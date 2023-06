Artista plástico se inspiró en Ana del Castillo para una pintura y le dicen “carero”

Pintura inspirada en Ana del Castillo cuesta más de 3000 dólares y el pintor no ha podido venderla por su elevado precio. | Foto: Instagram @anadelcastilloj

El nombre de Ana del Castillo ha sido tendencia el 12 de junio, por cuenta de un artista plástico que se inspiró en la cantante vallenata para pintar un cuadro. Sin embargo, el hombre generó todo tipo de reacciones en redes sociales al afirmar que su pintura está exhibida en un reconocido restaurante de Valledupar y su precio alcanza los 3.000 dólares.

Se trata de Joner Rojano, que hizo una descripción de la obra de arte en la que utilizó una técnica de acrílico sobre lienzo y cuyas dimensiones son 130 cm de alto x 100 cm de ancho. Los comentarios sobre su trabajo artístico están divididos, pues hay quienes afirman que la pieza tiene una belleza extraña, mientras que otros afirman que el trabajo que ejecutó no es el mejor por lo que estaría sobrevalorado en los 12 millones de pesos que alcanza su valor al cambio.

Otros usuarios de redes sociales han hecho mofa del hecho de que la pintura no guarda ningún parecido con la cantante vallenata, además de que los trazos que empleó no son los más delicados y no guardan armonía entre sí. Cabe resaltar que, Rojano dejó claro que Del Castillo simplemente fue la musa de inspiración para plasmar en el lienzo, más no intentó retratarla fielmente a su silueta.

Ana del Castillo fue la inspiración de un artista plástico para una de sus pinturas, la cual quiere vender en 3000 dólares. @joner_rojano/Instagram

Por otro lado, Rojano no ha podido vender la pintura de Ana del Castillo, pues los interesados en adquirirla le han hecho énfasis en que el precio está muy alto al no percibir que sea la imagen real de la cantante vallenata.

Le han ofrecido dinero por estar con ella

Ana del Castillo no tiene pelos en la lengua para hablar sobre cualquier tema relacionado tanto con su vida pública como privada. La cantante de vallenato es reconocida, además de su música, como una celebridad carismática, chistosa, sincera y que le hace frente a cualquier tipo de comentarios y/o polémicas.

En medio de una conversación con el cantante Víctor Sánchez Rincones, la artista respondió el interrogante si en algún momento le habían ofrecido dinero por estar en la intimidad con ella, a lo que respondió:

“Sí, varias personas, pero lo importante en la vida es a costa de qué tú tienes las cosas. Yo te digo una cosa: esta casa que tú ves, esto no me lo puede sacar ningún hombre porque esta casa la compré yo, la hice yo, la fundamenté yo y nadie puede decirme: tu estuviste conmigo y por eso te di 20, 50 barras para que hicieras este muro. No, este muro fue con esta (señaló su garganta) a mí no me gustan las cosas fáciles, yo no soy fácil”.

En la imagen, los cantantes colombianos Ana del Castillo y Ómar Geles. Foto: Instagram Ana del Castillo

En vista de su respuesta, el cantante volvió a interrogar a Del Castillo sobre la suma de dinero que le han llegado a ofrecer, a lo que ella no quiso decir ninguna cifra en particular: “Imagínate: carro, camioneta, casa. Te puedo decir cualquier tipo de cantidad de dinero, pero ¿pa’ qué? Si igual yo no he recibido eso”.

En la actualidad, Ana del Castillo figura como una de las cantantes de vallenato más populares del país. Y a finales de 2022 lanzó su primer trabajo discográfico que lleva por título ‘El favor de Dios’. El álbum encierra un total de 15 canciones, además de la que le da nombre al disco, también incluye ‘La voa hace boja’, ‘El que la hace la paga’, ‘Nadie me gusta’, ‘Ay, ay, ay’, ‘La cachera’, ‘Falsas promesas’, ‘Gracias por nada’, ‘Apto 308′, ‘A medias’, ‘Vallenatico apretao’, ‘Usted no quiere a nadie’, ‘Toma tu tate quieto’, ‘Para siempre’ y ‘Karma’.