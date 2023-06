Enrique Bunbury vuelve a los escenarios: “Creo que hay una herida abierta que todavía no acaba del todo de sanar”

El reencuentro del cantante español con el público colombiano será el 16 de diciembre de 2023. @bunburyoficial/Instagram.

En mayo de 2022, Enrique Bunbury canceló su última gran gira de conciertos, celebraba 35 años de carrera. Una alergia al glicol, un compuesto del humo que usaba en sus presentaciones, lo obligó a alejarse de los escenarios. La tos y la sensación de tener arena en los pulmones le impedían cantar. Dijo que no volvería a las grandes giras. Con los meses, al descubrir que no tenía ninguna enfermedad grave, sino una reacción alérgica, y con cuarenta y algo de canciones, compuestas, se sienta y decanta lo que hoy es Greta Garbo, su último disco y el resquicio de su regreso a los conciertos.

Con algo de timidez, tal vez, y para recuperar la confianza, Enrique Bunbury organizó su pequeño regreso a las tarimas: 10 conciertos en dos años. Una cifra modesta para el zaragozano acostumbrado a recorrer el mundo en interminables giras. En 2023 serán los primeros cinco, que comienzan en Buenos Aires y terminan en Bogotá, el 16 de diciembre y que agotó sus entradas en unas horas. Los otros cinco serán en México, Estados Unidos y España.

Además de Greta Garbo, Bunbury publicó su segundo libro de poesía, MicroDosis, que recoge su periplo consumiendo psilocibina, una sustancia alucinogena obtenida de hongos que se pueden encontrar en toda América.

«La cantidad necesaria para sentir cierta euforia, emoción y una mínima conexión con un mundo que parece esquivarnos, que nos echa fuera porque nos considera inútiles e incapaces si no nos llevamos bien», se lee en el poemario

Ahora está trabajando en su próximo disco y en otro poemario, que le está costando más de lo que esperaba, confiesa; también está haciendo la promoción de Greta Garbo y su regreso a los escenarios, sobre esto habló con Infobae Colombia.

'Greta Garbo' es el último disco de Bunbury luego de cancelar su gira de 2022. @bunburyoficial/Instagram.

El regreso de Enrique Bunbury a los escenarios tiene dos ciclos, el primero cierra en Bogotá en diciembre de 2023, y ya agotó la entradas, ¿cómo recibe el entusiasmo de los colombianos por ver su regreso?

Ha sido bastante abrumador e inesperado para mí; la verdad es que tampoco había puesto ninguna expectativas específicas sobre las entradas de los conciertos, no suelo pensar en esas cosas, y me ha sorprendido muchísimo que tan rápido había reaccionado la gente de Bogotá y de Colombia, y me siento muy halagado y querido y muy emocionado por ese concierto; van a ser muy pocos shows que vamos a realizar, son cinco en 2023 y cinco en 2024, y 2023 los cerramos, el quinto es en Bogotá, o sea que para nosotros va a ser todo una fiesta de celebración.

Usted ha hablado de que tiene una relación especial con Bogotá, nacida de fiestas y comidas con amigos, de conocer la ciudad, ¿cómo la recuerda?

Yo creo que sobre todo son comidas con amigos, ahí también tengo muy buenos recuerdos de algunas fiestas... nocturnas, y no aptas para todos los públicos, pero prefiero ahora recordar esas magníficas comidas que hemos tenido a lo largo de los años con amigos, extendidas en conversaciones... gente llevándome a que probara lugarcitos y que conociera un poquito lugares fantásticos de Bogotá y también fuera de Bogotá, en otras ciudades, ¿no?, recuerdo en Pereira, en Cali, en Medellín, también recordaba antes lo de Pasto que fue una experiencia maravillosa. No. Muy, muy buenos recuerdos.

El concierto en Bogotá agotó sus entradas pocas horas después de abrir la venta de la boletería. @bunburyoficial/Instagram.

¿Por qué cerrar el primer ciclo de la gira en Bogotá?

La verdad es que no era la primera opción, porque la primera opción era empezar en Bogotá, pero luego, finalmente, por cuestiones de fechas de disponibilidad de recintos... pero sí teníamos claro que, por logística, el primero y el último tenían que ser Buenos Aires y Bogotá, porque es el recorrido que estamos haciendo. Estoy buscando lo más cercano al calor, siendo que en Bogotá en diciembre no va a hacer calor, pero sí que el resto no hacia hacia el sur me estoy acercando al verano austral y eso era un poco lo que estábamos lo que estábamos buscando, el realizar esos conciertos en los que en Argentina, en Chile, en Perú se iba a agradecer las temperaturas, y luego en junio del año que viene tocaba el norte de América, México y Estados Unidos y también haremos España.

