Lina Tejeiro admitió sentirse frustrada tras su segunda extracción de biopolímeros

Foto: Instagram @linatejeiro

Lina Tejeiro sorprendió a su comunidad de seguidores el 12 de mayo al hablar de su segunda extracción de biopolímeros, la cual se practicó hace casi dos meses antes.

Te puede interesar: Anuel culpó al “novio celoso” de Karol G por borrar las fotos de ellos en sus redes sociales

Según la reconocida actriz, la recuperación de esta cirugía ha sido bastante compleja y le ha dejado sentimientos de frustración por no poder llevar su vida como estaba acostumbrada. Además, afirmó que continúa drenando líquidos.

“Me siento limitada creativamente, no me puedo vestir como yo quisiera, todo el tiempo tengo que estar escondiendo una faja que tengo puesta, una espuma que tengo haciéndome presión en la espalda, todavía estoy en curaciones (...) todavía no me puedo meter al mar, a la piscina, al turco, a nada diferente a la ducha. Sí puedo hacer ejercicio, pero no me siento cómoda porque sudo demasiado y se me moja la espuma y tengo que ponerme ropa superancha para esconder esto porque me veo toda cuerpo extraña”, explicó.

Lina Tejeiro ya se había sometido en 2020 a una cirugía de extracción de biopolímeros | Foto: Instagram @linatejeiro

Posteriormente, Lina Tejeiro admitió que se ha alejado un poco de las redes sociales por su recuperación, aunque también advirtió que apenas pueda volverá, inclusive, mucho más fuerte que antes.

Te puede interesar: Por qué J Balvin apareció en el video de la canción que Anuel le dedicó a Karol G

De igual manera, agradeció a sus fanáticos por estar pendientes a diario y enviarle mensajes que la motivan a seguir adelante, pues afirmó que intenta leer todos y cada uno de estos a diario.

“He estado distanciada de las redes sociales por mi recuperación, pero he procurado estar en contacto con ustedes porque me recargan. Cuando les cuento cositas ustedes me mandan muchos mensajes de amor y eso me ayuda a motivarme y a pensar que en cualquier momento voy a estar bien”, agregó en unas declaraciones hechas a través de Instagram.

Te puede interesar: Shakira estaría muy afectada por una noticia que recibió recientemente, aseguró periodista española

Lina Tejeiro también aprovechó la ocasión para desmentir que tenga una relación amorosa en este momento o que esté siquiera saliendo con alguno de sus pretendientes, pues hubo quienes pensaron que su ausencia en redes era por esta razón.

Así anunció Lina Tejeiro su segunda cirugía

“Dos años después de mi primera extracción de biopolímeros me vuelven a hacer reacción los biopolímeros, pero ahora los que tengo en zona sacrolumbar. Eso quiere decir que mañana me operan nuevamente. Mañana... no sé cuándo voy a mostrar esto pero... entro nuevamente a cirugía y con toda la fe puesta en Dios de que, tal vez, esta sea una de las últimas cirugías de biopolímeros”, aseveró en enero de 2023.

En aquel momento también admitió que esta recaída en su salud la ha afectado emocionalmente porque creía que no iba a volver a tener ningún síntoma y que su salud no se iba a ver afectada de nuevo por esto, pero no fue así.

Tejeiro también advirtió que la cirugía estaba agendada para noviembre de 2022, pues los síntomas los empezó a presentar desde mitad del año pasado. Sin embargo, una fuerte gripa la obligó a aplazarla.

“La primera cirugía que había programado iba a ser en noviembre y me dio una gripa terrible, aparte de todo lo que me había dado. Me tocó correr la cirugía otra vez hasta esta fecha y ya me tocó hacerla. Vengo con síntomas desde mitad del año pasado, aproximadamente, y hasta ahorita voy a operarme, entonces ha sido como una lucha emocional sobre cómo siento con mi salud porque yo soy muy activa y me gusta estar haciendo de todo, pero con el estado de salud en el que me encuentro es muy difícil. Solo quiero dormir, descansar, dormir, dormir, descansar, y no más. Entonces por eso estaba tan alejada y, cómo les dije, también estaba como reencontrándome. Y pues nada, aquí voy nuevamente a mi próxima cirugía”, concluyó esa vez.