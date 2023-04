Reforma a la salud: Partido Conservador y de la U dijeron que no la aprobarán

Ni el partido Conservador ni el de la U apoyarán la iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro. Infobae.

El partido Conservador y el de la U le dijeron que no a la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro. En un comunicado conjunto dijeron que en vista de que el Ministerio de Salud no incluyó la totalidad de sus propuestas no acompañarán al gobierno en la propuesta.

“Las bancadas del Partido Conservador y de La U somos conscientes de la necesidad de una reforma a la salud que salve vidas, enfocada al usuario y el bienestar a los colombianos. Por lo tanto, reafirmamos nuestra posición de no apoyar el texto a la reforma de salud como lo ha presentado el Gobierno ya que no están acogidas la totalidad de las propuestas presentados por nuestras colectividades”, advierten en el comunicado.

El senador del Partido Conservador, Nicolás Echeverry, advirtió, según lo citan en Semana, que “no están dadas las condiciones técnicas para votar positivo la iniciativa. Como está actualmente la ponencia, va a afectar la calidad en la atención a los usuarios y no resolverá problemas de base. Mi voto será NO a la Reforma a la Salud”.

En desarrollo...