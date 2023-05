Cárcel para pareja del diseñador Jhon Mesías en Barranquilla: informe reveló que había muerto de manera violenta

La pareja sentimental del diseñador afirmó a las autoridades que había muerto tras sufrir un infarto.

El 8 de abril el mundo de la moda en Colombia se estremeció luego de que las autoridades informaran que el diseñador de 42 años, Jhon Henry Mesías Castaño había muerto en una habitación del hotel de razón social Génova en Barranquilla; ciudad en la que se encontraba para ser parte de un evento, además de descansar con su actual pareja sentimental.

De acuerdo con el informe preliminar entregado por las autoridades, Jonás de Jesús Pinto Ramírez, pareja sentimental del diseñador, afirmó que este había muerto de manera natural luego de haber sufrido un infarto cuando se encontraba descansando en el cuarto que compartía junto a él.

Sin embargo, esta versión fue desmentida dos días después, pues el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que los resultados del análisis forense realizado al cuerpo de Mesías Castaño demostraron que había muerto de manera violenta; información que fue revelada por Telepacifico el 12 de abril, día en el que los familiares de Jhon Mesías lo estaban despidiendo en su ciudad natal, Santiago de Cali.

(Facebookj - Telepacífico)

Debido al examen forense, el caso fue tomado por la Fiscalía General de la Nación, institución que se encargaría de esclarecer la muerte del diseñador de 42 años, además de identificar a los culpables de lo que fue determinado como un asesinato.

Frente a esto, la madre de Mesías, Consuelo Castaño, pidió públicamente a las autoridades colombianas agilizar la investigación, afirmando que le habían informado que el trámite podría demorarse hasta un mes y medio, tiempo que podría ser aprovechado por los presuntos responsables para escapar del país, además de reafirmar que el testimonio de la pareja sentimental de Jhon y del recepcionista del hotel debían ser parte de la investigación por parte de la Fiscalía.

“Jonás me llamó a las 7:30 a.m. del sábado, me contó que estaban durmiendo y que Jhon se cayó de la cama porque se encontraba en la orilla. Dice que le dio reanimación cardiopulmonar y no tenía signos vitales. Me manifestó que bajó a la recepción para pedir ayuda, que llamaron a paramédicos, pero nunca llegaron. Los únicos que lo hicieron fueron los policías”, afirmó un amigo de Jhon Mesías a medios locales.

El diseñador vallecaucano es recordado por ser el creador de lujosos vestidos a las reinas de belleza colombianas (Instagram - Jhon Mesías)

Entrega de Jonás Pinto

Tras más de un mes de investigación, el 16 de mayo se entregó en la URI de la Fiscalía en Barranquilla, Jonás de Jesús Pinto Ramírez, pareja sentimental del diseñador, esto luego de que el fiscal 11 especializado de la capital del Atlántico emitiera una orden de captura en su contra, ya que Pinto Ramírez había afirmado que Jhon Mesías había fallecido tras sufrir un infarto, mientras el examen forense determinó que fue causado por un estrangulamiento.

La determinación de que Pinto Ramírez habría sido el responsable de asesinar a Jhon Mesías se estableció gracias a las cámaras de seguridad del hotel, además de otras evidencias que ayudaron a determinar la responsabilidad de Jonás de Jesús en el crimen, además de que el hombre ingresó junto a Mesías al cuarto del hospedaje, habitación a la que nadie más accedió.

El 18 de mayo la Seccional Atlántico de la Fiscalía General de la Nación logró la judicialización Pinto Ramírez, luego de que un juez le imputará el delito de homicidio agravado doloso, cargo que no fue aceptado por el sujeto, sin embargo, se determinó su traslado a la cárcel El Bosque en Barranquilla, en donde deberá cumplir con medida de aseguramiento.

El hombre se entregó en la URI de la Fiscalía en Barranquilla luego de que un juez emitiera una orden de captura en su contra. Fiscalía General de la Nación.

La muerte del diseñador vallecaucano dejó un gran vació en la moda colombiana. De acuerdo al testimonio de sus amigos, Mesías se encontraba preparando su última colección, la cual iba a presentar en la pasarela inaugural de Cali Distrito Moda. Jhon Mesías era conocido en el mundo de la moda por su elegancia y sofisticación, por lo que se había convertido en el diseñador favorito de varias reinas de belleza, entre ellas María Fernanda Aristizábal, Gabriela Tafur, Valeria Morales y Laura Tobón.