Polémica por gigantesco mural de un pene en pleno centro histórico de Cartagena

El mural pintado por la artista Julieth Rivero desató polémica entre los cartageneros. Crédito: Instagram @jeje_art11

Lo que empezó como una iniciativa de la Gobernación de Bolívar por recuperar los espacios culturales del centro histórico de Cartagena, en el marco del Mes de la Afrocolombianidad, terminó siendo fuente de polémicas, pues uno de los murales pintados en el Parque de Bolívar llamó la atención por tener un banano con forma de pene.

Te puede interesar: “Ya ta’ bloqueado”, Cristian Nodal se refirió a su polémica con J Balvin

El objetivo de la actividad cultural de la Gobernación bolivarense era resaltar personajes y elementos representativos de la cultura africana o caribeña, así como el amplio patrimonio de Bolívar y para esto contactaron a varios artistas y grupos artísticos locales, entre los que se encontraba el colectivo llamado ‘Las Callejeras’, del cual es partícipe Julieth Rivero autora del polémico mural.

La pintura tiene distintos íconos de la cultura local y justo en la palabra “Rebelde” hecha con pictogramas, se posa un banano que se asemeja a un pene. Al respecto la artista le dijo a El Universal de Cartagena: “Yo trabajé un tema que es la percepción femenina del pene, y cómo se puede percibir desde la visión de una mujer”.

Te puede interesar: Nuevo escándalo por discriminación: mujeres indígenas embera fueron puestas “de adorno” en un desfile de modas

Julieth Rivero alegó que esto lo hizo porque en Cartagena se vive una problemática machista que le prohíbe a las mujeres expresarse como quisieran respecto a los órganos sexuales, porque “resultaría vulgar y sería duramente criticada, como está pasando conmigo en estos momentos“.

Rivero indicó que el banano era una crítica de su parte a toda la prostitución y el turismo sexual que se vive en el centro histórico de Cartagena. “En el colectivo Las Callejeras luchamos por darle visibilidad a temas que difícilmente mencionan en la ciudad, damos a conocer problemáticas relacionadas con las mujeres y cómo son percibidas muchas veces (...) La obra tiene una cantidad de mensajes implícitos y casualmente el que más salta a la vista de muchos es el plátano. No podemos tapar el sol con un dedo”, agregó.

El estilo artístico de Rivero está relacionado con la normalización de los órganos sexuales. Crédito: Instagram @jeje_art11

Esa no es la primera vez que la pintora realiza este tipo de murales, el estilo artístico de Julieth Rivero se caracteriza por representar figuras sexuales con el fin de quitar los tabúes que tienen los bolivarenses sobre la sexualidad, las mujeres y el arte.

Te puede interesar: Francia Márquez protagoniza nueva polémica: puso a una mujer policía a cargarle el bolso y le recuerdan críticas a otras altas mandatarias por lo mismo

Las recciones al controvertido mural del Parque de Bolívar no se hicieron esperar y desde muchos sectores de la ciudad lo catalogan como vulgar, inapropiado e indecente.

La periodista cartagenera Leidy Rivero tomó la vocería de las personas indignadas con la pintura y le pidió a la Gobernación de Bolívar que retirara el mural. “Lo que no puedo celebrar es que se siga instrumentalizando y usando esta figura de pene en este parque. Me duele reconocer que nuestra ciudad hace parte de ese turismo sexual desmedido. Señor gobernador, quiten esa imagen, porque eso no nos representa como sociedad”, dijo.

Según el medio Habla Noticias de Cartagena, la Gobernación de Bolívar indicó que a los artistas se les dio la libertad de expresar lo que sentían y no hubo intervención ninguna en la creación de los murales.

En defensa de Julieth Rivero habló Midia Gómez, otra artista que participó en la actividad de la Gobernación y dijo que su colega “va a ser la próxima de Débora Arango de Colombia. Ella busca en su obra eliminar esos tabúes que se tienen referente al sexo masculino. Esto es algo completamente natural, aquí nadie nació vestido, ni con el sexo censurado. Es un tema que, más que criticarlo, debería comenzar a hablarse en casa”.

Entre tanto, el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar sigue resaltando las 55 obras del Parque de Bolívar, donde se congregaron 70 artistas de todo el departamento para darle color a más de 600 metros cuadrados de paredes.