Greta Garbo es su último disco; usted ha dicho que siempre sabe con qué canción comienza y con cual termina cada álbum, que el resto es encontrar cuáles están en medio, ¿cómo fue ese proceso en Greta Garbo?

Bueno, la parte central del disco era más complicada de ordenar. Yo tenía claro que en discos anteriores, pienso en Curso de levitación intensivo, por ejemplo, el peso estaba en principalmente en las canciones más sociales y pensaba en que las canciones más sociales abrieran el disco y fuera la la cara A y la cara B fueran las canciones un poco más personales y que se alejaban de este concepto.

En este disco pasa un poco al revés; empiezo con todo lo personal, creo que las siete primeras son claramente personales y solo hay dos canciones que tienen una mirada social. Eso empezó siendo lo que tenía más claro al principio, que esas siete canciones tenían que abrir el disco —dejando a un lado lo que has dicho de la primera y la última, que estaban claras—, y luego en en esas siete lo que busqué es que se fuera alternando el sentir porque hay canciones que tienen, digamos, una desesperanza interior y hay otras canciones que son digamos como más abiertas a un horizonte, a posibilidades y se abre, digamos, a una esperanza, ¿no?, entonces quería ir alternando para que se mostrara de alguna forma claramente que durante todo ese proceso no todo fue un sentir, no todo fue decaimiento, no todo fue hundimiento ni tampoco todo fue optimismo. Se alternaban los dos sentimientos y convivían y eso era para mí importante dejar claro el que humanamente no siempre en momentos críticos tenemos las ideas tan claras. Aquí, en este caso, yo, desde luego, no las tenía.

En 2023 Enrique Bunbury publicó su segundo poemario, 'MicroDosis', y está escribiendo el tercero. @bunburyoficial/Instagram.

Hay un verso: «las canciones ponen la mirada donde los demás la retiran», y Greta Garbo cierra con Corregir el mundo con una canción, ¿cuál es ese poder que piensa las canciones concentran para reparar en esto varias veces?

Bueno, en Corregir el mundo con una canción se dicen las dos cosas corregir el mundo y corregir tu mundo. Hay veces que infravaloramos el arte y pensamos «una canción, un disco, una película, un libro, no puede cambiar el mundo».

Yo pienso lo contrario, porque creo que cambiando tu mundo, cambiando tu percepción del mundo es un comienzo para mejorar el mundo que te rodea, para cambiar lo que te disgusta de un mundo tienes que empezar por cambiar cosas que te disgustan de ti mismo, y creo que a todos nos ha pasado que un libro, una película, un disco de repente ha cambiado tu percepción y te devuelve la esperanza o te hace enfrentar a cosas que no te gustan de lo que está ocurriendo y luego le dedicas un tiempo y un pensamiento a querer que las cosas cambien, y eso es el principio de todo.

Entonces, sabiendo los límites de este de estos cambios, sabiendo que son cambios internos, primero, para poder salir el exterior, yo creo mucho en el poder del arte para para convertirnos en mejores personas

El cantante zaragozano anunció su regreso a los escenarios con una pequeña gira de diez conciertos. @bunburyoficial/Instagram.

Greta Garbo también nace después de que se canceló la gira de 2022, y de los problemas de salud y el miedo. En otra canción dice: «morir de miedo o vivir con él», ¿ya ha dominado los miedos que le dejó ese impase?

No te voy a decir que he conseguido vencer ciertos miedos y ciertas preocupaciones que brotaron en el principio de 2022, durante la gira, yo creo que hay una herida abierta allí que todavía no acaba del todo de sanar y quizás por eso mi enfrentamiento a los conciertos es tan concreto y tan cauteloso, en esta mini gira que vamos a realizar, hacer solo cinco y cinco en dos años es algo que me da cierta seguridad y que me da la confianza y que me emociona.

Obviamente encima de la mesa promotores, management, se habló de «y por qué no hacemos más» y mi respuesta era claramente que esto era un abrir la puerta un poco para recuperar la confianza, pero que no veía claramente el que yo fuera a volver a ser la persona que era antes, que me enfrentaba giras de dos años. Yo no tengo claro que eso vaya a volver y es parte de una sanación que está ahí en proceso.

En esta imagen proporcionada por Servidor de Nadie/ Warner Music Spain la portada de "Greta Garbo" de Enrique Bunbury. (Servidor de Nadie/Warner Music Spain vía AP)

Una vez cancelada la gira, con los primeros reportes médicos, los éxamenes, el miedo, usted se sumerje en un frenesí creativo y compone y compone, ¿cómo fue tomar las riendas y definir qué canciones conformarían Greta Garbo?

