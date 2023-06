Filtran video íntimo de exfutbolista del Junior con una porrista: esta fue la reacción de su esposa

La nueva polémica en la que está envuelta el exjugador del Junior de Barranquilla, Luis Sandoval. @JuniorFC/Twitter.

Luego de la polémica fiesta que terminó con el contrato del delantero Luis Sandoval con el Junior de Barranquilla, el jugador desapareció del espectro público por casi un mes completo. Ninguna declaración sobre su futuro o sobre lo sucedido salió a la luz; no obstante, ahora el chino está envuelto en una nueva polémica que lo involucra en una supuesta infidelidad.

Te puede interesar: Hinchas de Júnior furiosos por la salida de Sebastián Viera: “Merece más”

Por medio de las redes sociales comenzó a circular un video íntimo del futbolista, de 24 años de edad, en el que está con quien sería una porrista del cuadro Rojiblanco, posteriormente identificada como Carolina Noriega. En el video se puede leer el mensaje: “Después que no me deje ‘Chino’ Sandoval, lo demás es cuento! No ves que él es todo”, dejando clara la relación entre ambos.

En las imágenes filtradas se ve a Sandoval con acciones bastante afectuosas con la mujer. La situación que pone al jugador entre “la espada y la pared” es que está actualmente casado y tiene una hija, lo que disparó la polémica por los aires.

Te puede interesar: Ya habrían escogido el reemplazo de Sebastián Viera luego de su salida del Junior

Vea aquí el video filtrado de Luis Sandoval con una de las porristas del Junior de Barranquilla:

Video intimo filtrado de Luis Sandoval exjugador del Junior de Barranquilla. @eljopo_oficial/Twitter.

La fecha del video todavía no se ha podido confirmar, aun así, la esposa del futbolista ya habría reaccionado a lo sucedido. La pareja sentimental de Sandoval, de nombre Camila, reposteó una publicación en la que, al parecer, se lo está tomando con calma:

“Todo en esta vida tiene un propósito, un día todo estará claro. Todo va a tener sentido. Vas a poder decir “entonces, ¡esta era la razón por la que Dios permitió esto en mi vida!” Confía, pronto verás el sol brillar así de bonito como tu carita”.

Con esta nueva situación, Sandoval nuevamente se pone bajo la lupa de los seguidores del Junior, quienes todavía muestran bastante molestia por lo sucedido con la fiesta.

Te puede interesar: Bolillo Gómez estalló sobre el caso Viera: también definió el futuro de Bacca y Juanfer Quintero en el Junior

A día de hoy, todavía no se ha anunciado si Luis continuará jugando y en qué equipo, debido a sus actos de indisciplina varias oportunidades profesionales se le pudieron haber escapado.

¿Por qué sacaron a Sandoval del Junior?

Fue el pasado 12 de mayo que el conjunto Tiburón hizo oficial la salida del jugador luego de que este se hubiese presentado a la sede de entrenamiento del Junior en condición de alicoramiento tras una fiesta en la que estuvo la noche anterior.

Por medio de un comunicado oficial el club tomó la decisión de rescindir del contrato del futbolista, que a día de hoy se encuentra sin equipo. Así fue como comunicaron la salida de Sandoval:

“Luego del grave acto de indisciplina realizado por parte del jugador Luis Sandoval, en el que llegó en condiciones no aptas para el desarrollo de la actividad de un deportista de alto rendimiento, el día lunes 8 de mayo, y cumplido el debido proceso disciplinario, el club ha decido rescindir el contrato que lo vinculaba a la institución”.

En su momento Sandoval no fue el único involucrado en esta polémica, a otros futbolistas del primer equipo también les fueron adelantados procesos disciplinarios, aunque no vieron consecuencias igual de graves que las recibidas por el chino:

“Así mismo, nos permitimos informar que el club, actualmente, adelanta un proceso disciplinario a los jugadores Walmer Pacheco, César Haydar, Omar Albornoz y José Ortiz por presuntas conductas que podrían ser contrarias a las políticas y a los reglamentos de la institución”.

Según informó SEMANA los jugadores previamente mencionados se habrían encontrado en el municipio de Santo Tomás para entrar a una “cava” de un establecimiento comercial, donde terminaron bebiendo. Una cava es conocida popularmente como un espacio privado reservado en determinados lugares, usualmente en bares.