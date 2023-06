Recicladores de Bogotá en riesgo: estudio muestra que al menos 110 trabajadores se lesionan diariamente

Los recicladores estarían presentando lesiones por la mala disposición de los residuos de los capitalinos. Foto Uaesp

Un nuevo estudio realizado por el programa de Terapia Ocupacional de la Universidad Manuela Beltrán alerta sobre el riesgo que corren los recicladores de la capital en medio de sus funciones diarias. De acuerdo con las cifras, un 13% de los trabajadores dedicados al oficio, manifestaron haber sufrido accidentes laborales.

Del mismo modo, la investigación pudo constatar el ranking de lesiones más frecuentes en esta población, entre las que destacan los golpes, cortaduras, amputaciones y con más frecuencia, traumas de tejidos blandos, entre otros. “Las lesiones más representativas en la muestra se encontraron lesiones superficiales, lesiones profundas que afectan a nuestros tendones y a nuestros nervios. Adicionalmente, amputaciones, esguinces, quemaduras y hasta envenenamiento” indicó Carolina Osorio, terapeuta ocupacional de la Universidad Manuela Beltrán y líder del estudio.

Según datos de la muestra, más de un centenar de recicladores estarían sufriendo percances que afectan su salud al día, una cifra que podría ser mucho mayor si se tiene en cuenta que, según datos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), en la capital se cuenta con unos 24.998 trabajadores dedicados al oficio del reciclaje, lo que significaría un promedio de 3.400 personas heridas al mes por la mala disposición de los desechos. “Más o menos, se tiene presente que 110 personas al día se están lesionando, o están sufriendo algún tipo de siniestro al momento de recoger los residuos en las calles” señaló la terapeuta.

El estudio también determinó que la mayoría de las lesiones son ocasionadas por el contacto con elementos cortopunzantes como vidrio, latas, agujas, entre otros. Ese es el caso de Jaime Moreno, reciclador de oficio desde hace seis años y quien sufrió un accidente laboral. “Estaba recogiendo el material en un edificio residencial y cuando agarré el cartón no me fijé que estaban los restos de un vaso quebrado y me corté la mano derecha. Tuve que ir al médico y me tocó dejar de trabajar varios días” dijo el trabajador.

Al menos 3.400 recicladores terminan lesionados mensualmente en la ciudad, en medio de sus funciones. Agencia Andina, Archivo

Fernando Huyó, también reciclador capitalino, indicó cuáles son algunos de los desafíos con los que se encuentra diariamente en su trabajo. “La gente no es consciente de envolver el vidrio y las latas de los atunes. Muchas veces uno mete las manos y ahí es cuando tiene los accidentes. Las cuchillas de afeitar son otra cuestión del mal manejo de los residuos cuando sacan a la basura” dijo trabajador informal, al tiempo que anotó sobre la poca conciencia de los ciudadanos para separar el material aprovechable.

En ese sentido, en Colombia solo se recicla en promedio un 16,5%, lo que equivale a casi dos millones de toneladas, según registros de la Superintendencia de Servicios Públicos. Una cifra muy por debajo de países como Austria donde se recicla un 63% de todos los desechos o Suiza donde se aprovecha el 93% del vidrio, 91% de aluminio y 83% de botellas de PET.

Carolina Soto hizo un llamado a contribuir con la labor de miles de trabajadores que encuentran en el reciclaje una forma de subsistir. “Los invito a cada uno de ustedes a realizar un adecuado manejo de residuos y embalaje desde nuestras casas, que permita contribuir primero al medio ambiente, y segundo a mitigar todo tipo de accidentes que presentan las personas recicladoras”.

El estudio también entregó recomendaciones para garantizar la correcta disposición de los residuos, entre los que destaca separar papel y cartón, envases, plásticos y latas, así como el vidrio de los residuos orgánicos y depositarlos en las bolsas correspondientes; y embalar de manera segura todos los elementos cortopunzantes como, cuchillos, cuchillas, vidrios y bombillos, cuando estos no puedan ser depositados en las canecas dispuestas en la ciudad para su recolección

En Colombia, se estima que existen al menos 37.600 recicladores de oficio, que logran rescatar y recolectar, gran parte de los desechos que se producen al año en el país, que podrían ser, al menos, unos 12 millones de toneladas.