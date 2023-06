Hombre cruzó de Monserrate a Guadalupe en cuerda floja: ¿quién es y que otras hazañas ha protagonizado?

El atleta y actor sorprendió a los bogotanos con su arriesgada hazaña. Red Bull Colombia

La presencia de un intrépido hombre cruzando Monserrate, en lo que parecía ser una línea, sorprendió a los bogotanos en la mañana del 8 de junio, por lo que en redes sociales varias personas publicaron videos de la hazaña que parecía ser realizada por un artista callejero, pero resultó ser un atleta internacional que ya ha roto varios récords.

Jaan Roose es un atleta y actor estonio que desde hace más de doce años se dedica a practicar slackline, deporte conocido en español como ‘cinta tensa’ que es enganchada a dos puntos de anclaje para que los protagonistas puedan cruzar de una punta a la otra.

Roose cumplió una hazaña el 8 de junio en Bogotá, pues el europeo atravesó los cerros de Monserrate y Guadalupe con una cuerda floja como única base; sin embargo, su accionar no pasó desapercibido, ya que los bogotanos no se enteraron sino hasta que la cuenta oficial de Red Bull confirmó que no se trataba de un artista callejero, sino de un atleta con gran preparación.

“Esto es lo qué pasó en realidad hoy en Monserrate”, fue el trino con el que la marca internacional confirmó que se trataba de una práctica con toda la seguridad necesaria.

Esta no es la única hazaña peligrosa que el estonio ha realizado. Red Bull Colombia

Roose comenzó en el slackline a los 18 años, disciplina que le llamó la atención por la posibilidad de poder atravesar estructuras altas en todo el mundo. Es uno de los mejores en este deporte, ya que ha sido campeón del mundo en tres oportunidades y es el único que ha logrado realizar una doble voltereta hacia atrás, siendo este uno de los múltiples récords que ha batido durante su carrera.

En Bogotá, el estonio cruzó 1.525 metros, que hay entre el cerro de Monserrate y el de Guadalupe, que, además, se encuentran a 3.100 metros de altura. Roose se demoró dos horas y 12 minutos cumpliendo su objetivo de pasar de punta a punta la cuerda floja que fue anclada previamente.

“Ahora, incluso no vi ni el final de la cuerda, ha sido la línea más larga que he caminado y hasta el momento cruzar entre los dos cerros bogotanos ha sido mi récord personal”, afirmó Jaan tras completar su hazaña.

Tres personas hacen parte del grupo de trabajo de Roose, que llegó a Colombia con la intención de igualar lo hecho por el canadiense Harry Warner en 1895, que hasta el momento era el único que había atravesado los dos cerros bogotanos en una cuera floja. De esta hazaña solo hay registro de una fotografía y algunas historias que hay al respecto, por lo que el europeo ha establecido la marca que deberán superar futuros slackliners.

“Estoy aquí por una razón: escuche la historia de que 128 años atrás el equilibrista canadiense cruzó estos dos picos, pero se sabe muy poco de la historia y no sé donde fue exactamente porque la distancia es diferente a la de esos tiempos y quise traer a la vida esta misteriosa historia”.

La presencia del osado hombre sorprendió a los bogotanos. @tomasequino/Twitter

Otras hazañas de Jaan Roose

El estonio de 30 años no solo ha sido tres veces campeón del mundo de slackline, sino que también ha realizado grandes hazañas que no han podido ser igualadas, entre ellas se encuentra pasar 28 metros entre dos rascacielos a 80 metros de altura en Róterdam, además de ser el único hombre que ha cruzado los ‘colmillos’ de Kazajistán, unas columnas de piedra caliza de hace millones de años.

Además de ser atleta profesional de Red Bull, Jaan Roose también se desempeña como doble de acción, participando en películas de Hollywood como Assassin’s Creed.