Empresarios esperan que con la transición energética no se pierdan las oportunidades de inversión

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia). Colprensa

La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) puso a consideración del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo una serie de reflexiones para fortalecer la propuesta de política de reindustrialización que esa cartera anunció hace unas semanas con el fin de impulsar la industria nacional y su competitividad.

Te puede interesar: Alemania apoyará la transición energética y la transformación del sector agrícola en Colombia

Mediante una carta dirigida al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, afirmó que la iniciativa cuenta con variables positivas y que en ese sentido “es nuestro deseo compartir las expectativas del sector productivo, contribuir en propuestas para asuntos puntuales, ofrecerle la experiencia y el conocimiento empresarial”.

La comunicación contiene seis puntos en donde AmCham Colombia hace propuestas o reflexiones encaminadas a enriquecer la puesta en marcha de la iniciativa teniendo en cuenta las necesidades de contar con mejores condiciones para la productividad y el impacto que la política tendrá en la economía nacional.

Transición energética sin rivalizar con extracción minero-energética

En el primer punto de la comunicación de AmCham Colombia al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, manifiesta que “compartimos el objetivo de transitar, de forma justa y equilibrada, de una economía extractivista a una economía del conocimiento, productiva y sostenible” y advierte al mismo tiempo que “dadas las oportunidades que ofrece el sector minero-energético es importante incentivar la transición sin perder las oportunidades que subsisten para atraer inversión, equilibrar la balanza comercial y crear empleo”.

“La transición energética no debe rivalizar con las posibilidades de extraer los recursos naturales necesarios para garantizar el presupuesto que se requiere para el cambio de modelo y su consolidación”, se lee en la carta.

Resaltó que el 15% de la inversión mundial estuvo dirigida a petróleo, carbón y gas, por lo que teniendo oportunidades se debe construir sobre éstas para generar las acciones que permitan realizar la transición. Adicionalmente, no solo es importante por sus recursos si no por la generación de empleo en territorios donde estos sectores son los grandes empleadores y su transferencia a otros sectores productivos no es de corto plazo.

Generación de empleo

La exministra también subrayó la necesidad de superar las inequidades laborales, especialmente en materia de género, y la importancia de promover una reconversión de empleos hacia puestos de trabajo de mayor calidad y cualificación de manera que generen más ingresos para los colombianos, sin dejar de tener en cuenta la generación del primer empleo en sectores primarios, y de las nuevas industrias los cuales permiten rápidamente dar oportunidades de trabajo formal y a largo plazo.

Estados Unidos es la mejor oportunidad

Dentro del propósito de la política de reindustrialización de fortalecer la competitividad empresarial, Por eso, AmCham Colombia señala que “sin lugar a duda existen grandes oportunidades en América Latina, el Caribe y Asia para los productos colombianos, no obstante, todavía hay camino por recorrer y grandes oportunidades con el principal socio comercial de Colombia, que es Estados Unidos y no puede quedar por fuera de la propuesta para fortalecer la promoción y acciones de venta, atracción de inversión, y turismo”.

Te puede interesar: Ministerio de Comercio propone que la frontera colombo-venezolana esté abierta las 24 horas del día

Actualmente, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones nacionales con una participación del 25,8% en 2022, de acuerdo con los datos del Dane, entidad que reportó que las ventas de productos colombianos hacia ese país se contabilizaron en USD14.757,5 millones en 2022, un crecimiento de 34,7% al compararlo con el mismo periodo de 2021 al registrarse en US$ 10,959,6 millones.

Al llamar la atención sobre la necesidad de aprovechar más el potencial con ese país, AmCham Colombia señaló que el de Estados Unidos es un mercado conocido, explorado y trabajado, es construir sobre lo construido, pues, aunque existen esfuerzos importantes en la búsqueda de otros mercados, los resultados son apenas aceptables. Además, que abrir mercados para la canasta exportadora requerirá tiempo porque lo más difícil será consolidar productos competitivos que puedan competir con alguna ventaja comparativa.

“No podemos desaprovechar las oportunidades mejoradas en EE.UU., es un mercado más conocido, que está abierto, donde hemos logrado aceptación, tenemos competitividad en productos hoy que pueden ser exportados si se logra un apoyo público-privado para la diversificación y productos y compradores”, insistió.

Reindustrialización del sector salud

Según AmCham Colombia, cada una de las apuestas productivas es importante y relevante para el desarrollo económico y social del país y por eso hizo énfasis en la apuesta por la reindustrialización en el sector salud la cual debe contemplar acciones con cualquier empresa del sector que le apueste a Colombia, sea nacional o internacional”.

Te puede interesar: Nicolás Petro se reunió con el ministro de Comercio Germán Umaña: le habría pedido puesto para la exsuegra de Armando Benedetti

La carta suscrita por la presidenta de AmCham Colombia señala que en el proceso de generar una capacidad de producción local de medicamentos genéricos, vacunas, dispositivos y partes para dispositivos médicos, es indispensable trabajar tanto en ensayos clínicos como en investigación, desarrollo y fortalecimiento de la propiedad intelectual, de forma conjunta con el tejido empresarial tanto nacional como extranjero establecido en el país para que se faciliten procesos de escala, buenas prácticas, eficiencia y efectividad.

“Es importante contar dentro de la reindustrialización con la inversión extranjera que hoy ya está produciendo en Colombia diferentes medicamentos, y que pueden aportar y acompañar un proceso productivo, puesto que conoce los procesos, los mercados las fuentes de financiación, las necesidades, así como la capacidad científica y productiva para fabricar en Colombia”, resaltó AmCham Colombia.

Esta advirtió que la política de reindustrialización debe estar acompañada de un fortalecimiento del Invima (Instituto Nacional de. Vigilancia de Medicamentos y. Alimentos), sin perder de vista la necesidad de mantener los estándares de calidad internacional y aprender de los modelos internacionales para el desarrollo de la industria farmacéutica internacional que le puede aportar grandes avances a la idea de industrializar dicha industria.

Economía popular y mipymes

Uno de los sectores que más podría beneficiarse del proceso de reindustrialización son las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como la economía popular, que podrían participar en los procesos de compras públicas. Para esto, quienes ya hayan tenido experiencia en proceso de internacionalización están más capacitadas y cumplen con los requisitos para responder en procesos de compras públicas.

En este proceso AmCham Colombia propone un trabajo de fortalecimiento del encadenamiento productivo de las micro y pequeñas empresas así como a las que pertenecen a la economía popular, insertándolas en los mercados internacionales y apoyándolas en todos el proceso de industrialización, en la que las grandes empresas puedan ser mentoras y generar mayor valor agregado con una aceleración del proceso productivo e inserción en el mercado de las compras públicas y de internacionalización de las mismas.

Extrema regulación inconsulta

En este aspecto, la carta de AmCham dice que la extrema regulación inconsulta es uno de los mayores obstáculos para la internacionalización.

Esta indica que desde el sector privado se cuenta con conocimiento para poner a disposición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y acompañar a establecer las principales normas y necesidades regulatorias para trabajar con el empresariado en su cumplimiento, que le permita tener más oportunidades en Estados Unidos.