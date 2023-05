Dorlan Pabón, el goleador de Libertadores y de los mejores pagados en el fútbol colombiano

Dorlan Pabón marcó los dos goles con los que Atlético Nacional vence a FBC Melgar (Atlético Nacional).

Atlético Nacional ha tenido un semestre complejo y no precisamente por falta de resultados, puesto que el conjunto Verdolaga se clasificó de manera anticipada a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor, mientras que en la Conmebol Libertadores lidera su grupo con siete puntos producto de dos victorias y un empate.

Uno de los jugadores más determinantes en el certamen continental para el Rey de Copas es Dorlan Pabón, que ha marcado seis tantos con la casaca antioqueña siendo hasta ahora el goleador de la Libertadores. En la presente campaña el futbolista de 35 años registra por todas las competiciones 12 celebraciones con tres asistencias.

Además de ser el máximo artillero de la Conmebol Libertadores, Memín también integra la selecta lista de los jugadores mejor pagados del fútbol colombiano según la información del diario El Universal de Cartagena que reveló la suma mensual que recibe Dorlan Pabón.

De acuerdo con los datos del medio citado, Pabón tiene un sueldo de 215 millones de pesos siendo el tercer jugador que mejor gana en la Liga BetPlay Dimayor por debajo de Carlos Bacca (350 millones) y Juan Fernando Quintero flamante fichaje del Junior de Barranquilla que recibe más de 1.000 de pesos al mes.

Su gran nivel con el conjunto Verdolaga ha despertado el interés de otros equipos por contar con los servicios de Dorlan Pabón, no obstante, la intención del ex Real Betis es seguir en Atlético Nacional al que regresó a mediados de 2021 siendo campeón en tres oportunidades.

A través de Twitter el periodista de Win Sports, Felipe Sierra, reveló información sobre el futuro de Memín:

“El deseo de Dorlan Pabón (35) es permanecer en #AtléticoNacional; incluso, ya le dejó claro a otros clubes interesados que su prioridad es continuar en el ‘Verdolaga’. La intención del equipo es renovar el contrato del delantero. En las próximas semanas se reunirán…”.

Memín es el goleador de la Conmebol Libertadores. Imagen: @PSierraR/Twitter

Por el rentado local, Atlético Nacional marcha en la tercera posición con 34 puntos a tres unidades de Millonarios al que podrá destronar siempre y cuando se imponga por la fecha 19 a Alianza Petrolera en condición de visitante, pues tiene mejor diferencia de gol que los Embajadores.

En su última salida por Conmebol Libertadores, los dirigidos por Paulo Autuori dejaron escapar el triunfo en el Atanasio Girardot al igualar a dos tantos ante Olimpia de Paraguay. El miércoles 24 de mayo, Nacional buscará su paso a los octavos de final en su visita al Melgar de Perú, un triunfo instalará automáticamente al conjunto paisa en la próxima fase.

Así va la tabla de máximos goleadores de la Copa Libertadores 2023

1. Dorlan Pabón - Atlético Nacional - 6 goles

2. Germán Cano - Fluminense - 5 goles

3. Paulinho - Atlético Mineiro - 5 goles

4. Lucas Beltrán - River Plate - 3 goles

5. Luciano Pons - Deportivo Independiente Medellín - 3 goles

Dorlan Pabón se refirió a su relación con José Pekerman

El jugador hizo parte de los primeros llamados del entrenador argentino cuando estuvo al frente de la selección Colombia, sin embargo, dejo de ser convocado de un momento a otro pese a sus buenas actuaciones en el fútbol mexicano con el Monterrey.

Durante una entrevista en el programa Planeta Fútbol de Antena 2, Pabón se refirió a su ausencia en la selección:

“Lo de la jugada con James fue mentira, yo con él hablo bastante y nunca hemos tenido problema. Yo llego a la Selección, pero como que no era gusto del técnico, no sé, nunca tuve problemas. Estuve en mi mejor momento en México y nunca me volvieron a llamar, pero yo estaba muy tranquilo porque estaba haciendo las cosas muy bien. Siempre tuve una relación muy linda con todos los jugadores. Todo el mundo se queda con esa imagen, pero eso no tiene nada que ver”.