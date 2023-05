Mafe Walker le agradeció a Sandra Reyes por transmitir el mensaje que recibió de los extraterrestres

Mafe Walker le agradeció a Sandra Reyes por compartir el mensaje de los extraterrestres. Crédito: sandrareyesactrizoficial - mafewalker / Instagram

La actriz Sandra Reyes tuvo un brillante paso por la televisión colombiana cuando hizo parte de la producción Pedro el escamoso, con la que fue reconocida como una ejecutiva que se enamoró de Miguel Varoni. Pero Reyes volvió a ser noticia a principios de mayo de 2023, cuando confesó que tuvo un encuentro cercano con seres de otros planetas que la llevaron en su nave espacial.

En ese momento, Sandra aseguró que no todos los alienígenas tienen un comportamiento tan “chévere”, también, afirmó que estos seres se encuentran habitando el planeta tierra desde hace bastante tiempo y que su primera aparición al mundo está cerca.

Así lo dio a conocer en una entrevista para el matutino ‘Buen día Colombia’ de Canal RCN, en donde comentó que su intención no era generar miedo, pues la idea es ayudar a los seres humanos a construir una mejor sociedad. También, compartió su experiencia personal cuando fue abducida en una nave y aseguró que, en ese momento, pensó que todo se trataba de un sueño, pero con el paso de los años ha entendido que sí fue real su vivencia.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta de que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”.

Al momento de compartir su experiencia, Sandra también comentó que supone que cuando se encontraba en la nave estuvo lejos del planeta tierra, pues la atmósfera del lugar en el que se encontraba era distinta, “no sé. Y nos metíamos como en un túnel dentro de la Tierra. No me acuerdo de qué pasó ahí, no lo tengo consciente”.

Este relato llamó la atención de Mafe Walker, una colombiana que se volvió famosa en redes sociales gracias a unos videos virales en los que, supuestamente, hablaba un idioma alienígena con el que podía mantener conversaciones con seres de otros mundos.

Y es que desde agosto de 2022 Mafe se ha autodeclarado una “experta” en temas de seres de otros planetas, pues ha llegado a dar consejos para llevar a una buena conexión con este tipo de seres. En ese momento, Walker aseguró ser un portal entre dimensiones, lo que le permite tener contacto con seres de otras dimensiones, algo que, supuestamente, queda en evidencia al hablar en un idioma no reconocible.

Por eso, Mafe no desaprovechó la oportunidad de comentar sobre la experiencia de Sandra, por lo que a través de una publicación en su cuenta de Instagram, Walker compartió una confusa explicación sobre el relato de la actriz.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Mafe Walker le agradeció a Sandra Reyes por compartir el mensaje de los extraterrestres. Crédito: mafewalker / Instagram

“Mis Amores!!! Si hay cuadro abdusor es porque la frecuencia vibracional está interferida. Se rompe contrato abducciones de vidas pasadas. Ya que hay deformación en el campo áurico que conlleva a deficiencias en el campo electromagnético por los metales pesados, antenas. Lleva a una abducción y depende del grado. Pueden dejar tu cuerpo físico en la tierra y el cuerpo etérico lo llevan a la nave. Borran memoria y al cuerpo Ka de energía le introducen chips interferencias. Las abducciones depende de la experiencia genética, de tu campo vibracional de energía y de la raza galáctica”.

Lo importante fue que en medio de su publicación,, Mafe le agradeció a Sandra por transmitir el mensaje que le dejaron los extraterrestres y envió un importante consejo a la humanidad, pues aseguró que es vital mantener la energía alta a través del amor.

“Es por eso vital mantener la energía y la frecuencia alta amores. Amándonos!!! @sandrareyesactrizoficial gracias Reina linda por transmitir el mensaje 👑 #meamoteamo #extraterrestrials #extraterrestres #naves #abduccion #llamatrina #galacticos”.