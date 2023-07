La Feria de Cali ya está en marcha, pese a la cartera que tienen pendiente con los proveedores

Afiche Feria de Cali 2023 Fuente: www.cali.gov.co

Argemiro Cortés Buitrago, el gerente de la Corporación de Eventos Ferias y Espectáculos (Corfecali), hizo oficialmente el anunció de que después de hacer muchos esfuerzos se comienza a aclarar el panorama en torno a la realización de la Feria de Cali, sobre todo para los artistas y los proveedores a quienes la entidad adeudaba una gran cantidad de dinero.

El directivo recordó que durante el año 2021 la Feria de Cali quedó en números rojos al adeudar una serie de recursos debido a que en aquel entonces y por cuestiones en los trámites, la Secretaría de Cultura de Cali, no realizó el desembolso de $4.200 millones y, por ello, Corfecali hizo pagos por un valor de $3.200 millones, usando recursos propios, quedando un remanente de $1.000 millones, que, hasta hoy, no se ha podido cancelar a algunos proveedores.

Aunque el funcionario aclaró que esos $4.200 millones se encuentran en una etapa de conciliación y se espera que le sean reconocidos a Corfecali en una audiencia prevista para la próxima semana. En caso de no llegarse a un acuerdo en la conciliación, la corporación cubrirá esta deuda con recursos propios para no incumplir más lo pactado y así empezar con la organización de la edición 66ª que se llevará a cabo este año.

Sin embargo, esta no es la única suma que se adeuda, ya que por concepto de la Feria 2022, se adeudan $600 millones a proveedores y $250 millones a artistas, para un total de $850 millones.

“Para aquel entonces se tenía una partida de $21.000 millones, de los cuales $14.000 millones fueron recursos de la Alcaldía, $2.000 millones de Corfecali y el resto de anunciantes y patrocinadores, cartera que retrasó los pagos y aún está en recuperación. A pesar de ello, ese presupuesto permitió pagar el 90% de las obligaciones y se espera que en los próximos 30 días se pueda cancelar el 10% que resta” confirmó el gerente de Corfecali.

El propósito inmediato que tiene la corporación es que por tarde el 31 de agosto del presente año se realice el pago de la totalidad de las obligaciones adeudadas de 2021 y 2022.

También garantizó que la Feria de Cali 2023 se efectuaría con el compromiso total de todos los actores que participan en ella, al tal punto que los equipos de producción encargados del Salsódromo ya están trabajando en la temática que se va a usar este año; el Carnaval de Cali Viejo también se encuentra trabajando en su estrategia y el Encuentro de Melómanos viene sosteniendo diversas reuniones con el fin de enriquecer las audiciones este año.

“Lo mejor que nos puede pasar a todos, es que se haga la Feria de Cali 2023. Su realización reactiva la economía, le genera recursos a Corfecali cercanos a los $8.000 millones y nos devuelve una credibilidad que aún tenemos porque nunca hemos desconocido nuestras obligaciones y la meta es quedar al día en el menor tiempo posible”, manifestó Cortés Buitrago.

Por su parte, la Contraloría General de la República ratificó que había encontrado falencias en la contratación y sobrecostos de Corfecali. El pasado 28 de junio de 2023, en debate en el Concejo de Cali, varios de los afectados entre los que estaban artistas, orquestas y presentadores, manifestaron su preocupación por el no pago de los servicios que prestaron en la pasada edición de la feria.

Refiriéndose a este tema el concejal y precandidato a la Gobernación del Valle, Fernando Tamayo, afirmó que “desde principios de 2020, la empresa reportaba un superávit de $ 6.000 millones. Llevamos más de tres años presenciando este desastre como concejales. ¿Qué sucedió con el primer gerente de este gobierno? ¿Ya se le olvidó la contratación de un video de una orquesta por US$ 50.000?”, sostuvo Tamayo.

En su informe la Contraloría detalla que el montaje de las carrozas temáticas para el Salsódromo, considerado el evento más multitudinario del certamen, tuvo un valor de 418 millones de pesos. Entre tanto, el ente de control hizo una cotización que dio como resultado un valor de 322 millones de pesos, evidenciando sobrecostos en la organización de este evento.

“Llevamos todo este tiempo sin recibir nuestro pago, el culpable de esto es el alcalde, no hay más responsables”, indicó Édison Vivanco, director de la orquesta La Fuga. Sin embargo, el alcalde indicó que él no tenía que ver nada con la organización del evento. “No, gracias. Eso no depende de mí, ustedes lo saben”, manifestó Jorge Iván Ospina.

Por su parte, Brayan Hurtado, secretario de Cultura de la ciudad, dijo en días pasados que la deuda con los artistas está casi saldada. “Para el caso de la Feria 2022, en diciembre se realizó un primer pago del 50%, en febrero se hizo un segundo pago del 40% y nos queda faltando un 10 % de estos recursos totales que pone la Secretaría de Cultura para la Feria”, sostuvo.

Pese a todas las deudas y anomalías que se presentan alrededor de la Feria de Cali, la edición número 66 a llevarse a cabo en diciembre de este año, sigue en pie y desde ya, se calientan motores para recibir a miles de turistas en el consagrado evento.