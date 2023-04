Más de 300 oficiales del Ejército podrían salir de la institución: a qué se debe

Denuncian que 350 mayores del Ejército podrían salir de la institución por falta de puestos

Algunos miembros de la fuerza pública continúan preocupados por las nuevas indicaciones al interior del Ejército; y es que, esta vez, es probable que salgan 350 mayores debido a que no existen cupos para que los asciendan y ya les dieron la orden de tomar el curso de ascenso, que podría darles la oportunidad de ejercer un nuevo liderazgo o la salida definitiva de la institución.

De acuerdo con la revista Semana, la preocupación apareció luego de que se hiciera pública una circular en la que de forma obligatoria se le hacía el llamado a 599 comandos, jefes del Estado Mayor, oficiales y suboficiales en el grado mayor, a un curso de Estado Mayor y de información militar para el año 2024. Y aunque de entrada parece una buena oportunidad, si se mira detalladamente, el problema surge cuando se pone en evidencia que para los ascensos solo hay 250 cupos, por lo que luego de tomar el curso, que dura 2 días, más de la mitad de las personas convocadas se quedarán fuera de la institución.

“El curso es como una adaptación a la vida civil para los que no llamen a ese ascenso. Es decir, que a mitad o final de año, 350 mayores se quedarán por fuera de la institución. Hay 600 para ascender y solo 250 cupos. Es muy grave la situación, pues hasta ahí llega la carrera militar, pues no hay cupos para los ascensos”, señaló uno de los militares que recibió la circular y que decidió mantenerse en anonimato al medio colombiano.

Por ahora la institución no se ha pronunciado, pero la revista sostiene que muchos de los que se encuentran preocupados señalan que en dos días no podrán saber que será de su futuro y que durante toda su vida profesional no han tenido opción B.

No es el primer caso de este tipo, pues la semana pasada se dio una denuncia similar. Ya que 700 militares fueron notificados de su salida de la institución y no se les permitió terminar el año de capacitación y transición a la vida civil.

“Se nos ha cortado el derecho al estudio, estábamos estudiando y nos llega una notificación que dice que por tiempo de servicio de 20 años tenemos derecho a pensión, pero no se nos está teniendo en cuenta para una adaptación a la vida civil”, dijo un militar que prefirió mantenerse en anonimato al medio colombiano y agregó que la situación es preocupante, ya que al interior de la institución nadie responderá y para ellos es fundamentar poder recibir la ayuda en este proceso, no solo en términos académicos sino médicos.

En este caso, el Ejército mencionó, días después, que no se habría violado el debido proceso y que todos los denunciantes y sus compañeros habría cumplido el curso para la vida civil, sumado a que pueden contar con el acompañamiento psicosocial y jurídico familiar que lidera el Comando de Personal.

“El Programa de Preparación de Retiro Asistido de Soldados Profesionales, tiene como finalidad brindar herramientas educativas para que los soldados que se acercan a la finalización de su carrera militar continúen siendo productivos en la sociedad, el programa está acompañado por ofertas académicas ya sean técnicas o tecnológicas que en alianza con el SENA se ejecuta a nivel nacional”, señaló a Noticias RCN, la institución.