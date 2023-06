Mario Ruiz confesó su deseo de ser el “colágeno” de famosa en MasterChef Celebrity

Mario Ruiz respondió a qué famosa actriz le diría que le dé una segunda oportunidad en el amor para ser su "colágeno. @marioruiz - @marthaisabelii/Instagram

La nueva temporada de MasterChef Celebrity ha traído nuevas experiencias para los participantes, como para los televidentes, quienes han podido ver el trabajo le cuesta a las celebridades enfrentarse a complicados retos en una de las cocinas más famosas del mundo. Sin embargo, en el capítulo 13 del programa una curiosa pregunta surgió de parte de la presentadora Claudia Bahamón.

La pregunta formulada fue si los participantes habrían dado una segunda oportunidad en algún momento de sus vidas o, si estarían dispuestos a darle una segunda a algo o alguien. Entre risas, próximos a enfrentarse en un reto de salvación, Juan Pablo Barragán intervino y aseguró que le gustaría una nueva chance con Francisca Estévez.

MArio Ruiz bromeó que quería ser el colágeno de Martha Isabel Bolaños. Foto: Instagram @marioruiz

La respuesta de Barragán estuvo cargada de humor, ya que en repetidas ocasiones los han relacionado desde que iniciaron las grabaciones del programa de cocina, dada la cercanía y el buen feeling que han tenido. Natalia Sanint afirmó que su segunda oportunidad fue haberse casado con su esposo y conformar una familia.

Las respuestas continuaron por parte de los participantes, pero dos en especial llamaron la atención de los televidentes, que se percataron de “la echada de perros” entre Mario Ruiz y Martha Isabel Bolaños.

Martha Isabel Bolaños afirmó que espera poder tener una segunda oportunidad en el amor, cuando le preguntaron en MasterChef Celebrity a qué le daría una nueva chance. Foto: Instagram @marthaisabelii

Qué dijo Martha Isabel a las segundas oportunidades

Cuando llegó el turno de Martha Isabel Bolaños, recordada por su participación en la exitosa novela del Canal RCN ‘Yo soy Betty, la fea’, dando vida a la Pupuchurra, no dudó en abrir su corazón con la respuesta que entregó en la que involucró su vida sentimental. En medio del programa aseguró que estaba esperando que la vida le entregara esa segunda oportunidad en el amor.

“Ustedes saben que uno no se queda con el amor de la vida, no, pocas veces. Esa relación pasó y ahora estoy esperando que llegue el amor de mi vida otra vez”, indicó Bolaños a Claudia Bahamón en respuesta a la pregunta de la huilense.

Participantes de MasterChef Celebrity Colombia, tuvieron inconvenientes con el inglés en una de sus pruebas. (captura video MasterChef Celebrity)

Pero fueron dos de sus compañeros quienes respondieron a ese requerimiento de la actriz, uno de esos fue Mario Ruiz, el creador de contenido que se ofreció como “tributo” para ser la segunda oportunidad en el amor de Bolaños. La curiosa respuesta fue que él “tiene el colágeno” que la actriz necesita en este momento.

“Martha Isabel, ¿Qué tal que tu segunda oportunidad sea yo? O sea, mira, tengo colágeno”, agregó Ruiz. Mientras tanto, Adrián Parada le dijo a Martha Isabel que recurriera a prender algunas velas rojas, un baño en champaña y si esto no surtía efecto “deje el WhatsApp por acá”.

Vargasvil habló de MasterChef Celebrity

En medio de su salida de MasterChef Celebrity, el comediante conocido como Vargasvil reveló lo que había detrás de la convivencia dentro del concurso.

Vargasvil contó cómo fue su paso por MasterChef Celebrity Colombia y reveló con quién tuvo mejor relación durante el tiempo que estuvo en competencia.

“A mí no me cae mal nadie, pero hay personitas que... yo sé que la fama es muy difícil. Personas que llegan por la mañana, uno dice ‘buenos días’ y siguen derecho. Y eso es (...) Lo voy a decir, así se me venga el mundo encima: ‘Mastechef’, una experiencia inolvidable, pero uno ve el programa y se da cuenta, de verdad, quién estuvo conmigo y quién no. Pero si me preguntaran: ¿Qué es la televisión? Es 33 % de talento, 33 % de paciencia y el otro 33 % de hipocresía. Eso es la televisión, para mí”, sentenció en una entrevista con el programa matutino del Canal RCN, Buen Día, Colombia.

Por otro lado, aseguró que con quien tuvo mejor relación fue con el padre Walter Zapata. “El padre carga galleticas, como las monjitas y yo tengo la costumbre de cargar dulces, pero había algunos compañeros a los que uno les daba dulces y decían ‘paso’, pero ni las gracias”, concluyó.