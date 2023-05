Fondo Nacional de Garantías ofrece más de 10.000 créditos para evitar el ‘gota a gota’: así puede solicitar el préstamo

El Fondo Nacional de Garantías abrió programa con el que ofrece más de 10.000 créditos

Una de las problemáticas que enfrentan los colombianos es el de los gota a gota (préstamos informales de pequeñas cantidades de dinero pagadas a corto plazo). Estos suelen tener altos costos respecto a los intereses, también puede ser riesgoso, ya que el no pago del mismo, en muchas ocasiones tiene consecuencias. Pero muchos ciudadanos se han visto en la necesidad de acceder a este tipo de préstamos, debido a los reportes negativos en las centrales de riesgo o porque no cuentan con vida crediticia y por esto les es imposible solicitar un crédito en una entidad bancaria formal.

Por esto, el Fondo Nacional de Garantías lanzó un nuevo producto de la mano del Gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el que busca fortalecer la economía popular y comunitaria en el país, con el objetivo de que los colombianos no vuelvan a recurrir al gota a gota u otros esquemas de informalidad para los financiamientos, ya que busca garantizar más de 10.000 créditos de hasta dos millones de pesos.

Estos dineros se entregarán por medio de créditos que se pueden utilizar para trabajo o modernización de equipos y de esta manera apoyar a la economía que más influye a solicitar préstamos informales. Por lo que dentro de la población también se incluirá a los vendedores ambulantes.

En esta línea Javier Cuéllar presidente de la compañía se refirió a la iniciativa y mencionó que para ellos ‘‘el apoyo en el fortalecimiento de la economía popular es de carácter prioritario y por eso busca promover la inclusión de créditos en aquellos que no cuentan con un historial dentro de entidades bancarias y desean abrir sus negocios’’.

Cifras del Programa Especial de Garantía Banca de las Oportunidades para la Inclusión Crediticia del FNG. backend.fng.gov.co

Datos para tener en cuenta

Estos créditos están disponibles para las personas que vivan en Colombia y especialmente que pertenezcan a cualquier sector económico. Además es importante tener en cuenta el no haber tenido operaciones crediticias con un banco en los últimos cuatro años y debe estar dentro de los grupos A, B o C del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) que es el que califica la vulnerabilidad de la población en Colombia y no estar reportadas en las Centrales de Información Crediticia.

Condiciones generales de garantía del Programa Especial de Garantía Banca de las Oportunidades para la Inclusión Crediticia. backend.fng.gov.co

Condiciones para acceder a los créditos

Solo se permitirá el acceso a personas naturales.

Esta será una garantía silenciosa, lo que significa que el intermediario financiero no deberá comunicar al deudor que su crédito cuenta con una garantía del Fondo Nacional de Garantías. No obstante, es responsabilidad del intermediario financiero que cada deudor firme o acepte el anexo el cual se encuentra en la página del FNG en el documento ‘’Programa Especial de Garantía Banca de las Oportunidades para la Inclusión Crediticia’'.

Tenga en cuenta que el sistema rechazará la solicitud de una nueva reserva si el beneficiario tiene una reserva previamente creada en este o cualquier otro producto. Además de que la vigencia de las reservas de cupo para el producto será de diez días, contando entre la fecha de la reserva de cupo y el desembolso de la obligación a garantizar. En el caso de ampliaciones del plazo de una operación garantizada mediante prórroga o novación deberán realizarse únicamente a través del producto de garantía de la circular anteriormente mencionada.

Información de las sedes del Fondo Nacional de Garantías y los créditos entregados a la ciudadanía. www.fng.gov.co. Página oficial

Este procedimiento como la mayoría de los ofertados por el Fondo Nacional de Garantías se puede hacer vía web pero si requiere más información puede acercarse a las sedes de la entidad en: Bogotá, los departamentos de Cundinamarca, Meta, Guaviare, Amazonas, Vichada, Guainía y Vaupés. En un horario de 8:00 a. m., a 5:00 de la tarde.