Nadador colombiano rompió récord latinoamericano: “Han querido callarme, ser deportista en Colombia es un sueño solitario”:

El más reciente récord latinoamericano que logró el vallecaucano fue el de convertirse en el primer Colombiano en cruzar nadando el Canal de Kaiwi (Hawai). @jorgeivandelvalle/Instagram

Jorge Iván Agudelo, nadador profesional de Tuluá (Valle del Cauca), es un deportista que sobresale no solo por las grandes hazañas que ha logrado cruzando mares y grandes extensiones de agua, sino también porque, en muchas ocasiones, al terminar sus competencias, envía fuertes mensajes al Gobierno.

Y es que el deportista, más conocido como Jorge Iván del Valle, y quien se encuentra exiliado en los Estados Unidos, tuvo que irse de Colombia luego de que se le cerraran las puertas de empleo, apoyos y patrocinios por sus manifestaciones en contra de algunos dirigentes deportivos.

Dentro de sus denuncias, Agudelo ha señalado que ha sufrido de abandono deportivo, todo esto por “haberse atrevido a hablar sobre actos de corrupción” en el deporte colombiano. Esto, dice: “le ha salido caro”.

El más reciente récord latinoamericano que logró el vallecaucano fue el de convertirse en el primer Colombiano en cruzar nadando el Canal de Kaiwi (Hawai), con un tiempo de 12 horas y 12 minutos.

A través de su cuenta de Instagram, dejó ver su felicidad por el triunfo obtenido. Sin embargo, lanzó un contundente mensaje: “arriba los deportistas que sin apoyo de entidades gubernamentales hacemos historia para nuestro país”.

Así mismo, se pronunció sobre su actual situación como vocero de los deportistas que no tienen garantías por parte del Estado: “Denunciar la corrupción me ha costado avanzar en mi carrera, han querido callarme, he perdido patrocinios, apoyos deportivos, trabajos, ahora estoy exiliado y hace dos años no veo a los míos”.

Aclaró que lo que ha logrado no es precisamente por ningún mérito del Gobierno: “no le debo nada a ningún político, ni a Imder Tuluá, ni a Indervalle”. También manifestó “no le debo nada a la Federación Colombiana de Natación”.

Sobre su situación personal, el nadador dijo que “ser deportista en Colombia es un sueño solitario y así continúe nadando en contra corriente, seguiré llevando nuestra bandera a cada uno de los mares del mundo”.

Desde 2021, Jorge Iván del Valle se propuso el desafío de los siete mares, una maratón individual de natación en aguas abiertas. @jorgeivandelvalle/Instagram

Finalmente, habló sobre las expectativas respecto de lo que viene para su carrera: “yo ya gané porque entendí mi proceso y sé que el resultado será un hecho. Se siente maravilloso. Hay que prepararnos para nuestros objetivos, fijarnos una meta e ir por ella”, y lo remató con un contundente mensaje: “no soy un deportista florero”.

Desde 2021, Jorge Iván del Valle se propuso el desafío de los siete mares, una maratón individual de natación en aguas abiertas, que consiste en cruzar a nado cuatro canales y tres estrechos, ubicados en diferentes partes del mundo.

Para esta travesía, el deportista hizo una colecta a través de sus redes sociales, una especie de vaki para que las personas lo pudiesen ayudar.

En diálogo con El Colombiano, el deportista dijo que no se arrepiente de expresar sus opiniones abiertamente: “Creo que en Colombia se acostumbró a los deportistas a que no tuvieran voz política, sino que nos dedicáramos a nuestro deporte y antes de ser deportista soy ciudadano colombiano y tengo derecho a expresarme y hablar sobre las inconformidades y problemáticas que pasan en mi país, en las ligas y de la Federación Colombiana de Natación”.

Manifestó que seguirá denunciando para que en el futuro las nuevas generaciones no sufran abandono deportivo por parte del Gobierno: “Espero que algún día las cosas cambien y que el dinero que entra a estas entidades no se lo guarden los dirigentes, sino que sea para los deportistas”.

Finalmente, mostró su descontento por el hecho de que los deportistas “tengamos que seguir pidiendo limosna cuando vamos a representar al país”. Reiteró que “todo lo que he hecho ha sido con mi esfuerzo, el apoyo de mi familia, mis amigos y la gente que me apoya, de nadie más”.