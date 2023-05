Fuerte polémica por participación de figuras como Carolina Cruz en el foro WW4W

En el evento participará la secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez, así como beneficiarias del Sistema Distrital de Cuidado. Secretaría de la Mujer.

Ante las críticas de varias feministas y organizaciones sociales de mujeres en Bogotá, por la participación de la Secretaría de la Mujer en el Foro Women Working for the World (WW4W), este organismo de gobierno compartió un comunicado en el que aclara su vinculación con el evento. Explicó que su participación es en calidad de invitados y no se invirtieron recursos públicos en el evento.

El próximo 30 y 31 de mayo se celebrará en Bogotá el foro WW4W, organizado por la Fundación Juanfe. En el evento participará la secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez, así como mujeres beneficiarias del Sistema Distrital de Cuidado.

Con el fin de promocionar el evento, la dsecretaría publicó la invitación por sus canales oficiales, el 17 de mayo. La reacción de varias usuarias fue rechazar la vinculación de la entidad al evento, pues aseguraban que se trata de una actividad que no reconoce la diversidad de las mujeres en la ciudad.

Uno de los puntos más cuestionados fue la participación de figuras públicas como Carolina Cruz, Claudia Palacio o Johana Bahamón.

Uno de los puntos más cuestionados fue la participación de figuras públicas como Carolina Cruz, Claudia Palacio o Johana Bahamón. Al respecto, la lideresa Laura Alejandra Bocanegra afirmó:

“¿Liderando el cambio? ¿Carolina Cruz y Claudia Palacios, cuyas acciones solo han menospreciado y marginado a mujeres racializadas y migrantes? Este evento que carece de diversidad y pluralidad, tras del hecho es financiado con nuestros impuestos”

Por su parte, Sara Tufano comentó “¿Mujeres liderando el cambio para que todo siga igual?”. Mientras que la académica Mónica Godoy cuestionó que no se destaquen otras figuras del liderazgo en la ciudad, así como la instrumentalización política del feminismo, por parte de varios sectores y partidos políticos.

Otro de los cuestionamientos se dirigieron en contra del organizador del evento, la Fundación Juanfe. Mujeres como Alejandra Vásquez aseguraron que la fundadora de la organización, Catalina Escobar, se ha pronunciado en contra de la sentencia que garantizó el derecho al aborto en el país.

Ante este escenario, la secretaría emitió un comunicado, con fecha del 18 de mayo, en el que aclara su rol en el evento. En el documento se expone que el organismo fue invitado, pero no actúa en calidad de patrocinador del evento, por lo que no se financia con el erario público.

“La Secretaría Distrital de la Mujer participará como invitada en el WW4W con la charla “Bogotá, ciudad pionera en una política pública que cuida a las mujeres cuidadoras” y con un panel en el que usuarias de los servicios de las Manzanas del Cuidado y de las Casas de Igualdad de Oportunidades de nuestra entidad contarán su historia relacionada con el empoderamiento”, resaltan en el documento

Aclararon que la intervención busca exponer el proceso de implementación del Sistema Distrital de Cuidado, en cabeza de ese organismo, desde la voz de dos mujeres cuidadoras que se han beneficiado de los servicios y oferta brindada por la institución. En su concepto, esta es una valiosa oportunidad para el intercambio de experiencias ante un público especializado.

La Secretaría de la Mujer afirmó que era una valiosa oportunidad para el intercambio de experiencias ante un público especializado. Secretaria de la Mujer.

“Las mujeres cuidadoras usuarias de los servicios de las Manzanas del Cuidado y de las Casas de Igualdad de Oportunidades que están invitadas al evento WW4W, y las panelistas conocerán más sobre emprendimiento y empleo, al mismo tiempo, tendrán un espacio para compartir sus vivencias, experiencias y lecciones aprendidas en un proceso en el que ha encontrado oportunidades desde que llegaron a espacios pensados en ellas y para ellas”, explicaron desde la secretaría

Destacaron que la Secretaría de la Mujer comparte participación en diferentes espacios, convocados por distintas organizaciones, mujeres e instancias. Esto con el propósito de socializar la oferta de servicios y potenciar los espacios para el acceso de nuevas usuarias. Finalmente, en las últimas horas publicaron en sus redes oficiales un nuevo material promocional, en el que se destacan a las invitadas por la entidad.