Anuel AA se sinceró: dijo qué lo motivó a ponerse camiseta con mensaje para Karol G y Feid

Anuel AA rechazó las críticas que hicieron por no compartir fotografías de su hija Cattleya.

El puertorriqueño Anuel AA sorprendió a sus millones de fanáticos durante su presentación en los premios Tu Música Urbano celebrados el pasado 15 de junio de 2023. Durante su actuación, el artista reveló la razón detrás de su elección de vestuario, que dejó a más de uno con la boca abierta y con un claro mensaje hacia su expareja, la reconocida artista antioqueña Karol G.

Mientras interpretaba ‘Más Rica Que Ayer’, Anuel AA se quitó su chaqueta para revelar una camiseta blanca con la imagen de portada de su canción ‘Secreto’, donde colaboró con Karol G y dieron a conocer su romance al mundo. Este gesto no pasó desapercibido, y el cantante agregó la frase “Estás con Feid, pero sabes que eres mía”, dejando en claro su deseo de volver a estar junto a la famosa ‘La Bichota’.

La presentadora de la gala Pamela Noa, no pudo resistirse a la curiosidad y entrevistó a Anuel AA detrás del escenario, buscando respuestas sobre la famosa camiseta. El cantante describió la prenda como algo especial que no podía dejar atrás, y explicó:

“Esto fue algo legendario, muy bonito, y hay que compartirlo con el mundo, porque el amor es algo realmente especial. Si el novio (Feid) se cree más especial que yo, eso nunca va a pasar. Eso no es así”.

Esta es la camiseta que Anuel AA exhibió en los Premios Tu Música Urbano.

Sin embargo, Pamela Noa no se detuvo allí y también señaló que Anuel AA lucía gafas verdes, al igual que su ropa, lo cual podría interpretarse como un guiño al cantante paisa, quien ha adoptado el verde como su color distintivo.

Ante esto, el puertorriqueño respondió contundentemente que Feid no es dueño de ningún color y que él puede usarlo como deseé: “Este color lo saqué a pasear desde el video de ‘China’. No me digas eso, los colores son del mundo, no son de nadie”, añadió Anuel AA.

Mientras tanto, el cantante continúa enviando mensajes a Karol G y a Feid, quienes han optado por hacer caso omiso de sus indirectas. Aunque no han confirmado ni desmentido su supuesto noviazgo, ambos artistas siguen concentrados en sus proyectos musicales individuales, los cuales han sido aclamados por sus seguidores.

El mensaje de Anuel AA durante los premios Tu Música Urbano ha dejado a todos impactados y preguntándose en qué terminará la “obsesión” del puertorriqueño con la colombiana. Sin duda el trío amoroso entre Anuel AA, Karol G y Feid seguirá dando de qué hablar en los próximos días, y más cuando ‘La Bichota’ y el ‘Ferxxo’ vienen mostrándose en público cada vez más seguido.

La dichosa camiseta que Anuel AA mostró en los Premios Tu Música Urbano

Los premios Tu Música Urbano se transmitieron y se llevaron a cabo el 15 de junio de 2023 en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico. Allí, varios de los artistas y grupos nominados se presentaron ante miles de fanáticos que se deleitaron con sus grandes éxitos.

Pero, más allá de toda la fiesta que se vivía con varios artistas de este género, Anuel AA fue el que se llevó todas las miradas y más de una crítica por la camiseta que exhibió en plena presentación.

Anuel le envía otra indirecta a Karol G en los Premios Tu Música Urbano

Pues resulta que el puertorriqueño mostró una camiseta blanca con un estampado alusivo a Karol G y a Salomón Villada Hoyos, más conocido como Feid, quien presuntamente es pareja de la colombiana y es además el actual “némesis” de un Anuel, que no ha parado de arremeter contra los tórtolos a los que parece no importarle estos “berrinches” del trapero.

Esta no en la primera vez que el puertorriqueño se despacha para llamar la atención de Karol G, pues constantemente en conciertos y entrevistas Anuel AA ha hecho “pataleta” mencionado a la pareja que más allá de no haber confirmado su relación, las continuas muestras de afecto son la comidilla para que las redes sociales así lo confirmen.