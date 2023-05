Laura Acuña reveló detalles sobre los supuestos roces con Alejandra Azcárate

Laura Acuña respondió si es o no amiga de Alejandra Azcárate, en vista de los rumores de una enemistad. Captura de pantalla YouTube - La sala de Laura Acuña

Son constantes los comentarios en redes sociales en los que se ven involucradas Laura Acuña y Alejandra Azcárate. La primera es duramente criticada por los internautas, quienes afirman que tiene comportamientos que no son bien vistos en un personaje público como lo es ella; mientras que la humorista fue blanco de cuestionamientos al haberse visto involucrado el nombre de su pareja en un escándalo por una narcoavioneta en el aeropuerto de Providencia.

Te puede interesar: Presentadora de Noticias Caracol reveló cómo avanza su lucha contra el alcoholismo

Al igual que sus controversiales apariciones, desde hace años surgió un rumor que indicaba que Acuña y Azcárate no se llevaban bien. ¿El motivo? Hasta ahora desconocido, encuentros poco amables con otras de sus colegas e incluso, por cuenta del fuerte carácter que las precede, no tienen pelos en la lengua al decir sus argumentos “sin filtro”.

Sin embargo, entre sus seguidores surgió la pregunta si realmente entre la presentadora de La Voz Kids - La Voz Senior y su colega, exintegrante de los comediantes de la noche, hubo algún encontronazo que las llevó a ser “enemigas”.

Laura Acuña aseguró que su imprudencia le ha hecho pasar malos ratos con algunos de sus colegas. Foto: Instagram @lauraacunaayala

Esto quedó resuelto en la más reciente entrega de La Sala de Laura Acuña, en el que la bumanguesa invitó justamente a Alejandra Azcárate, y tuvieron la oportunidad de conversar sobre varios temas y en el que surgió este interrogante en particular, a lo que Acuña respondió que efectivamente no eran amigas.

Te puede interesar: Diego Guauque está a la espera de un importante examen para saber su estado de salud: “Una fecha muy especial para mí”

Y aclaró: “Somos colegas desde hace muchísimos años, nunca me he sentado en su mesa, ella no ha ido a mi casa, no hemos salido de rumba, nos hemos visto en eventos sociales”.

Alejandra Azcárate fue una de las invitadas al programa "La sala de Laura Acuña" y allí, aclararon los rumores de una supuesta enemistad con la presentadora. Foto tomada de Instagram @LaAzcarateOficial

Con esto quedó resuelta la duda de los fanáticos de las dos mujeres; sin embargo, allí hubo tiempo para una aclaración más, en la que Laura Acuña afirmó que en ocasiones “he sido bastante imprudente”.

“Yo también he sido bastante imprudente, a veces (...) y creo tener experiencia en estos campos minados… Unas porque uno se las busca, por pendejo, porque a uno le pareció chistosísimo en ese momento y resulta que no era tan chistoso”, concluyó la también modelo y presentadora.

Alejandra Azcárate dejó de hablar con varias personas tras el escándalo que salpicó a su esposo

En julio de 2021, un escándalo sin precedentes salpicó la vida de Alejandra Azcárate y su esposo, Miguel Jaramillo Arango, luego de que una avioneta con la que fue relacionado fuera interceptada en el aeropuerto de Providencia con casi 500 kilos de cocaína y cerca de 100 millones de pesos en efectivo.

“Me enfermé física y mentalmente, no volví a hablar, mi alma se encogió”, dijo para Aló en enero de 2022 y añadió que no fue fácil ver a sus padres sufriendo por ella y su esposo.

Alejandra Azcárate y su esposo Miguel Jaramillo hablan por primera vez desde la polémica con la avioneta. Captura de pantalla Noticias RCN.

Hace algunos meses, la comediante respondió algunos interrogantes de sus seguidores en la dinámica de Instagram preguntas y respuestas. En este espacio abierto por la comediante en sus redes sociales, un internauta aprovechó el momento para indagar si algunos de sus amigos o conocidos del mundo del entretenimiento, le dejaron de hablar por escándalo de la supuesta narcoavioneta de su esposo.