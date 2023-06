Se amplía el plazo para recibir solicitudes de preclasificación de la Línea 2 del Metro de Bogotá

La Primera Línea del Metro de Bogotá, que se estableció para el 14 de septiembre del 2027. Foto vía: bogota.gov.co

La Empresa Metro de Bogotá informó que desde el pasado 9 de junio de 2023 emitió y publicó la Adenda número 1 al documento de precalificación, que hace parte de la primera fase del proceso de selección para la construcción, operación y mantenimiento de la Línea 2 del Metro de Bogotá (L2MB).

“Por solicitud de los interesados en el proceso, se modificó el cronograma de la fase de precalificación y se amplió el plazo para la recepción de solicitudes de las firmas nacionales y extranjeras interesadas en la construcción, operación y mantenimiento de la Línea de Metro subterránea a Suba y Engativá”, indicó en un comunicado.

La empresa Metro advirtió que la precalificación como primera fase del proceso de selección debe seguir las normas de la banca multilateral para que la construcción del proyecto (L2MB) avance a toda marcha.

“Con esta agenda, que emitimos desde el pasado 9 de junio de 2023, el plazo máximo de recepción de solicitudes de todos los interesados en el proceso de selección, que inicialmente estaba para este 28 de junio, se amplió hasta el próximo 19 de julio de 2023 a las 10:00 a.m. hora Colombia”, explicó Leonidas Narváez, Gerente General de la Empresa Metro de Bogotá.

El proceso de selección para la contratación del proyecto Línea 2 del Metro de Bogotá (L2MB) se divide en dos fases: la primera fase consiste en el proceso de precalificación de oferentes, en la cual las empresas nacionales o internacionales interesadas deberán acreditar las condiciones jurídicas, financieras y técnicas requeridas, para posteriormente participar en la Licitación Pública internacional.

”Las empresas que resulten precalificadas continuarán en la segunda fase de la licitación pública internacional, que consiste en la presentación de ofertas económicas, que concluye con la adjudicación y suscripción del contrato de concesión el 1 de marzo del próximo año”, explicó Narváez

La L2MB conectará las localidades de Suba y Engativá con el centro de la ciudad. Esta línea que operará en las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba, tendrá 15,5 kilómetros, 11 estaciones, generará más de 11.000 empleos y beneficiará a cerca de 2,5 millones de habitantes, según indicó el gerente.

Línea Uno

Vale recordar que luego de recibir una multa millonaria, por no contar con los estudios y diseños de detalle principales de la Primera Línea del Metro, el concesionario Metro Línea 1 informó que mantendrá en pie las acciones contractuales para hacer valer sus argumentos sobre la aplicación de esta decisión o por lo menos que el monto sea reducido, por lo que interpondrá recursos legales.

El incumplimiento fue sancionado con una multa por valor de ochocientos doce millones de pesos, además, que el consorcio debe declarar ocurrido el siniestro de incumplimiento. Sin embargo, el concesionario informó por medio de un comunicado, que se encuentra en calidad de empresa responsable comprometida con la construcción del metro de la ciudad y aunque respeta la decisión, seguirá con sus diferencias frente a esta.

La sanción fue impuesta por la Empresa Metro de Bogotá, esto por el concesionario a cargo de la construcción de la línea metro 1, no cuenta con la no objeción del 100 % de los estudios y diseños principales del proyecto, es decir, por no entregar los documentos. pues a la fecha, el concesionario solo ha obtenido la no objeción del 60 % de los estudios principales.