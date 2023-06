Más de 100.000 personas de la comunidad LGBT+ se encuentran fuera de la fuerza laboral, según el Dane

Se estima que hay un total de 474 mil personas lesbianas, gais, bisexuales, trans y no binarias en el país, que equivale al 1,3% de la población mayor de edad. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

Durante el año móvil mayo 2022-abril 2023, para el total nacional en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) se estima un total de 474 mil personas lesbianas, gais, bisexuales, trans y no binarias (LGBT+) que equivale al 1,3% de la población mayor de edad en el país, informó el Dane.

Por su parte, en el mismo periodo para las 23 ciudades y áreas metropolitanas se observa que la población LGBT+ fue de 319 mil personas, correspondientes al 1,7% de las personas de 18 años.

Mercado laboral en la comunidad LGBT+

De acuerdo con la Geih, durante el año móvil mayo 2022-abril 2023, la tasa global de participación (TGP) de la población LGBT+ fue de 78,5%, siendo 11,3 puntos porcentuales mayor que la de la población no LGBT+ (67,2%).

La gran encuesta demuestra que la tasa de ocupación de la población LGBT+ fue de 67,5%, siendo mayor en 7,5 puntos porcentuales respecto a la de la población no LGBT+i (60,0%). Por su parte, la tasa de desempleo se ubicó en 14,1% para la población LGBT+i, siendo 3,4 puntos porcentuales mayor a la de la población no LGBT+ (10,7%).

Respecto a las poblaciones, se observa que 102 mil personas LGBT+ se encuentran fuera de la fuerza laboral, es decir, el 21,5% de la población LGBT+ en edad de trabajar, mientras que el 32,8% (11,9 millones de personas) de la población no LGBT+ está fuera de la fuerza laboral.

Por otro lado, la rama de actividad económica que concentró el mayor número de personas ocupadas LGBT+ fue la administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (16,8%); seguido de comercio y la reparación de vehículos (15,4%).

Por su parte, en la población no LGBT+la rama que más concentró personas ocupadas fue comercio y reparación de vehículos (17,9%), seguida de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (14,5%).

El estudio revela que respecto a la posición ocupacional de los ocupados, se evidencia que las personas LGBT+en su mayoría se encuentran en las posiciones: obrero, empleado particular (53,8%) y trabajador por cuenta propia (36,0%). Por su parte, la población ocupada no LGBT+ se ubica principalmente en obrero, empleado particular (42,9%), seguido de trabajador por cuenta propia (42,2%).

La no discriminación factor clave

“Las personas LGBT+ se enfrentan muchas veces a espacios laborales cargados de discriminación y prácticas de negación de su identidad que truncan todo el proceso de trabajo, en términos de acceso al mercado laboral, permanencia, ascenso, participación en la toma de decisiones y posibilidad de jubilación”, afirmó Rafael Arias, gerente de Educación y Empleo de Fundación Corona.

Así mismo, agregó que “según el reciente estudio liderado por el Programa de Promoción del Modelo de Empleo Inclusivo ´Recomendaciones, pautas y lineamientos para promover la inclusión laboral de los sectores sociales LGBT+ con énfasis en personas trans´, en Bogotá el 60% de personas LGBT+ se sienten vulnerables en su trabajo por cuenta de la homofobia y la lesbofobia, y el 80% las personas trans advierten sentirse discriminadas en los procesos de búsqueda de empleo y contratación, por su identidad de género”.

Ante esta situación, la Fundación recomienda que es necesario promover ambientes laborales inclusivos, con acciones desde las empresas, reformulando los protocolos de selección de la empresa u organización desde un enfoque LGBT+, adecuar la infraestructura como baños y sistemas de identificación para que se garantice un trato digno y respetuoso a la identidad de género diversa de las y los trabajadores, crear mecanismos internos para favorecer el desarrollo de la carrera de las personas LGBT+, diseñar e implementar unidades de acompañamiento, recepción de denuncia y prevención de vulneración de derechos y garantizar el derecho de la estabilidad laboral.