Estos son los cuatro municipios donde habría que suspender las elecciones, según el registrador Nacional, Alexander Vega

Registrador Alexander Vega sobre seguridad en los comicios del mes de octubre. REUTERS/Luisa González

El registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, quiere garantizar unas elecciones regionales en la que no quede la menor duda del proceso que lleva la entidad para que se lleven a cabo los comicios.

Vega espera que la mayoría de los resultados estén listos el mismo 29 de octubre de 2023, día que se elegirán en Colombia gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles.

Aunque el objetivo del registrador es claro, la situación de orden público por la que atraviesa el país es su principal preocupación, ya que según él, son al menos cuatro municipios los que se encuentran en riesgo de no llevar a cabo las elecciones por la injerencia que hay en algunas zonas por parte de los grupos armados ilegales.

Debido a esto el funcionario le pidió al presidente Gustavo Petro, que dialogue con los grupos armados con los que adelanta conversaciones en la actualidad en el marco de la llamada “paz total”, para que estos no interfieran en el proceso electoral.

“Nosotros tenemos toda la logística preparada. El jueves 29 de junio inició en todo el país la inscripción oficial para las elecciones regionales, pero de acuerdo al mapa de riesgo territorial y la denuncia hecha por los gobernadores, la Policía Nacional ha determinado, con base en ese mapa, el problema en 74 municipios de ocho departamentos de Colombia donde hay afectaciones al certamen electoral”, explicó el registrador Alexander Vega a Colprensa.

Por su parte se refirió a cuatro municipios en los que los alcaldes no pueden ir a gobernar y en los que sin la presencia de esta autoridad, no sería posible llevar a cabo las elecciones regionales. “Los cuatro municipios en donde no pueden entrar los alcaldes son Cartagena del Chairá, Caquetá; San José del Palmar, Chocó; Puerto Guzmán, Putumayo; y Sipí, Chocó. Sin los alcaldes no se puede tener las condiciones de seguridad para que opere la organización electoral”, agregó el registrador.

Vega también afirmó que los grupos ilegales que tienen en vilo las elecciones en estos municipios, tienen el compromiso de no interferir en las elecciones ya que deben tomar esto como un “acto de lealtad con la mesa de diálogo y la vida civil a la cual pretenden reintegrarse, el incumplimiento de estos mínimos compromisos, amenazan el derecho a elegir y ser elegido de los ciudadanos, el interés general, las libertades públicas y la democracia colombiana en su conjunto”, enfatizó el registrador.

Y agregó que en el caso de que este llamado no sea acogido por los grupos ilegales que “Las advertencias las ha hecho la propia Policía en el mapa de riesgo electoral con la Defensoría y nosotros. Ningún gobierno va a querer que se le deteriore el orden público y mucho menos que se afecten las elecciones, sobre todo con un punto tan alto con las elecciones, sobre todo con un punto tan alto con las elecciones pasadas donde no tuve que trasladar ningún puesto, ni mesa de votación por orden público. Como van las cosas, tendríamos que suspender cuatro procesos en municipios donde no hay alcaldes”.

Entre otros temas, también explicó que estos comicios se tendrán cambios en el formulario E-14 en el que los jurados incluyen los datos de la votación de cada una de las mesas y en los que el año pasado durante las elecciones para el Congreso de la República, estos formatos tuvieron muchas tachaduras, enmendaduras, lo cual tuvo como consecuencia que los resultados de estos comicios se pusieran en entredicho, en especial los que tenían que ver con el Senado.

“La próxima semana vamos a estrenar el nuevo formulario E-14 que mejora el problema de las tachaduras que se presentaron el año pasado en materia de jurados, y probamos en las consultas en la última elección en Bogotá un nuevo formulario que va a tener círculos al estilo examen del Icfes para que pongan la votación los jurados y no se llene de tachaduras o asteriscos que hacen difícil la transmisión. La próxima semana presentaremos ese nuevo formulario para que sea avalado por todos los partidos políticos en la Comisión Nacional de Garantías”, dijo Vega.

“Este nuevo formulario es fundamental. Además, está la biometría dactilar en cada una de las mesas porque tendremos 30 mil y con el nuevo diseño del formulario que será mucho más fácil de usar, agregó el funcionario.

Entre tanto, indicó que el crecimiento en las inscripciones de cédulas para cada proceso electoral, se debe al cambio de puestos de votación que hacen los ciudadanos entre otras causales. “Es una cifra promedio, desde hace cuatro años siempre se alcanza el millón de ciudadanos que cambia su puesto de votación o que inscriben por primera vez la cédula, y ya el promedio que tenemos es de 870 mil, la otra semana tendremos todos los puestos abiertos y estoy seguro de que superaremos el millón, que es el promedio”.

También se refirió a los puestos móviles en los que se están llevando a cabo los procesos para inscribir cédulas con miras a las elecciones territoriales, por medio de vehículos o en los centros comerciales, “hemos sacado la Registraduría a espacios en donde hay bastante concurrencia con el objetivo que el ciudadano tenga la posibilidad de cambiar el puesto de votación”.