Así avanza el proyecto del traslado de Bazurto en Cartagena

La plaza de mercado pasó de Getsemaní a orillas de la ciénaga de Las Quintas, en 1978. Funcicar

La Alcaldía de Cartagena dio un nuevo paso hacia el traslado de Bazurto, el mercado popular de la ciudad, y para esto se dio vía libre a un contrato con Findeter que definiría la estructura del proyecto y hacia dónde se trasladaría.

El convenio hecho con Findeter tiene por objeto la asistencia técnica y la administración de recursos al Distrito para el desarrollo de la estructuración técnica, social, predial, ambiental, financiera y jurídica a prefactibilidad del proyecto Sistema de Mercados Públicos tendrá un costo de $2.127 millones.

El acuerdo con Findeter constará de cuatro etapas, según informó el periódico cartagenero El Universal: la primera será de construcción y análisis de alternativas; la segunda, de la debida diligencia legal, el modelo contractual y el esquema organizacional; la tercera, del componente financiero y la construcción del anexo técnico para la estructuración a factibilidad; y la cuarta, de acompañamiento para la radicación y presentación del proyecto ante el Departamento Nacional de Planeación o la autoridad competente.

El plazo previsto para la ejecución de todo el proyecto será hasta el 31 de diciembre de 2023, aunque podrá ser prorrogado por previo acuerdo de las partes. Desde el 2010 se habla de la conveniencia de este proyecto.

“La consultoría se realiza precisamente para encontrar ese modelo de negocio que haga viable la construcción de una red e indique al Distrito de qué manera implementarla y llevarla a cabo. El objetivo es que al final se contemplen las alternativas para poder adelantar este proceso y así tomar la decisión de cuál es la más viable para materializar este sistema de mercados”, explicó Luis Villadiego, secretario de Infraestructura de La Heroica.

“Posterior a esto las unidades funcionales siguientes serían cada uno de los mercados sectoriales que se irán construyendo a lo largo de los años y también otra unidad funcional sería la recuperación del espacio público y del cobertizo donde actualmente se encuentra el mercado de Bazurto”, manifestó Villadiego.

El barrio actual de Bazurto

Los habitantes del barrio Martínez Martelo son los que han sufrido un sinnúmero de problemáticas desde que la plaza de mercado pasó de Getsemaní a orillas de la ciénaga de Las Quintas, en 1978.

Precisamente, fue desde ese barrio donde se inició la acción popular para el traslado de la Plaza de Mercado, y los habitantes del sector insisten en el daño que provoca la central de abastos sobre el ecosistema de la ciénaga Las Quintas.

“Pedimos que se traslade el mercado de Bazurto cumpliendo el fallo y que en el lugar del actual mercado se construya una infraestructura compatible con el uso del suelo de este sector, que es netamente residencial tal como está contemplado en el Plan de Ordenamiento Territorial. Somos víctimas y merecemos reparación”, afirmó en el diario cartagenero Fernando Fernández, integrante de la Asociación de Vecinos de Martínez Martelo.

Posiciones desde el Concejo

El concejal César Pión recordó la importancia del mercado de Bazurto y se mostró inconforme con el nuevo estudio para el traslado, toda vez que no se tienen en cuenta estudios previos realizados por Mercabastos, la Universidad Tecnológica de Bolívar, la Universidad de Cartagena, entre otros.

Por otro lado, señaló que el traslado del Mercado históricamente no ha respondido a la necesidad de reordenar el espacio público, sino en intereses particulares para apropiarse de esta zona. El concejal mencionó que un mercado organizado tendría mejores accesos viales, baños públicos, zonas frías públicas para los pescadores, entre otras. Agregó que si no quieren arreglar Bazurto es “porque no les dio la gana”.

Diana Martínez, gerente del Centro Histórico, acogió la intervención del concejal Pión e indicó que la intención es que el nuevo estudio también tenga en cuenta los estudios previos. Por eso, afirmó que este traslado no sería total, sino parcial y en las zonas despejadas se realizarían adecuaciones.

Por su parte, el alcalde William Dau ha sostenido que este es un asunto que quiere dejar avanzado antes de culminar su mandato el 31 de diciembre de 2023.