María Rueda, la diseñadora barranquillera que conquistó a Netflix: “Pensé que era una estafa”

La diseñadora barranquillera de 28 años llamó la atención de Netflix con su creatividad (Infobae - Jesús Avilés)

‘Luchar por sus sueños sin importar qué’, es una frase que podría definir a la perfección a María Rueda, una diseñadora gráfica barranquillera que, en contra de los deseos de sus padres, estudió la carrera que quería y logró vivir de ella. Su trabajo atrajo a personalidades como Greeicy, J Balvin y, más recientemente a la más reconocidade las plataformas de streaming, Netflix.

En diálogo con Infobae Colombia, esta barranquillera de 28 años, hija de unos tenderos santandereanos, recordó los momentos en los que tomaba clases de Diseño Gráfico mientras en su casa creían que estudiaba Arquitectura y el momento en el que recibió un correo de Netflix, en donde le manifestaban su interés en comprar una de sus ilustraciones, pero ella creyó que era una estafa.

Sus papás querían que fuera arquitecta

María Rueda es la menor de cuatro hermanas, a quienes sus padres lograron garantizar sus estudios con los ingresos de una tienda de barrio. “La mayor es contadora, la segunda es ingeniera y la tercera es fisioterapeuta y yo les salí artista”, señaló la diseñadora.

María Rueda cree que lo que destaca su trabajo es que su trabajo digital y análogo no se diferencia, pues crea sus propios pinceles digitales para crear texturas (@marmonart_)

“Desde que tenía 4 o 5 años recuerdo que yo le robaba los colores a mi papá de la tienda. Me tocaba así porque a ellos no les gustaba que yo me inclinara tanto por el arte”, recordó y señaló que a pesar de los constantes regaños por no enfocarse en las matemáticas o algo que le diera dinero, ella encontraba la manera de seguir explorando si creatividad, hasta que llegó el momento de entrar a la universidad.

Cuando María expresó que deseaba estudiar Diseño Gráfico en su casa lo rechazaron rotundamente, señalando que no querían que fuera “una grafitera”, aunque ella insistía que lo que quería era “ser una gran artista que le vendiera sus cuadros a gente importante”. Finalmente, sus padres la inscribieron en la carrera de Arquitectura y en ese momento parecía que la joven María Rueda no podría seguir con su pasión por el dibujo en papel, la pintura y el arte digital.

Sin embargo, Rueda encontró la manera de cumplir con su sueño sin tener que enfrentar a sus padres y para ello consiguió el apoyo de su hermana mayor, quien la ayudó a cambiar su carrera en la Universidad del Norte, en Barranquilla, sin que sus padres supieran. “Yo no iba a dejar que mis papás perdieran plata, yo sí iba a estudiar y los iba a enorgullecer”.

Aunque sus padres pensaban que ser artista era convertirse en grafitera, María Rueda demostró que podía hacer mucho más con su arte (@marmonart_)

La mentira se sostuvo por unos meses, pues María se hizo amiga de estudiantes de arquitectura y les cobraba por realizar sus trabajos, pero al final del primer semestre le confesó a su madre que no estaba estudiando la carrera que ellos le habían escogido. “El regaño fue tremendo, duraron una semana entera sin hablarme, pero lo aceptaron y lo que hicieron fue exigirme que no perdiera ninguna materia”.

Curiosamente, después de todo esto y cuando finalmente sus padres aceptaron tener una hija artista, su padre le confesó que cuando era pequeño él también dibujaba. “Mi papá es santandereano, de una familia campesina y él me contaba que cogía una hoja de plátano y con un palito pintaba en la hoja, pero que le decían que eso no era importante y que lo realmente importante era generar dinero”.

En busca de los negocios

María Rueda asegura que gracias al ejemplo de sus padres tenderos, ella desarrolló un olfato para los negocios desde muy pequeña, lo que facilitó que ella supiera de qué manera hacer dinero con sus “matachos” -como le dice su padre a sus ilustraciones-. Encontró un nicho en los jugadores de fútbol de Barranquilla, quienes querían cuadros y retratos de sus familias para adornar sus casas, los cuales empezó a vender por aproximadamente siete millones de pesos.

El mercado de las celebridades es el que le ha abierto el camino al arte de la barranquillera (@marmonart_)

María, con su proyecto artístico al que ha llamado Marmonart, dibuja en análogo, pinta cuadros y murales, así como también pinta en digital con pinceles desarrollados por ella misma, los cuales también vende a otros artistas. Para darse a conocer más fijó su mirada en las celebridades, a quienes atrajo con sus ilustraciones en redes sociales, logrando que Greeicy y J Balvin compartieran su trabajo.

Con su cercanía al Junior de Barranquilla, esta diseñadora gráfica participó en un concurso para crear el nuevo diseño del bus en el que se transportan los jugadores. María Rueda no sólo ganó, sino que logró que el equipo además le pidiera hacer las ilustraciones de cada jugador nuevo para hacer el anuncio con sus ilustraciones; además de que esto la llevo a conocer a sus mejores clientes, los futbolistas.

“Me abrió muchas puertas porque a los futbolistas les encanta mandar a hacer cuadros, los familiares, los propios, es un nicho buenísimo. Empecé a venderme y del amigo del amigo conseguí bastante clientes. Le he hecho cuadros e ilustraciones a Miguel Borja, Fernando Uribe, Carmelo Valencia y un montón de futbolistas de los que ahora soy amiga”, reveló.

A través de su trabajo la diseñadora se ganó un concurso para diseñar el bus del Junior de Barranquilla (@marmonart_)

La sorpresa de Netflix

En medio del boom de la serie “La Casa de Papel” de la plataforma de streaming Netflix, María Rueda realizó una ilustración inspirada en sus personajes y confiesa que, a diferencia de su interés en los famosos y el bus del Junior, no hizo esta obra pensando en que Netflix se interesara en ella.

“Yo hice la ilustración, la publiqué y claro que los etiqueté, pero no esperaba nada, era un fan art y ya”. Esa publicación se hizo en el año 2021 y Rueda recuerda que un año y medio después, en la bandeja de entrada de su correo electrónico encontró un mensaje nuevo que venía de la plataforma.

“Decía ‘María, queremos comprarte la ilustración de la casa de papel’. Era un correo de alguien de Netflix y tenía anclados a otros 30 correos iguales. Yo miraba el celular y decía desconfiada ‘esto es spam, es una estafa’”.

Esta es la ilustración de "La casa de papel" que Netflix le compró a María Rueda (@marmonart_)

A pesar de no creer en principio que la situación fuera real, un presentimiento hizo que María Rueda decidiera finalmente contestar ese correo de manera afirmativa. Tras hacer todo el proceso, la ilustración realizada por la barranquillera pertenece a Netflix, pero le permitieron dejar su firma y utilizar por separado a los personajes como ella quisiera.

La colombiana también quedó registrada en el servidor de Netflix como una ilustradora de la plataforma de streaming, lo que significa que en el futuro desde la compañía la pueden contactar para que cree nuevas ilustraciones para otros proyectos. “Yo hice todo eso calladita, no le dije nada a nadie, me lo guardé hasta que me pagaron; sólo cuando vi el dinero supe que era real”.

María Rueda recuerda que lo más especial fue lo que sucedió después, pues “no me dijeron qué iban a hacer con mi ilustración, pero a las dos semanas me empiezan a llegar un montón de mensajes con fotos de mi obra en las paradas de buses por todo España”. Las imágenes llegaban desde Saragosa, Madrid, Barcelona, Bilbao, entre otras.