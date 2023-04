Hombre que sembró el terror en Bucaramanga fue detenido en Soacha, al sur de Bogotá: “No estamos jugando, ya sabe que va pa’ homicidio”

Ciudadano venezolano fue capturado en Soacha, Cundinamarca por sembrar terror en la ciudad

Autoridades de Bucaramanga confirmaron que el lunes 10 de abril fue capturado hombre extranjero de procedencia venezolana que grabó vídeos intimidantes contra los ciudadanos de la ciudad.

La captura se registró después de un mes de la circulación del material audiovisual, donde, entre otras cosas señaló que su presunta organización criminal no estaba jugando: “Este comunicado lo estamos haciendo hoy, lunes 6 de marzo de 2023, hora 2:00 de la tarde’'.

Añadió: ‘’Ya saben que no estamos jugando, ya ustedes saben de quienes estamos hablando, no tengo la necesidad de repetirles nada. Ya saben que en Luz de Salvación, Punta Paraíso y Dangond no queremos nada de vendedores de drogas, ladrones que incomoden a los vecinos, ni violadores”, se escucha en el video.

Ciudadano venezolano amenazó a ciudadanía en Bucaramanga. @TRT Frontera

En la corta pieza también se ve al hombre manipular un arma de fuego, después de estas pruebas, las autoridades desplegaron un grupo especial de seguimiento que logró la captura de Brayan Alejandro Javier Uranga Peña, de 37 años.

Cabe mencionar que aunque las amenazas se hicieron en Bucaramanga, su captura se registró en el municipio de Soacha, Cundinamarca, cerca a la capital del país. Información de la Policía afirma que alias Brayan escapó de Bucaramanga luego de intensos operativos de las autoridades. El capturado será trasladado a Bucaramanga donde se lleva el proceso judicial.

Inseguridad en Colombia. Imagen de referencia.

Inseguridad en Bucaramanga

La ciudadanía está alerta por los constantes asaltos que se registran en las calles de la ciudad, ya que para el mes de enero del 2023 se registraron más de 330 hurtos en la ciudad, en otras palabras 16 actos delincuenciales de este tipo en el día.

El secretario Interior Local Manuel el general en retiro Manuel Antonio Vásquez entregó cifras que dan cuenta de esta problemática al Diario Vanguardia. Según los datos obtenidos en la capital de Santander, el 70% de los hurtos han sido atracos contra personas, siendo el flagelo que más amenaza al ciudadano de a pie y el de mayor riesgo para la integridad personal y la vida misma.

En el 2022 los casos aumentaron en 174%, respecto al 2021, y desde el 2016 se presenta un escalamiento sin precedentes. Desde este año, la tasa se disparó (65 %) de 574 a 902 casos por cada 100 mil habitantes.

El secretario del Interior Local señaló en el medio anteriormente citado que en el 2023 se ha registrado un incremento del 13% en los delitos del hurto a personas. Sin embargo, el menciona que: “sí se está combatiendo al hampa y que incluso “las autoridades hemos logrado 400 capturas de personas que han sido sorprendidas robando”.

Concluyó su intervención mencionando que se han alcanzado importantes reducciones, las cuales van del 14 %, del 32 % y del 40 % en los robos a celulares, establecimientos comerciales y residencias, de manera respectiva.

Inseguridad en Colombia: Cifras, medidas y anuncios para mitigar su impacto. Imagen de referencia.

Análisis de la problemática

Julio Acelas, experto en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia y en temas de seguridad urbana, mencionó en el Diario Vanguardia que aún con las iniciativas, desmantelamientos de bandas, operativos y capturas por parte de las autoridades, hay varias razones por las que no bajan las percepciones de inseguridad en Bucaramanga.

A su juicio la primera causa que tiene que ver con el hecho de los ciudadanos perdieron la confianza en las autoridades, tanto por el uso antitécnico que le dan a la información, como por la no disminución del flagelo a pesar de tantos ‘positivos’ que muestran diariamente.

Por otro lado el experto mencionó que existe un contexto de exclusión y de desigualdad que estimula los atracos, ya que: “durante los últimos años, hay un crecimiento de la desigualdad en la distribución de los ingresos (0.40% a 0.48%); una disminución de las clases medias (de 50% a 42%) y un incremento de los pobres (de 26% a 36%); a pesar de la baja tasa de desempleo, la informalidad es la constante (51.5%)”, mencionó en el Diario.

Para Julio Acelas el miedo y el temor mandan en las calles de la ciudad, lo que demuestra la percepción negativa de seguridad en la ciudad.