La reconstrucción de una nueva coalición de Gobierno sería la orden de Gustavo Petro para la segunda legislatura del Congreso

La reforma laboral y la regularización del cannabis se habrían hundido por rupturas con el Gobierno. @CamaraColombia/Twitter.

Nuevos aires de conciliación parecen avecinarse en el Gobierno nacional, luego de que en los últimos días se hiciera más visible la ruptura de la coalición establecida por Gustavo Petro y los partidos políticos. Una demostración de la frágil relación entre el primer mandatario y líderes políticos se vio con la caída de la regularización del Cannabis y la reforma laboral que no lograron avanzar en la última plenaria de los órganos legislativos antes del fin de la primera legislatura del cuatrienio.

Sin embargo, desde el Gobierno se estaría planificando una tregua y una nueva alianza como la que lograron para llevar adelante la reforma tributaria y el Plan de Ordenamiento Territorial en meses pasados. Al parecer, el primer mandatario habría atendido los llamados de varios líderes políticos, como el de la representante a la Cámara, Cathy Junivao, quien lo invitó en días pasados a replantearse la forma en la que se relaciona con los demás sectores políticos.

En ese sentido, las conciliaciones con los partidos estarían confirmadas con pronunciamientos como el del ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, quien informó sobre la no inclusión de las reformas en las sesiones extraordinarias del Congreso, con el fin de entablar diálogos con los opositores para acordar consensos que permitan radicar las ponencias sin mayores polarizaciones.

De igual forma, David Racero, presidente de la Cámara de Representantes durante esta primera legislatura, informó en rueda de prensa sobre la importancia de reconstruir la coalición y llevar a término las reformas planteadas por el Gobierno, sumadas a las nuevas proposiciones que se piensan presentar durante el segundo periodo del Congreso de la República. Aun así, el representante a la Cámara advirtió que dicha alineación de los partidos no intenta cambiar el propósito de los proyectos. “Las reformas no se negocian; se acuerdan, sí, pero no se venden” informó Racero.

Según se conoció, Gustavo Petro ya se ha reunido con varios de sus funcionarios, entre los que destaca la senadora María José Pizarro, para establecer la hoja de ruta que permita conformar una coalición de Gobierno, y el mensaje había sido ratificado durante un reciente consejo de ministros

El Partido Liberal tendría intenciones de retomar alianza con el Gobierno. Foto: Partido Liberal

Pero el Gobierno Petro no sería el único interesado en reconstruir las alianzas y relaciones con los sectores políticos. César Gaviria, a través de una carta, habría expresado su anhelo por recomponer la coalición. ”Estamos preparados para concretar acuerdos y sentar bases para el diálogo en el que participen diversos sectores de la sociedad, no para regaños ni respuestas agresivas, ni amenazas sobre hechos a los que somos totalmente ajenos”, indicó el director del Partido Liberal.

Otros líderes políticos también estarían en la misma línea de conciliación que se plantea desde el Gobierno nacional. Así lo dejo ver el senador Efraín Cepeda, cabeza del Partido Conservador, quien habló con El Tiempo sobre los diálogos que se deben entablar con el mandato de Petro para lograr que prosperen los proyectos venideros. “Las recetas unilaterales polarizan, el camino es escuchar al pueblo y a los partidos. Las reformas deben nacer desde el Congreso, que es la expresión de los ciudadanos; el Gobierno no puede desconocerlo” indicó el congresista.

El senador Ariel Avila también concuerda con que el Gobierno debe sentarse a discutir las reformas con los partidos antes de ser propuestas. Sin embargo, el congresista es claro en afirmar que el equipo de Petro tendrá que hacer una priorización de los proyectos, priorizando aquellos que tienen más viabilidad de ser aceptados por los partidos políticos. Además, ratificó la necesidad de que se cree una nueva coalición de Gobierno basada en el entendimiento del ejecutivo y de los partidos, de que no solo se trata de pertenecer a una alianza, sino que implica también una voluntad de apoyo a las reformas, previamente discutidas y concertadas.