A Gerard Piqué le preguntaron por su matrimonio y no reaccionó de la mejor manera

La incómoda llegada de Piqué a Miami, algunos periodistas, en frente de sus hijos, le preguntaron por el matrimonio con Clara Chía. (Grosbygroup)

La noticia del matrimonio entre Gerard Piqué y Clara Chía es un tema que sigue moviendo fibras entre los interesados en que se devele oficialmente la fecha del compromiso. Y es que el catalán no acababa de poner un pie en Miami, cuando fue arrinconado por los periodistas que lo esperaban a las afueras de la terminal para interrogarlo sobre esta información.

Te puede interesar: Clara Chía fue captada muy feliz junto a sus compañeros de Kosmos: por qué Piqué estuvo ausente

Tal y como se había pronosticado, el español llegó con Milan y Sasha a Miami para encontrarse con Shakira tras haber finalizado el primer periodo de vacaciones que pasarían con él. Pero lejos de una llegada tranquila a la terminal aérea, fueron los periodistas a ponerle sal a la herida por el hecho de haber tenido que llevar personalmente a los niños a su nuevo hogar.

Como si se tratara de un león protector, Piqué ha resguardado al mayor de sus hijos, Milan, de los lentes de las cámaras que buscaban una exclusiva. (Grosbygroup)

Así lo resaltó El programa de Ana Rosa, que replicó las imágenes de Piqué con sus hijos y señaló que efectivamente la colombiana no cedió: “esto significaría que Shakira no ha cedido a la hora de permitir que Milan y Sasha estén el próximo fin de semana en la boda de Marc, el hermano del exfutbolista”.

Te puede interesar: Hijos de Shakira ya pasaron tiempo con Clara Chía, allegados revelan cómo es su relación

Y es que se esperaba que el próximo fin de semana el español estuviera acompañado de sus hijos, en la boda de su hermano Marc Piqué con María Valls. ¿El motivo? Según se ha mencionado en diferentes portales de la prensa rosa española, ese era el momento deseado por el exjugador del Barça para pedir la mano en matrimonio de Clara Chía, puesto que toda la familia estaría reunida.

Los pequeños Milan y Sasha resguardados por Piqué, mientras llegaban al aeropuerto de Miami. (Grosbygroup)

A su llegada a Miami, los periodistas allí presentes no dudaron en interrogarlo sobre las vacaciones de sus hijos, cómo había celebrado el Día del Padre y una pregunta en especial se robó toda la atención cuando le preguntaron por los rumores de una boda con la joven relacionista pública, esto delante de los hijos de Shakira.

Te puede interesar: Shakira presentó adelanto de “Copa vacía” con mensaje que golpearía el ego de Piqué

Esto no le habría gustado a Piqué, que reaccionó negativamente a la pregunta y evidentemente incómodo respondió: “Por favor, ya está, ¿vale?”.

Declaraciones de Shakira en juicio

Estas declaraciones las realizó en el 2019 ante los juzgados de Esplugues de Llobregat por el tema de la acusación de fraude fiscal contra la cantante colombiana. Tema por el que han pedido cerca de ocho años de cárcel para la cantante y el pago de una millonaria multa a la Hacienda española.

“No tenía ganas de venir a España. Es un país lindísimo, pero no es el epicentro de la industria de la música. Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento con lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos. Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar por el Júnior por amor”, dijo ante el juzgado, a quien le había pedido que sus declaraciones no se filtraran, pero que fueron publicadas este sábado por El País.

Se conocieron las declaraciones de Shakira en medio del juicio por fraude fiscal, que conmocionaron a sus seguidores y también demostraron lo que hace alguien enamorado. (@shakira)

Luego, Shakira reveló un secreto sobre la personalidad del exfutbolista de Barcelona: sus celos. “Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme con mi ex. Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard”.

Estas declaraciones conmocionaron el mundo del entretenimiento, al dejar ver los comportamientos que había tenido el español con la madre de sus hijos; incluso, el día del parto llegó maquillada a la sala, tuvo a su hijo y salió de allí como si nada a cuidar al bebé.