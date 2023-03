Barras en Colombia protagonizan tres hechos de violencia en la jornada nueve de la Liga Betplay

Tres hechos de violencia se registraron durante la fecha nueve de la Liga Betplay.

El torneo del fútbol colombiano está llegando a la mitad, por lo que la próxima jornada, “la fecha de los clásicos”, definirá varios puntos en el panorama de conocer los ocho clasificados a cuadrangulares, sin embargo, también genera preocupación en las autoridades, ya que esto aumenta el peligro de que se produzcan choques entre barras, ya que durante la novena jornada y sin darse ningún duelo regional, los hinchas protagonizaron hechos de violencia en tres estadios del país.

Todo parecía indicar que el escándalo de la fecha serían las seis tarjetas rojas mostradas por el árbitro Juan Pablo Alba en el juego entre La Equidad y Unión Magdalena. Sin embargo, el accionar de los hinchas durante los partidos del 19 y 20 de marzo opacaron esto, pues de los cinco compromisos disputados, en tres, los hinchas de Millonarios, Bucaramanga y Once Caldas protagonizaron una nueva jornada marcada por la intolerancia y la violencia en el FPC.

Intolerancia en El Campín

El primero se registró en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en donde tras terminarse la primera parte entre Millonarios y Águilas Doradas, un jugador del equipo visitante se acercó a la tribuna oriental para obsequiarle su camisa a un niño que estaba en compañía de su padre, razón por la que una gran cantidad de hinchas del equipo Embajador decidieron insultarlos hasta tal punto que tuvo que ser necesaria la presencia de miembros de la Policía Nacional y Gestores de Convivencia.

Finalmente, el menor de edad y el adulto tuvieron que ser retirados de este sector del estadio, aún se desconoce si fueron reubicados en otro lugar o debieron dejar el escenario deportivo; mientras esto ocurría, varios hinchas recriminaron a los que se encargaron de insultar al pequeño y su padre, indicando que solo se trataba de un niño, quien además tenía puesta la camisa de Millonarios.

Un menor de edad en compañía de su padre tuvieron que ser retirados de El Campín tras recibir insultos de varios hinchas de Millonarios por recibir una camisa del equipo rival. Créditos: @ValderramaFeli/Twitter

Pelea entre hinchas del Once Caldas en Neiva

Once Caldas no se encuentra pasando por un buen momento actualmente. El equipo de Manizales cayó derrotado 2-1 frente a Atlético Huila, y la llegada de Pedro Sarmiento no ha mejorado los resultados del Blanco Blanco, lo que empeora aún más la situación del club frente a la tabla del descenso en la cual se ubica en el puesto 17, tan solo por arriba del equipo de Neiva con el que perdió, Alianza Petrolera y Unión Magdalena.

Debido a ello la tensión entre los hinchas y el club ha aumentado, y se han registrado miembros de las barras esperando y reclamando a los jugadores frente a los hoteles en donde concentra el plantel, además de la pelea entre los mismos hinchas del Once que acompañaron al equipo en el Estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva. Las autoridades de la ciudad confirmaron que dos de las personas involucradas resultaron heridas tras estos enfrentamientos.

Invasión en el Estadio Alfonso López

La Policía confirmó la captura de 16 personas por estos hechos. Créditos: Policía Metropolitana de Bucaramanga

Una situación similar vive el Atlético Bucaramanga que no gana hace seis partidos y la paciencia de los hinchas leopardos se terminó durante el juego frente al Deportes Tolima, ya que cuando transcurría el minuto ocho del compromiso, varios miembros de la barra del club invadieron la cancha con una pancarta en contra de los dirigentes, minutos después estos abandonaron el terreno de juego y fueron detenidos por las autoridades.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que 16 personas fueron capturadas por la invasión a la cancha del Estadio Alfonso López, tres de ellos fueron enviados a una comisaría de familia, ya que eran menores de edad, mientras los 13 restantes recibieron una multa tipo tres. Además de ello, 15 hinchas fueron detenidos a las afueras del estadio por portar armas corto punzantes.

Se espera que frente a este hecho la plaza reciba una sanción similar a la puesta por la Comisión Disciplinaria de Dimayor en contra del Estadio Manuel Murillo Toro, en donde un aficionado del Tolima invadió el terreno de juego para golpear al jugador de Millonarios Daniel Cataño.