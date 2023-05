Representante que fue sancionado por el partido Conservador por apoyar reforma laboral del gobierno Petro presentará su defensa

El representante a la Cámara Alexander Quevedo, sancionado por el partido Conservador por apoyar la reforma laboral que se tramita en el Congreso, luego de la decisión de su colectividad de declararse en independencia. Foto Colprensa

Jorge Alexander Quevedo, representante a la Cámara del partido Conservador, quien fue sancionado por su colectividad luego de firmar la reforma laboral que se tramita en la Comisión Séptima de esta corporación, alista sus alegatos de defensa; luego de que la directiva de su bancada lo dejara sin voz y voto durante tres meses en el Congreso.

La decisión de Quevedo, quien dio aval a la ponencia positiva del proyecto y con ello habilitó su trámite en la Cámara, causó una fuerte molestia en la directiva de este partido, que le abrió investigación disciplinaria por su actuar: debido a que días antes se había declarado en independencia al gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro.

El martes 23 de mayo, el congresista presentará su defensa ante el Comité de Ética del partido Conservador, luego de que la veedora María Eugenia Correa inició una indagación formal por ir en contra de las directrices de su partido; y desautorizar lo dispuesto por su presidente, Efraín Cepeda.

“Una ponencia definitivamente es un informe que se articula frente a un proyecto de ley y no define ningún tema. Ahí no hay votación, es una firma para decir ‘esta es la ponencia, aperturemos la decisión’ y mientras no haya decisión de bancada, nosotros podemos proceder y tomar estas determinaciones”, expresó el propio Quevedo, el pasado jueves 18 de mayo, en diálogo con Caracol Radio.

El representante dijo desconocer las razones de esta sanción. “En general me siento perseguido y asaltado en ese propósito de querer cumplir mis funciones aquí en el Congreso”, agregó.

Y es que, según Correa, desde el 22 de marzo se había dado la directriz de no acompañar la reforma laboral, a lo que se suma su intención, en varias oportunidades, de ir en contra de su propia bancada; pues también ha manifestado apoyar la reforma a la salud.

En esta controversia, el presidente Petro salió en defensa del legislador y pidió, incluso, la vigilancia de organismos de derechos humanos para que se le hiciera dentro del partido un proceso justo. Lo que conllevó a una dura respuesta de la colectividad, que le pidió al mandatario no interferir en sus decisiones.

“Decidió libremente ponerse al lado del pueblo trabajador y firmar la ponencia de la reforma laboral. Hoy es perseguido. Creo que hasta la CIDH debe observar este caso. Estamos ante una persecución política por defender los derechos de las y los trabajadores, derechos que hoy se expanden por el mundo”, comentó el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

¿Quién es Alexander Quevedo?

En su primer periodo en la cámara baja, Jorge Alexander Quevedo es representante por el departamento del Guaviare, pese a que nació hace 47 años en el municipio de Quetame (Cundinamarca). Exdiputado del departamento en dos periodos y excandidato a la Alcaldía en 2019, cuando sacó 7.906 votos, decidió probar suerte y aspirar al Congreso.

El 13 de marzo de 2022 Quevedo resultó elegido como representante a la Cámara por el partido Conservador, con la más alta votación en el Guaviare, pues obtuvo el respaldo de 8.916 sufragantes.

No es la primera polémica en la interna conservadora

El pasado 2 de abril del 2023, el también representante a la Cámara, Gerardo Yepes, del departamento del Tolima, estuvo en el ojo del huracán mediático, luego de que firmara la ponencia positiva a la reforma a la salud; pese a que su colectividad, que aún hacía parte de la bancada de gobierno, no había decidido apoyar tal proyecto.

“Asumo la responsabilidad y las consecuencias de lo que digo, de lo que hago, y de lo que firmo. En el día de ayer radicamos ponencia positiva al proyecto de ley que pretende transformar la salud en Colombia: ponencia que ayudé a construir y que firmé”, declaró el congresista.

Yepes se salvó en ese momento de una sanción por parte de su partido, entre otras porque es uno de los aliados de uno de los hombres fuertes del conservatismo: el exgobernador del Tolima y hoy senador Óscar Barreto Quiroga, del cual fue funcionario, por lo que su postura no tuvo repercusiones en materia disciplinaria.