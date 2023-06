Paloma Valencia y su propuesta de que el Estado pague un bono de estudios a colegios privados

La senadora expuso que con su proyecto se busca proteger la educación en Colombia al propiciar que el Estado beque a los hijos de las familias menos favorecidas para que estudien en colegios privados de alta calidad, lo que descongestionaría a los colegios públicos, que a la postre tendrán mejoras en su calidad. Colprensa

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia radicó un proyecto de ley, en 2022 y al que le faltan tres debates, que busca que los padres de familia en Colombia tengan la libertad de escoger el colegio privado, o público. También se busca que el Estado subsidie, con un bono escolar, a las familias en condición de pobreza que quieran que sus hijos estudien en un colegio privado.

El 21 de junio, la senadora volvió a hacer eco de su propuesta, y en Sigue la W de W Radio, detalló en qué va el proyecto y entregó detalles del mismo. Así mismo, publicó un texto en su página web en la que también desmenuza las intenciones y motivaciones del proyecto de ley y de los bonos escolares, como los llamó. Del otro lado, Aura Nelly Daza, presidenta de la Asociación Distrital de Educadores, cuestionó el proyecto.

La senadora Valencia comenzó advirtiendo que “Colombia debe tener claro qué es lo que pasa con la juventud, no encuentran oportunidades, no pueden llegar a una universidad”.

También reparó en que, en las pruebas de estado, los colegios privados ocupan los primeros lugares y que los públicos están por debajo “por más de cuarenta puntos; igual que en las pruebas internacionales”, por lo que anotó que con su proyecto de ley busca que los padres de familia “puedan escoger si el niño va a un colegio privado o a uno público”.

En su página web, la senadora expuso cifras para soportar su propuesta, advirtiendo que los niños más pobres de Colombia “están condenados a una educación de muy mala calidad con el sistema actual”.

“En el año 2021, los estudiantes de colegios privados obtuvieron en promedio 43,7 puntos más que los colegios públicos en las pruebas de Estado. Departamentos como La Guajira con una pobreza monetaria de 67,8%, los colegios privados obtienen 62 puntos adicionales, en Córdoba con una pobreza de 59%, los privados sacan 54 puntos más. Bogotá con una pobreza de 36%, 32 puntos adicionales. O en Valle con pobreza de 29%, 30 puntos más. Las brechas de recursos tienen su más dramática expresión en la desigualdad en la educación”

En la radio, la senadora advirtió que este proyecto no busca acabar con la educación pública, como lo advierten desde la Asociación Distrital de Educadores, sino darle opciones a las familias menos favorecidas para que “quien no tiene recursos no quede totalmente confinado en la educación pública” sin otra alternativa.

“Estamos proponiendo que para los niños de pobreza extrema, vulnerables y de pobreza moderada puedan escoger si van a un colegio privado pagado por el Estado o uno público. Esto no significa acabar con la educación pública, la educación pública se hace también participante de los bonos escolares, pero con una visión distinta, que los padres escojan”

También aseguró que, según las experiencias en otros países y estudios internacionales, con el bono escolar “empieza a mejorar muchísimo la calidad de la educación”.

La presidenta de la Asociación Distrital de Educadores rechazó el proyecto de la senadora: “Nuestra organización sindical rechaza este proyecto del ley, consideramos que afecta a la educación pública y que vamos a tener bastantes dificultades para que nuestros niños, niñas y jóvenes puedan acceder, supuestamente, a los bonos que plantea la senadora Paloma Valencia”.

También reparó en que las fallas en la educación en Colombia no es solo responsabilidad del magisterio ni de los colegios públicos, y que hay factores externos como la desnutrición, causada por problemas estructurales en distintas regiones del país, que dificultan los procesos de aprendizaje.

Además, dijo que “al maestro le toca trabajar con lo mínimo que tiene en el colegio, no es solo responsabilidad del maestro” y que la educación pública es patrimonio de los niños, niñas y jóvenes de Colombia, por lo que están “exigiendo que existan más recursos para que se mejoren las condiciones de nuestros estudiantes”.

La senadora advirtió, haciendo eco de las experiencias en otros países, que “lo que debe ser público, finalmente, es el acceso a la educación de calidad”.

“Si usted tiene unos colegios que lo están haciendo bien en el sector privado, pues qué de malo tiene que el Estado pague las becas para que niños puedan estar en esos colegios. A mí lo que me gustaría en el futuro es que todos los colegios privados tuvieran, mínimo, 30% de la población subsidiada, que pueda venir de diferentes origines para poder romper la segregación social que tiene Colombia en la educación”

La profesora Daza insistió en que desde el magisterio se busca proteger la educación pública y que los recursos públicos no sean manejados ni entregados a privados: