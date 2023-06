Rigoberto Urán cedió en la alta montaña, pero su compatriota Harold Tejada subió puestos en el Tour de Suiza

El corredor del Astana ascendió algunas casillas en la general del Tour de Suiza. Foto: @haroldtejada97

Dura etapa en el Tour de Suiza. La alta montaña volvió a hacer estragos dentro del pelotón y ahora la carrera tiene un nuevo líder de la clasificación general, el austriaco Gall Felix (AG2R Citröen Team), quien lideró la fuga y cruzó la línea de meta con un tiempo de 11:19:50″.

Por parte de los colombianos, Rigoberto Urán, pese a que se mostró fuerte durante gran parte del trayecto, cedió en el último ascenso a Höhenweg y no pudo mantener el ritmo del grupo principal que estuvo comandado por el belga Remco Evenepoel, mientras que Harold Tejada recortó diferencias y ascendió dos puestos en el escalafón.

Rigoberto Urán (EF Education EasyPost) mantuvo el ritmo alto en el ascenso a los tres premios de montaña de primera y de tercera categoría, pero en los últimos kilómetros sus piernas no pudieron seguir el ritmo del grupo conformado por Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), Mattias Skjelmose (Trek Segafredo), Cian Uijtdebroeks (Bora Hansgrohe), Wilco Kelderman (Jumbo Visma), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Romain Bardet (Team DSM) y Sylvain Moniquet (Lotto Dstny) y cruzó la línea de meta a 1:51″ del vencedor.

Harold Tejada también fue otro de los grandes protagonistas de la cuarta etapa del Tour de Suiza. El colombiano se mantuvo con el grupo principal y aunque en los últimos kilómetros también cedió tiempo con el grupo principal, se reguló y acortó las diferencias con el pelotón principal. El del Astana tuvo una diferencia de 1:36″ en la jornada, lo que le permitió ubicarse en la casilla 12 de la general. Por otra parte, Sergio Higuita fue 78 a más de 17 minutos.

El corredor colombiano está disputando el Tour de Suiza. Foto: EF Education-EasyPost

Jornada de ataques

La cuarta etapa del tour de Suiza se disputó entre Monthey y Leukerbad, un recorrido de 152.5 kilómetros que nuevamente puso a prueba las piernas de los escaladeros por los tres premios de montaña, dos de primera categoría y uno de tercera. La carrera comenzó, como es costumbre en este tipo de carreras, con una fuga que se conformó por varios hombres y que logró ampliar la diferencia con el pelotón principal.

Jonathan Narváez, San Dewulf, Kristian Sbaragli, Nikias Andt, Gino Mäder, Lillin Calmejane, Luis Mas, Kevin Vermarke, Daryl Impey y Pascal Eenkhoorn fueron los ciclistas que saltaron a la fuga y que fueron los grandes protagonsitas de la carrera por varios kilómetros.

El Trek segafredo, Astana y el UAE Team Emirates fueron los encargados de comandar el pelotón perseguidor y el ritmo alto pasó factura en el ascenso a Crans Montana, un premio de primera categoría. La fuga, por su parte, mantuvo la diferencia con el lote principal en cerca de dos minutos, pero el ascenso a Höhenweg podría cambiar la situación de carrera.

A 20 kilómetros de meta el grupo que estaba en cabeza de carrera se dividió debido a un ataque de Lilian Calmejane, mientras que Jonathan Narváez, Gino Mader y Kevin Vermaerke se encargaron de perseguir al francés.

Con el pasar de los kilómetros, la fuga fue siendo neutralizada por el pelotón principal con una sola excepción, el corredor austriaco Felix Gall que mantuvo la diferencia y pese a la presión del lote, no cedió en ningún momento y se llevó el triunfo de etapa y el liderato de la clasificación general.

En el grupo de los favoritos la situación fue diferente, muchos corredores no aguantaron el duro ascenso, incluso por momentos se vio a Remco Evenepoel cediendo tiempo, pero el belga se supo regular, aguantó y fue segundo en la jornada. Romain Bardet, pese a sus múltiples intentos de ataque, no amplió diferencias y llegó con el grupo principal, lo que no sucedió con Rigoberto Urán y Harold Tejada que fueron relegados en el tramo final.

Así quedó la clasificación de la etapa

1. Gall Felix - AG2R Citröen Team | 3:42:22″

2. Remco Evenepoel - Soudla QUick Step | a 1:02″

3. Mattias Skjelmose - Trek Segafredo | a 1:03″

9. Harold Tejada - Astana Qazaqstam Team | a 1:36″

12. Rigoberto Urán - EF Education EasyPost | a 1:51″

78. Sergio Higuita - Bora Hansgrohe | a 17:12″

Así está la general en el Tour de Suiza

1. Gall Felix - AG2R Citröen Team | 11:19:50″

2. Mattias Skjelmose - Trek Segafredo | a 0:02″

3. Remco Evenepoel - Soudla QUick Step | a 0:16″

10. Rigoberto Urán - EF Education EasyPost | a 1:50″

13. Harold Tejada - Astana Qazaqstam Team | a 2:21″

57. Sergio Higuita - Bora Hansgrohe | a 26:00″