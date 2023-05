Ányelo Palacios, agente que denunció la Comunidad del Anillo en la Policía, fue absuelto por la Justicia Penal Militar

Capitán Ángelo Palcios. Foto: Colprensa

La Justicia Penal Militar absolvió de todos sus cargos al capitán Ányelo Palacios, el expolicía que denunció lo que en su momento se conoció como la ‘Comunidad del Anillo’, una presunta red de prostitución que funcionaba al interior de la Policía Nacional. El fallo fue proferido el 24 de agosto de 2022, pero solo hasta ahora salió a la luz.

En agosto de 2016, la Policía lo destituyó por estos hechos; ahora, podría ser reintegrado a la institución. Desde ese entonces, Palacios enfrentó una lucha jurídica por la denuncia que realizó.

Pero, el motivo por el que fue destituido y ahora absuelto por la Justicia Penal Militar tuvieron su supuesto origen en 2015, cuando Palacios era comandante de la Policía de Florencia, Caquetá: un sujeto identificado como Henry Mauricio Fernández dijo que en ese entonces el uniformado le pidió dinero para no cerrar su establecimiento, “El loco Juancho”.

Luego de las investigaciones, la Justicia Penal Militar llegó a la conclusión de que “no se allegó evidencia probatoria alguna que señale que la entrega de dinero esté relacionada con algún tipo de exigencia en el desarrollo de (Palacios) como comandante de la Policía en Florencia”. Es decir, que hubo una transferencia de dinero, pero relacionada con “actividades de comercio” existentes entre ambos.

La historia del agente que denunció la ‘Comunidad del Anillo’: se volvió cantante de guaracha

El denominado escándalo de la ‘Comunidad del Anillo’ sacudió a la Policía Nacional y al país entero en el 2014 y provocó la renuncia del entonces comandante de la Policía, general Rodolfo Palomino.

Ocho años después, en 2022, el exuniformado que fue retirado de la institución reapareció, asegurando que ha vivido todo un viacrucis tras denunciar la presunta red de prostitución; sin embargo, dijo estar en la lucha por cumplir su sueño de ser cantante de guaracha.

Puertas cerradas y un atentado en su contra

En una entrevista con el diario El Universal, Ányelo Palacios reveló detalles de lo que ha sido su vida después del recordado escándalo.

Aseguró que luego de destapar lo que pasaba al interior de la Policía Nacional, pasó de ser un uniformado con reconocimientos y felicitaciones, a tener al menos trece investigaciones disciplinarias en su contra.

“Yo le puedo enviar una hoja de vida mía antes de las denuncias, yo era el oficial del año, del mes, del día, felicitaciones van, felicitaciones vienen. Desde 2014 en adelante, cuando empecé las denuncias, de una vez se generaron alrededor de 13 investigaciones disciplinarias”, dijo el expolicía en la entrevista.

Tras salir de la Policía, con una inhabilidad por doce años, Palacios intentó buscar trabajo en distintos sectores; sin embargo, asegura que todas las puertas se le cerraban en la cara. Añadió que se quedó solo, que todos los que le pedían favores cuando era policía, lo abandonaron en su peor momento.

La presión social fue tan alta, según dijo, que incluso llegó a pensar en la opción de quitarse la vida.

Foto: Instagram

Así mismo, contó que tras un largo tiempo desempleado consiguió trabajo en una cigarrería, donde se desempeñaba como mesero y domiciliario. Aunque dejó claro que ningún trabajo es deshonra, dijo que muchas veces se burlaron de él.

Cuando al fin se empleó, asegura, sufrió un atentado. De acuerdo con su relato en el medio de comunicación mencionado, hasta el lugar en el que trabajaba llegó un hombre a atacarlo con un cuchillo.

“Allá me ubicaron, me hicieron un atentado. Me parece a mí un atentado que llegue alguien con un cuchillo a matarte. Lo denuncié, pero no pasó nada. Entonces busqué a unos escoltas que son los escoltas misericordiosos y me pegué mucho a Dios. Estoy con ellos ahora, aplicando mis medidas de autoprotección para tener un poco de vida más tranquila”, dijo en la entrevista.

De la Policía a ser cantante de guaracha

En medio de su intento por reconstruir su vida, y mientras continúa en la lucha para ser reintegrado a la Policía Nacional, Ányelo Palacios decidió incursionar en la música.

Aunque aceptó que su conocimiento sobre el tema es prácticamente nulo, aseguró que la música fue el refugio que encontró a todos sus problemas.

A través de las redes sociales el expolicía ya ha lanzado dos sencillos y está en la carrera por hacerle competencia a Marcela Reyes o Yina Calderón.

“Estos sencillos los saqué empíricamente. ‘Cuentan de él’ y ‘Se destapó’, hay otro sencillo que ya tenemos en proyecto que se llama ‘Bésame’ y el tipo de música que escogí es guaracha, muy parecida a la electrónica. Siempre me ha gustado la electrónica, es lo que me gusta y lo que está de moda”, relató en la entrevista con El Universal.

Finalmente, aseguró que hacer carrera como cantante no es nada fácil cuando no se tienen contactos o relaciones al interior de ese mundo. Así mismo, dejó claro que “su vida” es la Policía, por eso tiene la plena seguridad de que en algún momento será reintegrado a la institución. Con el reciente fallo de la Justicia Penal Militar, tiene una nueva esperanza.