Estuvo en El Campín, pero no pudo ver a Millonarios coronarse campeón: ¿qué pasó?

El hombre tuvo que estar en la celebración, pero de espaldas.

El 24 de junio Millonarios derrotó a Atlético Nacional en la final del fútbol colombiano, además de la obtención de la estrella 16 para el club bogotano, demarcó una de las finales más importantes en la historia del FPC, la cual no pudo ser observada en directo por quienes tuvieron que trabajar en la noche del sábado.

Te puede interesar: Autoridades de Medellín felicitan a los hinchas del Atlético Nacional por su buen comportamiento, a pesar de la derrota

Esta es la historia de Sergio, un trabajador de Open Group BTL, la empresa encargada de la logística durante la final del fútbol colombiano, que no pudo ver el partido más relevante del semestre en Colombia debido a que tenía que cuidar que ninguno de los asistentes en El Campín superara las vallas de seguridad.

En un video que se convirtió en tendencia en redes sociales, un hincha que estuvo en el estadio como aficionado grabó la emotiva reacción de Sergio luego de que Millonarios se consagrará campeón del fútbol colombiano, ya que fuera de la felicidad que generó para los más de 35.000 hinchas que pagaron su boleta, este no pudo evitar las lágrimas al no poder celebrar el triunfo de su equipo.

Te puede interesar: Boda fue interrumpida para ver los penales de la final de la liga Betplay

En la grabación se observa cómo Sergio, con sus brazos atrás, realizó varios gestos de tristeza al visualizar como los demás presentes en el estadio cantaban y celebraban el título número 16 por liga de Millonarios, por lo que la frustración del hombre hizo que la publicación generará múltiples reacciones en las redes sociales.

El hombre no pudo esconder su tristeza en la final de la Liga Betplay. @Jorge_Merchan/TikTok

A través de los comentarios, varios usuarios felicitaron a Sergio por su comportamiento profesional, ya que las personas encargadas de la logística no pueden ser parte del espectáculo o evento en el que estén trabajando, puesto que su principal labor es la de cuidar que el orden público en el lugar se mantenga.

Te puede interesar: Reventa y amenazas: las denuncias de los hinchas de Millonarios respecto a la boletería para la final

De la misma forma, varios fanáticos de Millonarios han pedido que la hinchada del equipo embajador se una para hacer que Sergio sea invitado por parte del club en el próximo partido que la institución tenga en condición de local, para de esa forma recompensarlo por no poder ser parte de la celebración.

“Propongo que para un partido de la próxima temporada le paguemos 3 veces lo que se gana en un día trabajado y adicional lo invitemos al estadio para que vea un partido”, “Denle el balón de oro”, o “Soy americano, pero de esto se trata el fútbol, nunca lo entenderán”, son algunos de los comentarios dejados en la publicación.

Trabajador de la logística fue sacado de El Campín por celebrar el título de Millonarios

A diferencia de Sergio, otro de los trabajadores en la logística en el partido de la final del fútbol colombiano no tuvo el mismo comportamiento, por lo que fue retirado del escenario deportivo por orden de su jefe directa, este caso fue denunciado en redes sociales por hinchas que estuvieron en la tribuna que se registró el hecho.

Desde su cuenta de Twitter, @Karenxand afirmó que uno de los trabajadores de la logística no pudo evitar celebrar el penalti de Larry Vásquez que le dio el título a Millonarios, por lo que este tuvo que pedirle disculpas a quien sería su jefa por el comportamiento que no correspondía a sus funciones.

El hombre habría sido retirado del estadio tras celebrar el triunfo de Millonarios.

Sin embargo, de acuerdo con la versión de la mujer, el trabajador fue retirado por miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá y sus compañeros de logística por orden de la jefe de seguridad, control de acceso y acompañamiento, lo que varios usuarios en redes reprocharon indicando que es muy difícil contener las emociones cuando se es hincha de un equipo de fútbol.

“Si ese es tu nivel de empatía con tus colaboradores, no me imagino el maravilloso ambiente laboral”, “Creo que esa señora no podría estar en la logística del carnaval de Río”, o “Hasta policías vi celebrar, eso no tiene nada de malo, son personas”, son algunos de los comentarios dejados por los usuarios en la publicación.