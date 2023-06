El ELN estaría detrás del secuestro de Diego Cardona, exsecretario del Deporte en Cali

Autoridades estarían manejando la hipótesis de que Diego Cardona, exsecretario del Deporte en Cali, fue secuestrado por la guerrilla del ELN. (Alcaldía de Cali)

Según informaron en las emisoras Caracol Radio, La W Radio y en el periódico regional El País de Cali, a Diego Cardona, exsecretario del Deporte en la capital vallecaucana, lo secuestraron integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Te puede interesar: Otra pancarta alusiva a las disidencias de las Farc fue desplegada en Cali

El lunes 12 de junio, fuentes oficiales señalaron en esos medios de comunicación que es la hipótesis que las autoridades ven más probable en el plagio del exfuncionario que se perpetró el pasado sábado 10 de junio en zona rural del municipio de Restrepo (Valle del Cauca). No obstante, señalaron también, todavía no hay un pronunciamiento oficial al respecto.

En La W Radio agregaron que a ese grupo insurgente se le atribuye el rapto del también primo del exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía porque una vez se conoció del hecho, se inició un plan candado en las inmediaciones de la vereda San Pablo, donde hombres armados se llevaron a la fuerza a Cardona, con el que se logró la captura de dos supuestos integrantes de esa guerrilla.

Te puede interesar: Falleció arquitecta que iba para la Media Maratón de Cali, luego de que una roca cayera en el vehículo en que viajaba

Ante la situación, siguen en curso los operativos para lograr el rescate y la captura de los responsables por parte del Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) del Ejército y de la Fiscalía General de la Nación, explicaron en ese medio radial.

De hecho en la noche del mismo domingo, cuando se había confirmado el plagio, el ente acusador publicó en su cuenta oficial de Twitter que estaba tras lo secuestradores.

Te puede interesar: Hombres armados secuestraron al exsecretario del Deporte de Cali

“Fiscalía destacó equipo de fiscales e investigadores que adelantan labores de búsqueda e investigación por el secuestro del exsecretario de deporte de Cali, Diego Cardona Campo. El exfuncionario se encontraba con su familia cuando hombres armados ingresaron al lugar y se lo llevaron. Se desconoce su paradero en este momento (sic)”, trinaron.

Se debe recordar que si bien el ELN llegó a un acuerdo de cese al fuego con el gobierno Nacional, uno de sus máximos jefes subversivos Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, señaló que el tema de las fuentes de financiación de esa guerrilla, entre las que están el secuestro de personas, no se incluyó en el mismo.

“Nosotros no hablamos de secuestros, sino de retenciones, si no son necesarias, no se harán”, afirmó ‘Beltrán’ en medio de un diálogo con periodistas en La Habana (Cuba), donde agregó que sobre esa ‘forma de financiación’ del grupo armado al margen de la ley no se pactó nada en la mesa de negociación. “Se comenzó a hacer el análisis, no se concluyó, más adelante se va a seguir”, reiteró.

Mientras se establece quiénes son los autores del rapto, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Inés Roldán, anunció que se entregará una importante compensación económica para lograr su liberación.

“Nuestra @DevalPolicia e investigadores de la @FiscaliaCol están al frente de la investigación para dar con el paradero del Dr Diego Cardona. Ofrecemos $50 millones por información que permita dar con sus secuestradores y devolverle la libertad. Nuestro gobierno #ValleInvencible está al frente de este caso de la mano de las autoridades y Fuerza Pública (sic)”, anunció en la misma red social en la tarde del lunes.

Lo que se sabe del secuestro

De acuerdo con la información preliminar que entregó la Policía, el exsecretario fue raptado en la noche del sábado cuando se encontraba con su familia en una finca ubicada en la vereda San Pablo. Hasta allí llegaron seis hombres armados vestidos de civil y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Según la versión entregada por la esposa y el padre de la víctima los captores no entregaron información relacionada sobre los motivos del plagio, ni el grupo armado al que pertenecerían. Posteriormente lo subieron a una camioneta Toyota TXL de placas CUX722, añadieron en el El País.

El exgobernador Juan Carlos Abadía, mencionó en el diario vallecaucano que no había motivos para ese secuestro, pues su familiar no tenía problemas o amenazas en su contra. De paso, reiteró que a la propiedad del exsecretario, llegaron seis hombres armados para llevárselo a la fuerza mientras él estaba con su esposa.

“A ella la amarraron y le decían que estuviera tranquila, que él volvía y se lo llevaron. Lo amarraron, lo montaron a la camioneta y se lo llevaron”, relató. Además, dio a conocer que apareció el vehículo en la vía que conduce al municipio vecino de Buga.