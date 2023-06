Filtran reveladores chats entre Gustavo Petro y Armando Benedetti: “Laura Sarabia le dijo a Maduro que yo consumía cocaína”

Los polémicos chats entre Gustavo Petro y Armando Benedetti por el escándalo de Laura Sarabia. Colprensa.

Nuevamente, se filtraron conversaciones por chat que habrían sostenido el presidente colombiano, Gustavo Petro, y el hoy exembajador en Venezuela Armando Benedetti. En ellos, el jefe de Estado defiende a capa y espada a quien fue su mano derecha hasta hace algunos días, Laura Sarabia, a quien tuvo que sacar del Gobierno tras el escándalo de Marelbys Meza, su exniñera.

Los diálogos entre el mandatario y el exdiplomático los dio a conocer la revista Semana. Aunque se desconoce la fecha exacta de esos chats, en uno de ellos Petro le pide a Benedetti que deje de arremeter contra Sarabia porque “está en silencio con los medios”.

Sin embargo, de acuerdo con lo que expone el medio, el exsenador barranquillero asegura que, aunque le hará caso al presidente, no cree en la inocencia de Sarabia a quien, incluso, acusó de estar filtrando información a la prensa colombiana sobre el caso que, al igual que a la politóloga, lo sacó a él del Ejecutivo colombiano.

“¡Gracias, presidente!... Pendiente de ti!... Es que solo te llega información de un lado. Ella está en silencio, pero filtra”, contesta Benedetti.

En los audios filtrados de Benedetti, se escucha que amenaza al Gobierno con entregar detalles que puedan impactar severamente su imagen, igual que habla de posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial. Foto: Jesús Aviles/Infobae.

El exdiplomático, que por ahora está en Turquía para asistir junto a sus hijos a la final de la Champions League, aseguró que la exjefa de despacho de la Presidencia de la República había, supuestamente, “madrugado” para revelar el avión en el que Benedetti se movilizaba desde Caracas a lugares como Bogotá y Barranquilla.

“-Sarabia- madrugó a escribir en qué avión ando cuando es el mismo de la campaña. Y de que salgo de Venezuela sin permiso… Ella llama, cuelga, y me llaman… Pero eso hoy es lo importante”, agregó Benedetti quien, de nuevo, le insistió al presidente que seguía “pendiente” de las instrucciones que él le entregara. A Petro, tal parece, no le gustaron esas acusaciones, y le pidió a su exembajador que se “calmara”.

“No es ella, hombre. Cálmese. Es otra cosa”, aseguró Gustavo Petro.

La revelación de este chat sería el inicio de la conversación que se conoció el pasado 2 de junio, y que Infobae reportó, cuando el presidente de la República le decía a Armando Benedetti que pronto encontrarían “soluciones” al escándalo que se gestaba. Ese mismo día, Petro sacó de la Casa de Nariño a los dos funcionarios, que eran algunos de sus principales aliados.

Infobae conoció imágenes exclusivas de Armando Benedetti en el aeropuerto de Estambul, Turquía.

En esa ocasión, el diálogo entre el presidente y el embajador se había dado hacia las 2:00 p. m. del jueves por la aplicación de mensajería instantánea Line. Aunque algunos periodistas que cubren la Casa de Nariño informaron que Petro no se había ni asomado por el palacio presidencial el 2 de junio, el chat evidencia que sí estaba muy al tanto de lo que estaba pasando al interior de su gobierno.

Así trascendió el resto del chat:

Armando Benedetti: Ok¡...Yo estoy calmado!

Gustavo Petro: Vale

Gustavo Petro: Por hoy es silencio de ambos. Ya veremos como se solucionan las cosas.

Armando Benedetti: Ok! Mi presidente!.

Armando Benedetti: Me da pena molestarte, pero el Canciller está sacando todos mis viajes, lo del avión privado, etc. Es Laura!... y Yo estoy callado.

Gustavo Petro: Espera

Esa conversación la publicó el curtido político costeño en sus estados de WhatsApp, luego la borró, pero ya varios de sus contactos la habían filtrado.

Se filtra chat de Armando Benedetti con Gustavo Petro. Cortesía.

En otros de los apartes de la conversación que reveló Semana entre el jefe de Estado y el exembajador colombiano se evidencia que Gustavo Petro está muy molesto con Benedetti a quien, incluso, le ordena que deje la “confrontación” o habrá consecuencias: “No sabe usted lo que hizo. O me suspende ya su confrontación, o no nos volvemos a ver”, dijo el mandatario.

Benedetti respondió: “De alguna forma has tomado partido sin saber de mis argumentos”.

Así mismo, Gustavo Petro le pregunta a su entonces subalterno si sabía lo que Marelbys Meza había dicho en las tres pruebas de poligrafía a las que fue sometida en la Casa de Nariño por orden de Laura Sarabia.

“Presidente, te insisto, no sabes muchas cosas. Solo has oído una parte de la historia. Mañana sabrás del otro lado de la moneda!... ¡Aquí no hay ningún invento! Nadie ha dicho mentiras”, contestó el exembajador.

Sarabia le habría dicho a Maduro que Benedetti consume coca. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria.

Incluso, en otras respuestas, Benedetti insiste que Sarabia está filtrando información suya a la prensa: “Mientras a mí me pides que me calle, Laura sigue llamando a los directores de medios para que vean los viajes que hice en avión a Venezuela, lo de los permisos y una supuesta afirmación, que no existe, en un polígrafo a la niñera. (...) De alguna forma has tomado partido sin saber de mis argumentos”, dice.

Petro la defiende y dice que ella, supuestamente, no está haciendo eso. Sin embargo, le da a entender que los sacará a los dos de su gabinete. “Mañana sabrá todo y el enorme error que usted comete contra sí mismo. Hablamos”.

Sin embargo, Benedetti sigue empecinado en hacer quedar mal a Sarabia con el jefa de Estado y hasta la sindica de querer estallar escándalos relacionados con droga.

“Presidente, me he enterado por muchos periodistas de que Laura está dejando oír unos audios descontextualizados. La actitud de ella no parece ser la de una jefa de gabinete que protege al Gobierno, sino la de una niña que protege su posición actual. Hasta les dice (a los periodistas) que Maduro te dijo a ti que yo consumía cocaína y que por eso no me nombraron ministro del Interior, después de haberlo pedido. Te aclaro”, dice el chat revelado por Semana.

Armando Benedetti continúa revelando asuntos alrededor de la Casa de Nariño y el presidente Gustavo Petro

Cabe recordar que, cuando se registró el chat, aún se desconocía que la Dijín de la Policía había “chuzado” el teléfono de la niñera del hijo de Sarabia. Sin embargo, Petro se anticipó a pedirle prudencia a su entonces embajador ante el régimen de Nicolás Maduro. Benedetti, luego, calificó con palabras de grueso calibre como “hijueputa” a Sarabia e igualmente, referirse a Gustavo Petro.

Esos cuestionamientos se le escucharon en los controversiales audios en los que, entre otras cosas, también sembró dudas de los dineros que Petro usó durante su campaña presidencial en el 2022.