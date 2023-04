Daniella Álvarez rompió en llanto con emotivo reencuentro

La presentadora replicó las imágenes en sus historias de Instagram

Daniella Álvarez es una de las presentadoras más queridas por los colombianos y gracias a su participación en el reinado de Señorita Colombia, logró gran recordación entre los seguidores de los concursos de belleza. Sin embargo, los flashes de las cámaras y el modelaje pasaron a un segundo plano cuando su vida sufrió un gran giro por cuenta de un crítico quebranto de salud que la llevó a perder su pierna izquierda.

A través de sus redes sociales, la comunicadora compartió con sus seguidores cómo fue el proceso de superación y recuperación, adaptando su vida con una prótesis que la ayudo a recuperar la movilidad de su pierna izquierda y siendo ejemplo de superación entre otras personas que atravesaron por una problemática similar. Adicionalmente, ha contado con el apoyo de su hermano y sus padres para asimilar el proceso con mayor fluidez a pesar de los altibajos.

El domingo 2 de abril se llevó a cabo la ceremonia de Domingo de Ramos y la ex reina compartió a través de las redes sociales y de sus InstaStories que participó en esta celebración de la Semana Santa. En medio de la multitud, se percató que su hermana también la estaba acompañando en esta fecha especial y no dudó en agradecerle porque no la ha dejado sola en el proceso.

“Te amo, sis... ¡Gracias por venir a recibirme! Qué experiencia tan bonita es Emaus. Amé esta sorpresa, sister. Mi madre siempre está presente. Muchas gracias”, escribió Daniella para acompañar la publicación, en el que se ve ingresando a la iglesia del brazo de una persona y se emocionó al ver a sus familiares, por lo que rompió en llanto al abrazar a su hermana.

En el video también se observa cómo Álvarez agradece a su mamá por haber asistido al encuentro con Emaus, ya que se encuentra atravesando un momento de dificultad espiritual en el que estaría también involucrada su relación con Daniel Arenas que según las más recientes publicaciones del actor, esta habría finalizado.

El emotivo mensaje de Daniella Álvarez sobre su compleja situación

En medio de toda la crisis por la que ha atravesado la comunicadora, a través de su cuenta de Instagram compartió un emotivo video en el que se ve muy contenta al tener su prótesis para practicar ejercicio y allí, dejó unas palabras para sus seguidores exponiendo la realidad de lo que ha acontecido con su vida en los últimos meses y por qué no deben dejar de luchar por sus sueños.

“Si intentamos hacerlo todo solos, terminaremos agotados físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Pero si aprendemos a recibir la ayuda de Dios, lograremos lo que jamás imaginamos. ¡Sé un luchador y una luchadora! Ve por tus sueños, ve por tus metas”, cita una parte del mensaje de Daniella en su Instagram.

La barranquillera habría terminado su relación con Daniel Arenas y estaría refugiada con su hermano

Luego de expresar la importancia de Dios en su vida, la también modelo agradeció a su hermano por el apoyo que le ha brindado desde el inicio de su enfermedad, que la ha acompañado en cada paso que ha dado para recuperar la motricidad en sus piernas e incluso, la acompaña en sus entrenamientos en el gimnasio.