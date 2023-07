Shakira reveló el video del detrás de cámaras de “Copa Vacía”: así ponían y sacaban a la sirena del tanque

Shakira se convirtió en sirena y las más de 21 millones de visualizaciones de su videoclip de Copa Vacía demuestran lo mucho que a sus fanáticos les gustó ver a la barranquillera representando a la mitológica criatura. La cantante ha revelado detalles de cómo fue ser una sirena durante la grabación.

Ya anteriormente la artista había revelado en su canal de difusión en Instagram para sus seguidores, el Shakichat, que la figura de la sirena en el video de su nueva canción junto a Manuel Turizo tenía todo un significado de lo que ella ha vivido en el último año. Pero ahora utilizó el chat para revelar detalles técnicos de la sirena.

En primera medida, muchos cuestionaban cómo se había creado la cola que se le ve a la barranquillera en el video o si era producto de herramientas de edición de video. Lo cierto es que Shakira sí llevó una cola de sirena durante la grabación.

Así metieron y sacaron a Shakira del tanque en el que estaba la sirena

La barranquillera compartió con sus seguidores un video de cómo la producción la metía y sacaba del tanque en el que grabó

“¿Cómo crees que me metieron y sacaron del tanque?”, cuestionó Shakira a sus seguidores en su chat y les realizó una lista de opciones para que votaran. Dentro de las diferentes acciones que enlistó la colombiana estaban: con un columpio, con una grúa, con un trampolín o escalando.

La mayoría de sus seguidores acertaron en que se había utilizado un columpio para ingresar y sacar a la cantante colombiana del tanque en el que aparece metida. Como recompensa por su buena deducción, Shakira compartió un video en el que mostraba exactamente cómo funcionó el método del columpio.

Cabe recordar que, en el videoclip, la sirena es sacada del amor por un humano enamorado, pero la encierra en una pecera de cristal en la que apenas puede moverse. “La figura de la sirena en este video es muy simbólica y representa muy bien este momento de mi vida porque muchos saben que estoy en el camino de vuelta a mi misma. Esta sirena en el video llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en el basurero rodeada de ratas y finalmente regresa a su hábitat. ¡Cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia, por supuesto!”, dijo la misma Shakira en su momento.

Shakira pintó su cola de sirena

Así se ve la cola de sirena que utilizó Shakira en las grabaciones de "Copa Vacía" (fotos de @the_mernation)

A través de sus audios revelando detalles de las grabaciones de Copa Vacía Shakira también sorprendió revelando que su cola de sirena era real y que no era algo fácil de manejar. “Lo de ser una sirena no ha sido nada fácil, sobre todo porque la cola no saben lo que pesaba, no era nada, nada liviana. Si alguno se quiere aventurar a decirme cuánto pesaba en libras o en kilos”, dijo la artista.

De nuevo la barranquillera dio varias opciones a sus fanáticos para que adivinaran cuánto pesaba su cola de sirena. La respuesta final fue que pesaba cerca de 25 libras y se realizó un gran trabajo físico para que Shakira no utilizara sus piernas.

Entre otros detalles de la cola de sirena, la colombiana dijo que “mi stylist Nico (Nicolas Bru) y yo seleccionamos los colores para darle forma al material. Tuvimos una cola hecha a medida por un especialista, alguien que se especializa en colas de sirenas y terminé pintándola yo misma”.

Los especialistas fueron los creadores de MerNation, ubicados en La Florida, quienes publicaron fotos a detalle del producto que crearon para la colombiana. “Hace unos meses Shakira y su equipo nos encargaron crear una cola de sirena para su nuevo vídeo musical Copa Vacía”, revelaron en sus redes.

Más detalles detrás de Copa Vacía

Shakira realizó todas las grabaciones con su cola de sirena (redes)

A través de redes sociales se conoció esta imagen del detrás de cámara de Shakira en el video de Copa Vacía y sus fanáticos quedaron sorprendidos con que la colombiana en realidad se haya suspendido atada y con su cola de sirena.

“Pensé que todo había sido CGI”; “Qué compromiso”, señalaron varios en los comentarios de la fotografía, bastante sorprendidos con que la colombiana realizara todas estas acciones utilizando una cola de sirena de verdad.

También se conoció que Shakira utilizó lujosa joyería como unos guantes de seda blanca firmados por The Ghost cuyo precio oscila en los 900 a 1.000 dólares ($4.200.000) y le sumó un par de anillos de perlas gigantes en estilo barroco por su forma, avaluados en 2.800 dólares ($11.800.000) de Lillian Shalom.