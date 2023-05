Petro responde a supuesto plan de Vargas Lleras para evitar la reforma laboral: un masivo despido de empleados

Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro

En Twitter se filtró un video del exvicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, en lo que parece ser una reunión con simpatizantes del partido Cambio Radical, en el que explica un plan para evitar que la reforma laboral de Gustavo Petro sea aprobada en el Congreso de la República.

Un usuario (@Juan_alies) un video en el que Vargas Lleras habla de un plan para generar una crisis ficticia laboral e impedir la aprobación de la reforma laboral del Gobierno nacional; la grabación está acompañada de un texto que dice:

“Ahora tenemos a este bandido conspirando contra el gobierno de Gustavo Petro. Si usted es trabajador, escuché el plan de la ultraderecha y en particular de Vargas Lleras: Despedir trabajadores de las empresas, para generar una crisis ficticia de empleo y de hambre”.

Twitter de video de Vargas Lleras

En el video Vargas lleras señaló: “muchísimos empresarios me han manifestado... nosotros sí tenemos un plan B: antes que esa reforma sea sancionada vamos a sacar (de las empresas) a miles y miles de personas, pero no se quedarán amparados por esas normas (...) Lo que la gente tiene previsto y lo que el Gobierno sabe y a lo que no le ha parado bolas. Mi llamado hoy desde la ciudad de Medellín es a todos los partidos que no comulgan con el Gobierno para que nos unamos con la mayor generosidad y a eso venimos a Antioquia”.

La respuesta del presidente Gustavo Petro sobre el plan de Vargas Lleras

Hacia las 9 de la noche del lunes 22 de mayo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, dio retuit al trino de @juan_aviles y al video de Vargas Lleras donde señala el plan de crear un despido masivo de empleados con el fin que la reforma laboral no llegue a un buen puerto.

Gustavo Petro manifestó que Vargas Lleras se le olvida que son los miles de empleados de las diferentes empresas quienes hacen que estas obtengan cuantiosas ganancias, por lo que si despide a los empleados se quedarán sin ese dinero.

“Mi opositor es un depredador laboral. Se le olvida un pequeño detalle. Las ganancias nacen de los trabajadores. Si despides tus trabajadores te quedas sin ganancias”, dijo el presidente Gustavo Petro Urrego.

El partido Cambio Radical en u tuit señaló que el video filtrado había sido manipulado y compartió un video el “verdadero”, aunque no tenía nada de diferentes al que compartió @juan_aviles y señalando que lo de despedir miles de personas lo dicen los empresarios, no él.

“@petrogustavo cita un tweet con un video editado, de mala fe, de @German_Vargas sobre las consecuencias de la reforma laboral. Aquí sus palabras completas donde queda claro que quienes lo han expresado son los empresarios, con quienes ha conversado en sus giras por toda”, escribieron desde la cuenta oficial del partido Cambio Radical.

Germán Vargas Lleras pidió crear bloque para ganar elecciones regionales

En medio de una conversación con sus compañeros de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras regresó a los micrófonos y se refirió a diferentes temas coyunturales que están sucediendo en el país con la llegada de Gustavo Petro al poder desde el 7 de agosto de 2022.

El exvicepresidente no fue ajeno a las reformas que plantea el Gobierno nacional y se refirió con dureza a la gestión que ha desarrollado el presidente de la República, criticando a los partidos que tomaron la decisión de pertenecer a la bancada de gobierno desde un comienzo.

“Lo que no entendemos, ni lo haremos nunca, es por qué un partido como la U, los liberales y los conservadores, que no se eligieron defendiendo al actual presidente, han tenido semejantes posiciones tan ambiguas”, afirmó el bogotano.

Manifestó sentirse contento en caso de que la coalición que existe entre varios partidos se rompiera definitivamente, aunque hizo énfasis en que no es optimista con respecto a ello y que más bien teme con que el país esté cerca de que se extinga por completo el Estado de derecho.

“Para eso estoy adelantando estas salidas. Porque ahora lo que está de por medio es no permitir, desde ningún punto de vista, que se hagan también al poder regional”, comentó, justificando su viaje a Medellín, ciudad que no frecuenta tras recibir múltiples amenazas en años anteriores.

“Me refiero a las gobernaciones y las alcaldías. Hay que evitarlo a toda costa y mi llamado hoy desde la ciudad de Medellín es a todos los partidos que no comulgan con el gobierno para que nos unamos con la mayor generosidad”, reiteró el excandidato presidencial.