Yo no soy muy de domar los caballos en el proceso creativo, soy más de domar los caballos una vez que observo el resultado del proceso creativo. Estuve durante un tiempo escribiendo canciones sin saber a qué iba, cuál era el propósito, hacia dónde podían apuntar y finalmente cuando llegué a cuarenta y algo canciones, cuando observé las cuarenta y algo canciones, lo que observé es que había tres tipos de discos muy diferentes y que no eran muy compatibles entre ellos. Uno es claramente Greta Garbo y los otros dos eran un disco totalmente experimental y que tiene más peso la electrónica, y el otro es un proyecto más latino, no sé hasta qué punto esos proyectos avanzarán más o se quedarán ahí, pero obviamente no pertenecían a este a este proyecto.

Eso ya por de pronto me ayuda a aclarar cuáles son... empiezo a acotar cuáles son los límites de este disco, empiezo a ver que no todo cabe en el álbum y entonces empiezas a direccionar, empiezas a arreglar las canciones con una intención concreta y ya empieza, pues, la producción del disco, etcétera, etcétera, pero hasta hasta que yo no terminé, yo no pensé en ningún momento en qué es lo que estaba haciendo, simplemente dejaba que surgieran las ideas.

MicroDosis fue editada por Editorial Cántico y cuenta con un prólogo del poeta Vicente Gallego.

Además de Greta Garbo, este año también publicó su segundo poemario, MicroDosis, en qué más está trabajando, más poesía, un nuevo disco...

El proyecto de MicroDosis y el del poemario anterior que se llamaba Exilio Topanga, los dos proyectos son momentos que libero de otras actividades y en los que me concentro exclusivamente en escribir poesía. Empecé un nuevo poemario este principio de año pero no avanzó todo lo bien que quería y estoy esperando encontrar un hueco, quizás cuando termine toda la promoción de este álbum para meterme de lleno en este proyecto, que me está costando más de lo que creía.

Quizás no siempre tienes la concentración y eso es lo que me ha faltado, pero eso es uno de los proyectos que tengo, el otro proyecto es el nuevo disco en el que estoy trabajando, que tengo todavía que componer algunas canciones más, pero está bastante avanzado, y, por ahora.

¿Qué cambia en usted a la hora de sentarse a escribir poesía o escribir canciones? ¿La disposición es distinta al ser dos escenarios distintos?

No voy a decir que es totalmente distinto, pero sí que hay unas diferencias muy claras, en cuanto a que la poesía te ofrece una libertad mayor en el desarrollo de lo que estás explicando y de las palabras, digamos que la música, en cierto modo, es un corsé en el que tienen que caber los versos por métrica, por rima, musicalidad; en la poesía, que también puede tener la musicalidad y puede ser estricta en la métrica y en la rima, yo he elegido un tipo de poesía totalmente libre en la que caben pensamientos mucho más complejos. También creo que hay temáticas que en las canciones pueden no funcionar tan bien, ¿no? Temáticas más filosóficas y literarias, que aunque se pueden incluir en las en las canciones, creo que hay que ser más comedido porque la canción es un género popular, es un género que de alguna forma parte de que tiene que ser cantado y que hay cosas que cantadas funcionan mejor y cantadas funcionan peor.

Enrique, para cerrar, ¿que está leyendo y escuchando?

Bueno, pues estoy empezándome un nuevo libro de una amiga que se llama Silvia Grijalva, una escritora española que ha tenido la delicadeza de enviarme su nuevo libro antes de que se publique, y ¿qué estoy escuchando? Escucho un poco de todo, a ver que estoy escuchando por aquí últimamente, tengo muchos libros muchos discos así que me están me están gustando de... mira he descubierto una banda argentina que se llama Winona Ryders, que me está gustando mucho el disco de León también lo estaba escuchando, el de León Larregui; una banda española que se llama Guadalupe Plata, no sé si conoces, que son fantásticos; Maika Makovski también, que es una una chica española que es un talento increíble; prefiero citarte cositas más hispanas... el disco de Adán también, que está estupendo; una banda italiana que se llama Calibro 35, que es una banda instrumental; el disco de Elíades Ochoa, que acaba de salir que me encanta, y yo creo que con eso más o menos... no te voy a hablar del disco de Bob Dylan o de Ben Harper, pero de Depeche Mode, discos que están muy bien, pero prefiero hablar de los artistas... de mis compañeros.