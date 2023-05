Médico en Medellín tendrá que mantener a una bebé, hasta los 18 años de edad, luego de un mal procedimiento de vasectomía al padre de la menor

Gallego Toro, padre de la menor, padece de una enfermedad que le impide trabajar: hipoacusia bilateral severa

Debido al fallo del juez séptimo del circuito de Medellín, Diego Naranjo, un médico tendrá que pagar una millonaria manutención a la bebé de una familia que nació luego de que aquel experto en la salud practicara, de manera incorrecta, la vasectomía al padre de la menor. Según denuncia la familia, el médico habría omitido información en el proceso, por lo que la bebé, que no estaba planeada, terminó siendo concebida. Lo que argumenta la familia es que el doctor nunca le advirtió al paciente que, para relaciones sexuales posteriores, tenía que usar algún método anticonceptivo.

Lo que se lee en la decisión del juez es que, como consecuencia de una “conclusión inapropiada”, se provocó “un daño en el ejercicio de sexualidad y libertad reproductiva”. La denuncia destaca que, aunque el médico le dijo a su paciente, atendido en la liquidada EPS Saludcoop, que el procedimiento había sido exitoso, el resultado de unos exámenes de esperma realizados al denunciante parecía decir lo contrario. El médico, dice el juez, “no recomendó al paciente seguir utilizando métodos anticonceptivos para evitar el riesgo de embarazo”.

“Fruto de esa conclusión inopinada, no recomendó al paciente seguir utilizando métodos anticonceptivos para evitar el riesgo de embarazo. Al quedar probado que los padres no querían procrear más hijos, se concluyó que hubo una afectación a sus proyectos de vida que repercutió en el campo inmaterial (...) especialmente considerando la precaria situación económica del padre, quien actualmente no puede trabajar debido a sus problemas de salud”, se lee, textualmente, en el fallo que ahora recae sobre el médico, identificado como Pablo Fernando Salgado.

Teniendo en cuenta lo que quedó establecido en el fallo, el médico, ahora, está obligado a asumir la manutención de la bebé hasta que este cumpla 18 años de edad. En otras palabras, tendrán que entregarle a la familia 80 salarios mínimos legales vigentes por los perjuicios morales, es decir, más de 92 millones de pesos. A esto se suma el pago de 60 millones de pesos de la demanda y 143 millones de pesos por la manutención. En total, entonces, son 295 millones de pesos, aproximadamente.

Los padres de la bebé, de hecho, argumentaron que la vasectomía se había realizado, precisamente, porque no tenían recursos para sostener a un hijo o hija. De hecho, fue en una entrevista con Blu Radio que Alcides de Jesús Gallego Toro, paciente afectado, reveló lo que ocurrió para el momento de los hechos. Fue en el año 2012 cuando se sometió a la operación para evitar convertirse en papá. En el año 2013, nació Luciana, la bebé a la que ahora tendrá que entregarle dinero el médico denunciado.

Gallego Toro, como se mencionó anteriormente, padece de una enfermedad que le impide trabajar: hipoacusia bilateral severa. Según detallan expertos en la salud, esto le ocasiona cuadros de vértigo y vómito. Así mismo, debe usar un audífono izquierdo para poder escuchar correctamente.

“(...) enfermedad que, según expresó en su interrogatorio y lo corroboraron la codemandante y los testigos Erika Tatiana García Urrego y Nicolás Zamora Buriticá, estos padecimientos han propiciado dificultades para encontrar una ocupación estable, debiendo dedicarse a labores de plomería, enchape y pintura como trabajador independiente”, argumentó el juez Naranjo en su sentencia a favor de la familia de la niña que, ahora, ya tiene diez años de edad.

En Medellín, diariamente, unos 30 hombres deciden someterse a la vasectomía

Rafael Restrepo, médico de Profamilia, aseguró, en una charla otorgada al diario El Colombiano, que, en Medellín, en los últimos cinco años, se ha practicado un gran porcentaje del total de todas las vasectomías que se realizan en el país. Para diciembre del 2022, de hecho, la cifra de pacientes de este procedimiento quirúrgico, en la capital del departamento antioqueño, se triplicó, pues pasó de 2.961 en 2017, a 10.000 para el último mes del año pasado.