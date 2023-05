Melissa Martínez recibió inesperados regalos de James Rodríguez: “¡Miren esta belleza!”

| Fotos originales: Instagram @melissamartineza @jamesrodriguez10

James Rodríguez sorprendió a Melissa Martínez en la tarde del 16 de mayo, tras enviarle a su casa un regalo muy especial que ella misma decidió mostrar a través de sus historias en Instagram.

Te puede interesar: Mamá de James Rodríguez le envió cariñoso mensaje a Daniela Ospina por su nuevo embarazo

Se trata de una invitación exclusiva para la inauguración de un lujoso restaurante de comida italiana que pronto abrirá sus puertas en Bogotá y cuya sede principal queda en Madrid, España.

“Me llegó esto a mi casa, que dice: ‘el circo arriba de Bogotá’. Aquí está la invitación de la llegada de ‘Arrogante’ a Bogotá y es muy pronto ¿Qué es esta belleza? ¡Me encanta!”, se le oye decir en su publicación.

| Video: Instagram @melissamartineza

Las reacciones al inesperado detalle que tuvo James Rodríguez con Melissa Martínez no se hicieron esperar y una gran parte de los seguidores de ambos especularon con que, supuestamente, podría ser esta una señal de coqueteo del futbolista a la periodista.

Te puede interesar: Daniela Ospina revela detalles de su embarazo y qué tanto la consiente Gabriel Coronel

“Ella ya sabe lo que es meterse con un jugador de fútbol y no creo que quiera repetirlo”, “James siempre le ha tirado los perros a ella”, “harían una pareja muy bonita, la verdad” y “si me preguntan, Melissa es más guapa que todas las ex de James”, son algunos de los comentarios que se pueden leer al respecto en redes sociales.

Contrario a los rumores que se desataron entre los curiosos, la invitación es para que la atlanticense, así como otras decenas de personalidades colombianas, asistan a la inauguración del nuevo negocio del goleador de la Selección Colombia.

Esta fue la particular invitación que recibió Melissa Martínez de James Rodríguez | Video: Instagram @melissamartineza

Esta no es la primera vez que Martínez es tenida en cuenta por Rodríguez para eventos especiales, pues en el pasado también fue invitada de honor en Alemania, donde realizó un encuentro con los medios tras su paso del Real Madrid al Bayern Múnich.

¿Qué se sabe sobre la nueva sede del restaurante de James Rodríguez?

El establecimiento estará abierto al público a partir del 17 de mayo de 2023 y se encuentra ubicado en el corazón de Bogotá, más exactamente en la llamada ‘Zona T’.

Te puede interesar: Yina Calderón desmintió que quiera tener hijos mediante inseminación artificial

La especialidad de ‘Arrogante’ es la comida italiana y uno de sus mayores atractivos es la decoración del lugar, pues invita a los comensales a tomarse fotos en cada uno de sus rincones.

Además, se ofrecerá en el lugar un espectáculo circense con todas las de la ley.

Así ha promocionado el jugador colombiano la nueva sede de su restaurante 'Arrogante' | Video: Instagram @arrogantebogota

¿Por qué en Inglaterra no quieren ver a James Rodríguez?

El futuro del colombiano sigue en el aire luego de su salida del Olympiacos de Grecia, con el que no terminó la temporada. Con el conjunto Rojiblanco, el 10 de la selección Colombia completó por todas las competiciones un total 24 partidos con un saldo de cinco celebraciones y seis asistencias.

Así como en Brasil, en Turquía también especulan con el arribo de James Rodríguez, que desde que estaba vinculado con el Olympiacos de Grecia, ha sido relacionado con el Besiktas y Galatasaray, que estarían dispuestos a hacerse con los servicios del futbolista colombiano con pasado en el Real Madrid.

El mediocampista James Rodríguez es agente libre por estos días y puede negociar con quien quiera | Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji

A los destinos mencionados anteriormente se le suma Inglaterra, en donde el ex Real Madrid dejó una grata recordación entre 2020 y 2021, tras su paso por el Everton, en el que coincidió con Yerry Mina. Con la casaca de los Toffes, Rodríguez se reportó en la red contraria en seis oportunidades y dio nueve asistencias en 26 encuentros con la escuadra de Liverpool.

De hecho el periodista argentino de ESPN Christian Martin comentó que en Inglaterra gustan de James Rodríguez: “Clubes como Crystal Palace, Bournemouth o hasta el mismo Brighton que no acostumbra hacer este tipo de incorporaciones, por lo menos averigüen las condiciones en las que podría llegar el colombiano, que se está entrenando en tierra española”.