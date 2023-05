Amigo de Karol G confiesa por qué no sube fotos a sus redes con la cantante

El influenciador dijo que son varias razones por las que ha decidido no publicar fotos con una de sus mejores amigas. Instagram

Daiky Gamboa es un influenciador y creador de contenido para redes sociales y también es dueño de una firma de juegos de azar llamada Rifaiky.

El viernes 19 de mayo, Daiky decidió interactuar de forma más cercana a sus seguidores. A través de una ‘cajita de preguntas’ en su cuenta de Instagram, recibió una pregunta de uno de los internautas sobre la ausencia en redes sociales con su amiga Karol G.

Específicamente la pregunta que recibió el influencer fue, “¿Por qué no subes tantas fotos con Karol G?”. Ante esto, respondió de manera sincera y confesó que, según él, se debe a la intimidad de su relación y la forma en que han construido su amistad.

Dijo que son varias razones por las que ha decidido no publicar fotos con la que considera su mejor amiga. Primero, dijo que no quiere ser un fan más para la cantante, a quien le piden fotos todo el tiempo. “A Karolina todo el mundo le pide fotos todo el tiempo, yo soy su mejor amigo quiero ser ese espacio libre, quiero y lo he logrado, que nuestra amistad se base en el amor y la alegría y no en fotos”, contestó a la pregunta.

Además, Daiky dice que no quiere que se riegue ‘en boca de todos’ que se aprovecha de la carrera y la fama de Karol G, por lo que decide mantenerse al margen. “Soy un artista que está construyendo su propia carrera y no quiero que la gente estúpida diga que me estoy pegando de su fama para figurar”, puntualizó.

Del mismo modo, aclaró que las fotos en las que suele aparecer con la artista paisa son producto de otras personas, quienes deciden fotografiarlos juntos o también son tomadas por la propia Karol G.

Karol G sigue expandiendo su imperio musical con el talento que fue demostrado después de su recordada presentación en el Movistar Arena de Bogotá, donde compartió escenario con la cantante estadounidense Alicia Keys, dúo que pudieron disfrutar los más de 14.000 asistentes al recinto capitalino.

Últimamente, la Bichota, como es conocida mundialmente, sigue siendo foco de noticias. Después de su regreso a los Estados Unidos y en una de sus últimas entrevistas al programa de radio All Songs Considered de NPR Music, Karol G reveló varios detalles de su vida privada.

Tal como reveló Telemundo, la artista comentó que ya no reside en el país norteamericano como lo hacen múltiples artistas latinos y decidió emprender un viaje hacia un lugar que conoce muy bien. La intérprete de éxitos como Mañana será Bonito, 200 copas, Provenza, entre otros, regresará a vivir en Colombia en la ciudad que la vio crecer, Medellín.

En otra entrevista para W Magazine, la cantante de 32 años resaltó el apoyo de sus padres a lo largo de toda su carrera y agradeció su compañía, recordó que desde que inició en el camino de la música y hasta en la decisión de retornar al país, han estado muy pendientes de ella, apoyándola en todas las situaciones.

Confesó que su carrera no ha sido fácil y que, a pesar de que los productores del reguetón no le abrían las puertas cuando apenas comenzaba en el mundo de la música, otras personas como sus padres sí creyeron en ella y eso fue más que suficiente para motivarla en su camino al éxito.

Finalmente, expresó su profunda emoción de felicidad por “ver crecer el movimiento y estar en el punto en que las niñas representan y dicen con libertad: ‘Tenemos nuestra versión de la historia’. Tenemos diferentes situaciones y estados de ánimo; somos chicas buenas, chicas malas, chicas jefas, sentimos, tenemos intimidad, también nos gusta el sexo’”.