Bosa.

Volvimos al tema del ambiente nocturno de la localidad y aseguró que ya había salido en varias oportunidades a rumbear en un sector de Bosa Brasilia en el que están ubicados los bares. Ya nos habíamos acostumbrado al paso de los carros y al ruido de la calle del barrio, pero nuestra conversación se veía interrumpida cada tanto por personas que se acercaban para hablar con Oviedo.

Nos dimos cuenta de que a Juan Daniel Oviedo no lo reconocen tanto como un candidato para alcalde de Bogotá, sino como el man del Dane. Eso sucedió cuando un señor y su mamá se acercaron a Oviedo y la señora ni lo reconoció, pero le dio el consejo de no abandonar las personas, pues ella ya había pasado por varias campañas y recordaba candidatos que habían prometido ayudar a las personas de estratos bajos, pero que cuando llegaban al poder nunca llegaban las ayudas.

Mientras seguíamos compartiendo con Juan Daniel, también se le acercó un muchacho que salió de la peluquería donde antes había preguntado por el turno para el corte de cabello y le dijo que él era un promotor de paz en Transmilenio y lo cuestionó por sus planes con el sistema de transporte masivo. Juan Daniel aseguró que lo que quería hacer era motivar e incentivar el trabajo en Transmilenio y que la gente entendiera que debe cuidarlo porque es el transporte con el que cuenta la ciudad y aunque tenía falencias, era más inteligente mejorarlo que cambiarlo, pues ya era algo que estaba hecho.

Esa es una de las banderas de Juan Daniel Oviedo. El hecho de no cambiar las cosas que vienen funcionando bien solo por darle el gusto a algunos sectores políticos, sino revisar las cosas que se han venido haciendo bien y continuarlas, por lo que le aseguró al joven que todas estas personas que trabajan en Transmilenio iban a seguir prestando su servicio en el sistema. En un momento Sebastián Reyes salió con un pedazo de chorizo y arepa en la mano para darle al candidato, en ese instante, Mora agitó su cola y Juan Daniel procedió a consentirla para contarnos que fue rescatada de una vivienda en el centro de Bogotá que había sido usada como casa de pique.

Mora fue adoptada por Sebastián que la llevó a la casa cuando era una cachorra, por lo que ha crecido con ellos en todo el proceso de su salida del Dane y en la aventura como candidato a la Alcaldía. Aunque Juan Daniel Oviedo renunció de su cargo público cuando Gustavo Petro comenzó su gobierno en agosto de 2022, hasta el día de hoy no ha tenido mucho tiempo para volver a buscar un trabajo por lo que nos aseguró que sus periodos de vacaciones que no pidió, que fueron cancelados con dinero, más la liquidación por haber salido de la entidad pública, le han permitido mantenerse y los ha venido extendiendo para poder continuar con la campaña.

Nos comentó que el dinero que ingresa a la campaña no puede ser utilizado en gastos privados por el candidato, sino que debe ser dirigido solo a lo que necesite para llegar a la Alcaldía. También nos dijo que no lo desvela perder las elecciones y que si no es alcalde ya tiene un plan B, del cual no nos pudo hablar por cuestiones internas de la campaña, pero que él sabía que si llegaba iba a ser su mejor trabajo y que si no lo lograba, iba a poder mirar a la cara a la gente y decirle que era real todo lo que él dejó ver en su campaña.

El aspirante a candidato para la alcaldía de Bogotá lleva cuatro semanas viviendo en Bosa. Juan Manuel Arias.

Creo que eso es lo que más a caracterizó a Juan Daniel Oviedo a lo largo de la jornada en la que estuvimos con él: una persona tranquila, sencilla, que se detuvo para hablar con los ciudadanos que le pidieron un momento.

Oviedo no tiene ningún problema con montarse a Transmilenio a las 7 de la mañana, inclusive, aseguró que prefiere hacerlo así, pues se calificó como un buñuelo al volante y que solo le gusta manejar en carretera; también, ha hecho algunas entrevistas mientras va en los articulados, porque para él vivir eso es lo que le ha permitido entender lo que sucede en la localidad.

En el tiempo en el que estuvimos ahí, no vimos a su seguridad, ni a sus guardaespaldas. Nos comentó que siempre llegaban a su sitio de campaña y lo esperaban ahí, pues él salía de su apartamento y hacía todo el trayecto en bus como un bogotano más por lo que sus escoltas nunca iban con él.

Juan Daniel Oviedo ha realizado varios encuentros con la comunidad denominados 'Oviedo para oreja'.

La jornada terminó sobre la 1:30 p. m. pues ya tenía que salir hacia Antonio Nariño a uno de sus programas Oviedo para oreja en donde ha tenido la oportunidad de convivir con personas de la capital y escuchar sus problemas, los mismos que él entiende que se deben solucionar apoyando a las comunidades y no simplemente dejarles la obligación de luchar por la seguridad de su barrio.

Ese sábado 1 de julio de 2023, conocimos más que al candidato, a la persona, a un Juan Daniel Oviedo que conoce mucho, pero hablaba lo necesario. Aunque sus respuestas eran largas, su forma de hablar retrataba el conocimiento que tiene sobre Bogotá y lo que debe hacer para llegar a la Alcaldía y demostrar que el puesto no le queda grande, como ya lo hizo en el Dane.