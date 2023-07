Gustavo Petro respondió frente al corredor humanitario en San Juan del Chocó por el ELN

Gustavo Petro respondió frente al corredor humanitario en San Juan del Chocó. (AP Foto/Fernando Vergara)

En la tarde del viernes 7 de julio, el frente de guerra occidental Omar Gómez, autor del paro armado indefinido en la subregión del San Juan del Chocó, anunció que habilitará un corredor humanitario en la zona por dos días para que la población retorne a las calles y refuerce sus reservas de alimento y medicamentos. El presidente Gustavo Petro respondió en sus redes sociales ante esta acción.

En la mañana del sábado 8 de julio, a través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado se pronunció frente al corredor humanitario:

“El cese al fuego con el ELN implica el fin de los confinamientos y la libre movilidad en los territorios”, escribió en un trino.

De inmediato las reacciones no hicieron esperar: “Eligieron de presidente al ELN y no se dieron cuenta”; “Bastante! Por qué no se va ud por carretera sin sus 200 escoltas a ver si puede…”; ”Pues por lo que parece, esa libertad de movilización es restringida y no permanente. Otra burla más del ELN”; “Cómo así? La libre movilidad se debe garantizar así no hayan negociaciones, este gobierno celebra pendejadas”; “Le entrego al ELN el país entero, ahora todos estamos secuestrados por imprudentes”: fueron algunos de los mensajes.

Gustavo Petro critica el corredor humanitario en San Juan de Chocó. Twitter @petrogustavo

Hay que tener en cuenta que, el frente de guerra occidental Omar Gómez anunció que habilitará un corredor humanitario en la zona por dos días:

“Como frente de guerra occidental Omar Gómez hemos decidido abrir un corredor humanitario diurno los días 9 y 10 de julio de 2023, entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m. para que los habitantes de la zona donde hemos restringido la movilidad puedan abastecerse de alimentos y medicinas, y atender sus necesidades básicas. En las horas de la noche queda totalmente prohibida la circulación de cualquier medio de transporte”, declaró un vocero del grupo guerrillero.

En casi una semana de paro armado, el ELN ha confinado a 41 comunidades afro y 11 comunidades indígenas en los en las poblaciones de Nóvita, Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan, que tienen un total de 8.275 habitantes; así mismo, el grupo guerrillero ha generado el desplazamiento de seis comunidades en medio del paro armado, causando que cerca de 700 personas tengan que salir de sus territorios por miedo a la violencia.

El ELN escuda el paro armado en que: “El departamento de Chocó y la región Pacífica por décadas ha estado sometida al olvido estatal, a la carencia de necesidades básicas, infraestructuras, servicios públicos, salud, alimentación y educación, entre muchas otras. La mirada sobre los territorios está encaminada exclusivamente al saqueo de sus riquezas y recursos naturales”.

Adicionalmente, el grupo guerrillero indicó que lo hacen por “solidaridad y apoyo incondicional al Pueblo chocoano”, que se ha visto afectado por consecuencias de la guerra en los territorios, que han perdido hijos, hermanos y padres a manos de los paramilitares del Clan del Golfo.

Foto de archivo. Miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia descansan frente a una casa cerca del río San Juan, en las selvas del departamento del Chocó, Colombia. REUTERS/Federico Ríos

ELN: subregión de San Juan (Chocó) se enfrenta al quinto paro armado en menos de un año

A horas de la entrada en fase de alistamiento de todas las estructuras del ELN para el cese al fuego bilateral, esta misma guerrilla anunció un paro armado en la subregión San Juan (Chocó) que produjo como primer efecto el confinamiento de habitantes de municipios como Sipí.

Ante esta situación propiciada por el grupo insurgente debido a una supuesta ofensiva del Clan del Golfo en la vereda Chambacú de ese municipio, la Defensoría del Pueblo hizo un nuevo llamado a las autoridades regionales y nacionales para adoptar mecanismos que permitan el fin de la ofensiva guerrillera y garantice la movilidad y alimentación de quienes residen en esta parte del sur de Chocó.

Concretamente, el Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional dio a conocer que el paro armado iba a empezar a la medianoche de martes 4 de julio. Esto lo supo la comunidad de San Juan a través de un audio circulado en redes sociales.

“Desde las 00 horas del día 4 de julio 2023 en toda la región del San Juan, Sipí, Cajón y todos sus afluentes. Llamamos a todos los habitantes y transportadores para que se abstengan de circular en el territorio mientras esté vigente dicha orden”, dijo quien sería alias Gerson, comandante de ese brazo armado de la guerrilla.