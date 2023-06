Exnovia de Feid habría criticado la relación del paisa con Karol G: “Allá usted y sus malos gustos”

Las reacciones a la publicación fueron inmediatas y las fanáticas de 'la Bichota' salieron en su defensa | Foto: archivo

La relación entre Karol G y Feid tiene a miles de personas pendientes en redes sociales, quienes se han dado a la tarea de ver cómo reaccionan a esta relación las personas cercanas a ellos, entre esos, sus antiguas parejas.

Y es que Anuel AA, exnovio de ‘la Bichota’, no ha sido el único que ha dado de qué hablar por estos días, pues una ex del ‘Ferxxo’ también ha sido tema de discusión entre sus seguidores.

Se trata Nicole Bogotá, una reconocida figura de redes sociales, quien publicó un video en su cuenta de TikTok que generó cierta polémica, pues algunos llegaron a considerar que aprovechó para enviar una indirecta al nuevo noviazgo de Feid y Karol G.

Esta fue la grabación que generó toda la controversia

“Mi amor, la verdad es que usted se vería mejor conmigo, pero allá usted y sus malos gustos”, se dice en el video del cual la joven hizo una mímica.

Tanta fue la polémica generada por Nicole Bogotá que seguidores de la pareja de reguetoneros le respondieron en los comentarios de su publicación.

“Mor, tranquila que mañana será bonito”, “ella preciso ha estado muy insistente por estos días con videos sobre exparejas”, “Nicole es divina, pero Karol G tiene todo mi amor”, “esta vez Feid cambió un Kia por un Mercedes” y “que no se ponga tan intensa como Anuel AA”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Estos fueron otros de los comentarios que le dejaron a Bogotá

A pesar de estos cuestionamientos hacia la joven colombiana, Anuel AA ha logrado acaparar la mayoría de atención, pues sus pronunciamientos sobre la pareja han sido directos y con nombre propio.

En el más recientes de estos, por ejemplo, se puso una camiseta en los Premios Tu Música Urbana que tenía plasmada una foto de Karol G y un ofensivo mensaje para su novio: “Estás con Feid, pero sabes que eres mía”.

Además, en uno de sus conciertos mostró al público una pancarta que decía “¡F*ck Ferxxo!” y en otro evento hizo lo mismo, pero con la ropa interior de una mujer que tenía estas mismas palabras.

Él mismo subió la foto a su cuenta oficial de Instagram ya gregó esta descripción

Anuel AA señaló a Feid de montar estrategia en su contra

A pesar de ser quien comenzó con los ataques y de continuar con sus mensajes de acoso, fue el puertorriqueño quien acusó al colombiano de crear una estrategia de acoso en redes sociales para perjudicarlo.

Según dijo, ‘el Ferxxo’ se habría tomado el trabajo de enfocar los esfuerzos de su equipo de colaboradores en quitarle seguidores a Anuel, para convertirlos en nuevos fanáticos suyos.

“¿Ahora mandas a hacer campañas de acoso con tu equipito? Acoso el que me tenían a mí el año pasado, con noticia por noticia y canción por canción con las que me arrastró mi reina —dijo haciendo referencia a Karol G—, pero ella y yo hablamos hace tiempo de eso y quedamos bien. Así que no se dejen engañar por nadie ni por nada. Esa campaña de acoso y esas cosas no viene de mi reina ¡Ustedes ya saben quién es el celoso!”, expresó en aquella ocasión.

| Fotos: archivo

Gracias a este y otros mensajes, Anuel AA ha sido acusado de violencia machista en contra de Karol G, pues a pesar de que ni ella ni Feid han contestado a ninguno de sus insultos ni provocaciones, él continúa atacándolos con fuertes palabras.

El usuario de TikTok ‘Tiochalex’, por ejemplo, cuestionó que todavía existan personas que no se den cuenta de cómo el artista y otros hombres ejercen ese tipo de violencia sobre las mujeres, pero son ellas quienes terminan siendo culpadas de estos comportamientos.

“Para muchos la víctima es Karol y es culpa de ella por cantar lo que canta”, se escucha al principio de su video.