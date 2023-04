Con navaja en mano ladrones robaron a una mujer en el norte de Bogotá

Pantallazo tomado del registro de la cámara de seguridad.

La situación de seguridad en la capital del país es algo compleja, las cifras arrojan que durante los dos primeros meses de este 2023 se registraron 7923 hurtos a personas en las diferentes localidades de Bogotá. Precisamente las cámaras de seguridad captaron un impactante momento en el que una mujer es robada de manera violenta.

El registro de la noche del martes 18 de abril muestra a una mujer que está transitando por la Calle 94 con NQS, cuando un sujeto que iba en bicicleta la aborda con una navaja y la toma por su cuello, en ese momento deja su cicla en el piso al igual que la patineta eléctrica donde se movilizaba la víctima. Durante el forcejeó llegan otros dos sujetos y se llevan los medios de transporte, finalmente cae la mujer al suelo y luego de ser arrastrada los delincuentes huyen impunemente.

Vídeo publicado desde Twitter/@luciabastidasu

El video del hurto fue compartido por una usuaria en las redes sociales y hasta el momento tienen más de doce mil reproducciones, varios internautas han reaccionado a las fuertes imágenes y han cuestionado el rol que ha desempeñado la administración de Claudia López en el manejo de la seguridad en la ciudad.

“Le quedó grande a la Alcaldesa el tema de la Seguridad en Bogotá. Sigan sin tomar medidas drásticas y todos los días van a aumentar los robos, asesinatos, microtráfico, etc. Ya no se puede vivir TOCA Sobrevivir” o “Que desgracia como maltratan a esa joven, ver eso me da impotencia y tristeza”, fueron algunos de los mensajes trinados por los usuarios de Twitter.

Twitter/@CarlosO1525

El video es material de investigación para que se permita identificar a los delincuentes que violentaron a la mujer. De igual manera las autoridades señalaron que en caso de ser víctimas o presenciar alguna clase de delito la línea de emergencia 123 está habilitada para atender las 24 horas del día.

Mujer fue atacada al reclamarle a un conductor

Aunque no solo el hurto es el epicentro de la inseguridad en la capital, la violencia e intolerancia también forman parte de este complejo panorama, una muestra de ello fue un video en el que se aprecia a un hombre amenazando con un arma cortopunzante a una joven que le reclama por estar parqueado en frente de un letrero en el que se lee: “Garajes en uso. No estacionar”.

En él, una ciudadana intenta grabar el vehículo del infractor a modo de video denuncia. Pero, al notarlo, el hombre sale notablemente alterado del vehículo y, con cuchillo en mano, la confronta.

Agresor: ¿Cuál es su maricada?, le dice.

Ciudadana: Está parqueado en un garaje.

Agresor: ¿Cuál es su maricada? (Insiste).

Ciudadana: Está parqueado en un garaje (responde).

Agresor: ¿Cuál es su maricada? (Insiste).

Ciudadana: Bobo hijuep...

Agresor: ¿Cuál bobo hijuep... de qué?

Ciudadana: Pégueme.

Agresor: No me grabe (Procede a tirar su celular de un golpe).

Ciudadana: (Tras recoger el celular) ¿Por qué no?

Agresor: ¿Quiere tener problemas? Vamos a tener problemas entonces, vamos a tener problemas entonces (Insiste) ¿Usted se las tira de macha porque está en una moto niña? No se equivoque.

Y, acto seguido, el hombre se sube de nuevo al vehículo y empieza a enviar mensajes, mientras repite, una y otra vez, que la joven tendrá problemas.

La víctima fue amenazada con un arma cortopunzante Crédito: @dona_pily2

“Este hampón que agrede a una mujer porque le reclama que está mal parqueado, debe ser el hombre de la casa y el orgullo de su familia”, se lee en la sarcástica descripción del usuario que realizó la denuncia.

Otras cuentas se sumaron a la conversación y reaccionaron a la impactante escena que deja en evidencia el nivel de intolerancia que manejan algunos conductores.