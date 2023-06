Madre de Andrea Valdiri reveló lo que no le gusta de la influenciadora

Andrea Valdiri. Foto: Instagram @andreavaldirisos

Por medio de las redes sociales, Andrea Valdiri ha dado muestra en varias ocasiones de lo bien que se la lleva con su madre, Carmen Valdiri. Ahora, por ejemplo, la bailarina se mostró al lado de su progenitora para que respondiera lo que más y lo que menos le gustaba de ella.

Ante tal panorama, la también creadora de contenido quiso que su madre comenzara por decir lo que menos le gustaba de su persona, y bueno, Carmen Valdiri lo tuvo más que claro. De este modo, empezó por decir que su hija confiaba mucho en las personas “y es terca, porque yo con la edad que tengo, percibo y aseguro cuando es una persona que no le conviene en su vida”.

En vista de las palabras de su madre, la influenciadora barranquillera la interrumpió para aclarar: “yo creo que todo el mundo es buena gente como uno”. Entonces, Carmen Valdiri quiso contar un par de anécdotas sobre su hija, para complementar su punto.

“Ella confía mucho... yo le compraba un helado ¿saben lo que hacía? —espérate mami, espérate papi— regalaba el helado, y a los niños que veía en la calle me decía —vamos a comprar helado para regalar—, me llegaba con cuentos: —mami: le dije a una señora que tú tenías plata para comprarle la medicina— con fórmulas médicas, y ella creía que yo era rica...”

Aunque a Carmen Valdiri le gusta la nobleza de su hija, resaltó: “¿pero qué no me gusta? que ella confía en todo el mundo... y siempre se lo digo y siempre se lo advierto”. Tras lo mencionado, luego pasó a decir lo que sí le gustaba de la también empresaria. “Lo que más me gusta de ella es que tiene un corazón así de grande, lo que ves de Andrea es aquí, en la calle, donde ella vaya... es una persona natural, es sincera, decimos las cosas de frente...”

Adhara, la hija menor de Andrea Valdiri, acaba de completar los dos años de edad. Como era de esperarse, su famosa madre le organizó toda una lujosa fiesta de cumpleaños. Así las cosas, en su perfil de Instagram la creadora de contenido compartió una galería de imágenes y en la foto de portada posaron ella, su esposo Felipe Saruma, su hija mayor Isabella y la pequeña de la familia estuvo de pie sobre una mesa.

En las imágenes también quedó registrado que la celebración se desarrolló en una granja y Adhara estuvo alimentando a algunos de los animales como unos pequeños pollos. Todo estuvo decorado con una temática de animales, la torta tenía dos venados sobre ella, había dulces de cerditos, crispetas, donas, entre otros confites. A continuación, las imágenes compartidas por la barranquillera en sus redes sociales:

Para que los niños invitados pudieran divertirse se armó un inflable, había también un trampolín, lienzos para pintar, cuatrimotos, entre otras cosas. “Dos años maravillosos a tu lado. Te amo”, fue lo redactado por La Valdiri en la descripción de su publicación. Por su lado, Felipe Saruma —quien ha ejercido como figura paterna de la pequeña sin ser su padre biológico— publicó en sus redes sociales un video bajo la descripción de: “Como te lo prometí cuando aún estabas en el vientre de tu mamá, te voy a amar hasta morir”.

En el clip el creador de contenido reunió algunos de los mejores momentos que ha pasado junto a Adhara. Es de recordar que, su relación sentimental con Andrea Valdiri comenzó cuando la también bailarina estaba ad portas de dar a luz, su hija fue concebida durante su turbulento y breve noviazgo con el cantante Lowe León. Desde entonces, la expareja ha tenido múltiples problemas y han entrado en controversia en más de una oportunidad.